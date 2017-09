Trump et Poutine sont les véritables cibles de la frappe aérienne présumée d'Israël en Syrie (Haaretz)

Trump et Poutine sont les véritables cibles de la frappe aérienne présumée d'Israël en Syrie

Article originel : Analysis Trump and Putin Are the Real Targets of Israel's Alleged Strike in Syria

Haaretz



Traduction SLT

Une frappe exceptionnelle, attribuée à Israël, signale que Netanyahou peut perturber un cessez-le-feu en Syrie si les intérêts d'Israël en matière de sécurité sont ignorés.

L'usine de fabrication d'armes qui a eu lieu jeudi matin à l'ouest de la Syrie est un site clairement identifié du régime du président syrien Bachar Assad. L'attaque exceptionnelle, que les médias étrangers attribuent à l'armée de l'air israélienne, semble être un message adressé aux puissances mondiales qui maintiennent une présence aérienne importante dans la région. Au cours des deux dernières années, la Russie a déployé d'énormes efforts pour sauver et réhabiliter le président syrien.

Les bombardements ne sont pas routiniers, ni dans leur cible ni dans leur calendrier. Dans une entrevue avec Haaretz le mois dernier, le chef de l'armée de l'air sortante, Amir Eshel, a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, l'armée de l'air avait lancé des attaques sur le théâtre des opérations militaires du Nord et sur d'autres fronts. Mais la plupart de ces incursions consistaient à réprimer les efforts visant à renforcer le Hezbollah et d'autres groupes terroristes et guérilleros. Cette fois-ci, selon les rapports syriens, la cible était un convoi d'armes du gouvernement - une installation de production de missiles dirigée par le régime Assad - plutôt qu'un autre convoi d'armes du Hezbollah à destination du Liban.

Au cours de l'année écoulée, les hauts responsables israéliens ont fait part de leurs préoccupations à la suite des vastes mesures prises par les Iraniens pour tenter d'élargir et d'améliorer la fourniture de missiles de précision en possession du Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, le chef d'état-major des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-général Gadi Eisenkot, et le général Herzl Halevi, chef des services de renseignements militaires, ont tous fait allusion à cette question lors de leurs comparutions publiques.

Depuis plusieurs années, le Hezbollah dispose d'un énorme arsenal d'armes, contenant entre 100 000 et 130 000 missiles et roquettes (selon diverses estimations). Si la proportion de missiles de précision est augmentée et leur précision améliorée, cela pourrait permettre à l'organisation d'infliger des dommages plus dévastateurs au front intérieur israélien dans une guerre. Conformément à sa politique déclarée, Israël agit pour empêcher le Hezbollah d'améliorer la qualité de ses armes. Le chaos causé par la guerre civile syrienne, au cours de laquelle de graves dégâts ont été infligés aux capacités de l'armée d'Assad, a apparemment facilité la tâche à Israël. La Syrie est depuis des années un no man's land que personne n' a contrôlé. Cela a changé avec l'arrivée des Russes il y a deux ans.

Selon les médias étrangers, le déploiement d'escadrons russes dans le nord-ouest de la Syrie depuis septembre 2015 n'a pas complètement stoppé les attaques israéliennes. Mais la réalité stratégique est devenue plus compliquée. L'intérêt premier de la Russie est la survie du régime d'Assad. Pour Moscou, il est important de montrer que le régime est stable et que la Russie est le parti qui dicte ce qui se passe en Syrie. L'attaque du centre de recherche scientifique syrien - le Syrian Scientific Researchers Center - sape cette image et pourrait inquiéter les Russes. Le moment de l'action attribuée à Israël est délicat. Fin juillet, dans le cadre d'un effort mené par la Russie, le régime d'Assad est parvenu à un cessez-le-feu partiel avec les groupes rebelles syriens. Bien que les combats se soient poursuivis dans diverses régions, leur intensité a diminué dans de nombreux endroits. Les États-Unis, dont l'intérêt pour la Syrie est en déclin, ont adhéré à l'initiative russe. Washington et Moscou n'ont pas non plus tenu compte des protestations israéliennes selon lesquelles l'accord visant à réduire les frictions dans le sud de la Syrie n'exigeait pas que l'Iran et les milices alliées s'éloignent des hauteurs du Golan. Par conséquent, l'attaque attribuée à Israël - la première à être rapportée depuis que l'accord a été conclu - peut être interprétée comme une sorte de signal israélien à l'intention des puissances mondiales : vous devez encore tenir compte de nos intérêts en matière de sécurité; nous sommes capables de perturber le processus d'une future colonie de peuplement en Syrie si vous persistez à nous laisser en dehors du processus. Depuis le début des attaques attribuées à Israël en janvier 2012, le régime d'Assad a fait preuve de retenue dans la grande majorité des cas, sauf lors d'un incident survenu en mars de cette année, lorsque des missiles ont été tirés sur des avions israéliens après une attaque près de la ville de Palmyre, dans l'est de la Syrie. Un missile a été intercepté par un missile Arrow au-dessus d'Israël.

Au début, le régime syrien a totalement ignoré la plupart des attaques. Par la suite, il accusait Israël et menaçait même parfois de réagir, mais il n'a pas donné suite. La raison en est claire: les dommages subis par le régime du fait des réponses ont été marginaux par rapport aux dommages infligés aux civils pendant la guerre civile, et la dernière chose que le président Bachar Assad voulait, c'était de faire entrer Israël dans la guerre et de faire pencher la balance en faveur des rebelles. Israël devra voir comment les récents développements sont reçus à Moscou, Washington et Téhéran. La réponse ne sera pas forcément immédiate. La Russie n'est pas hostile à Israël, mais surtout elle défend Assad et elle-même. Les Russes prendront également en considération les conséquences sur les pays d'autres régions, ainsi que ses relations embrouillées avec les États-Unis - qui agissent pendant longtemps en tant que partie absente du Moyen-Orient.