Un donateur étatsunien islamophobe majeur alimente le parti d'extrême-droite allemand avec de fausses informations virales (The Intercept)

Un donateur étatsunien islamophobe majeur alimente le parti d'extrême-droite allemand avec de fausses informations virales

Article originel : Islamophobic U.S. Megadonor Fuels German Far-Right Party With Viral Fake News

Par Lee Fang

The Intercept Traduction SLT

(c) Rex Features / AP

La montée d'Alternative for Germany, le nouveau parti politique d'extrême droite en lice pour les prochaines élections fédérales, a bouleversé la politique modérée et consensuelle de l'Allemagne d'après-guerre, avec ses discours anti-immigrés et anti-musulmans enragés, son nationalisme sans tabou et ses gestes en clin d'œil qui embrassent le passé nazi du pays. Les observateurs électoraux s'attendaient à ce qu'un flot de fausses nouvelles et de médias sociaux incendiaires aidant Alternative for Germany, connu par ses initiales allemandes, AfD, viennent de Russie. Mais l'un des principaux éditeurs de contenu en ligne amical pour le parti d'extrême droite est un site Web étatsunien financé en grande partie et dirigé par la philanthrope juive Nina Rosenwald. Le site de Rosenwald, le Gatestone Institute, publie un flux régulier de contenu incendiaire sur les élections allemandes, basé sur l'exercerbération des peurs au sujet des immigrants et des Musulmans. Dans l'un des derniers articles, le site met en garde contre la construction de mosquées en Allemagne et affirme que le christianisme est en voie de disparition.

The Gatestone post, souvent traduit en allemand, est régulièrement promu par les politiciens de l'AfD et les groupes de médias sociaux liés à l'AfD pour justifier la croisade du parti contre la politique de la chancelière Angela Merkel en faveur des réfugiés. L'article, qui a été partagé par les partisans de l'AfD, dont Thomas Rudy, un haut responsable politique de l'AfD en Thuringe, affirme que des logements vacants à Hambourg ont été saisis par les autorités locales à la recherche de nouvelles solutions de logement pour "des centaines de milliers de migrants d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient". L'article se terminait par une question sur ce qui pourrait arriver ensuite : "Les autorités limiteront-elles maintenant la superficie maximale d'espace de vie par personne et forceront-elles les personnes ayant de grands appartements à les partager avec des étrangers ? La presse allemande locale, cependant, a condamné les informations de Gatestone comme fausses. Une maison unifamiliale à Hambourg est entrée en tutelle provisoire après que plusieurs appartements de la maison soient restés vacants. Les réfugiés n'ont pas joué un rôle dans la décision du district", note le site de fact-checking Correctiv.

L'histoire était typique de l'approche de Gatestone. La couverture du site Web consacrée à l'Allemagne comprend des articles et des articles sur le viol de femmes allemandes par des migrants, des articles sur le viol de femmes allemandes, des affirmations selon lesquelles les migrants apportent des "maladies hautement infectieuses" en Allemagne, et des articles sur le fait que des Musulmans transforment des quartiers entiers de l'Allemagne en "zones interdites" où la police locale a perdu tout contrôle. De nombreuses affirmations sur les Musulmans en Europe ont été dénigrées comme fausses ou grandement exagérées. Les articles de Gatestone dans le passé ont notamment célébré Björn Höcke, un dirigeant de l'AfD qui représente la faction d'extrême droite du parti. Depuis, Höcke a suscité la controverse en janvier avec un discours incendiaire dénonçant la culpabilité allemande pour son passé nazi et critiquant le mémorial de l'Holocauste à Berlin, affirmant que les Allemands souffrent d'une "mentalité de peuple totalement vaincu". Les articles de Gatestone sont également régulièrement réimprimés par des blogs allemands d'extrême droite et des forums Web qui sont populaires auprès de la base populaire d'AfD. Philosophia Perennis et Politically Incorrect News, deux sites populaires spécialisés dans le contenu nationaliste allemand, publient régulièrement les articles de Gatestone. Le contenu de Gatestone peut également être trouvé sur Krautchan, une copie allemande de 4chan, le forum en ligne fréquenté par l'extrême droite. Un épisode du podcast du Center for Investigative Reporting, Reveal, qui explore la montée en puissance de l'AfD, a trouvé des partisans qui criaient des slogans de l'ère nazie, y compris lügenpresse, un terme pour "presse mensongère", lors d'un récent événement de campagne. Rosenwald, président et bailleur de fonds de Gatestone, n' a pas répondu à une demande de commentaires. Elle est la fille de feu William Rosenwald, un célèbre philanthrope juif qui a utilisé sa part de la fortune du grand magasin Sears, Roebuck & Co. pour installer des réfugiés juifs fuyant la terreur nazie en Europe. Nina, cependant, s'est révélée être l'un des donateurs les plus généreux aux campagnes contre les réfugiés musulmans aux États-Unis et en Europe.

Comme The Intercept l'a déjà rapporté, la fondation Rosenwald finance non seulement Gatestone, mais aussi les principaux experts islamophobes, dont Robert Spencer, Frank Gaffney et David Horowitz. Horowitz est l'activiste conservateur qui a été le mentor de Stephen Miller, un assistant de la Maison-Blanche qui a été étroitement impliqué dans le décret du président Donald Trump interdisant temporairement des individus de plusieurs pays à majorité musulmane. Comme l'a rapporté le journaliste Max Blumenthal en 2012, Rosenwald est un partisan actif des groupes pro-israéliens intransigeants, et un ancien membre du conseil d'administration de la commission des affaires publiques d'Israël. L'effort visant à influencer les élections allemandes s'inscrit dans le cadre de l'effort plus large de Gatestone visant à influencer les élections européennes, y compris celles de cette année aux Pays-Bas et en France. La fondation new-yorkaise qui soutient le site Web a engagé un certain nombre d'écrivains aux Pays-Bas au début de l'année, qui ont principalement écrit pour soutenir les partis politiques anti-immigrés dans toute l'Europe. "Il y a beaucoup d'informations, assez choquantes, souvent avec des viols ou de la violence et des immigrés", a déclaré Timon Dias de Gatestone Europe au Washington Post. "Nous voulons que les gens apprennent ce qui se passe en Europe et votent en conséquence, surtout avant les élections de cette année." Le site Web est actuellement présidé par l'ancien ambassadeur étatsunien auprès des Nations Unies, John Bolton, l'ancien fonctionnaire de l'administration Bush qui aurait été approuvé par l'administration Trump pour un rôle lié à la sécurité nationale, mais qui a finalement été évincé. Le Gatestone Institute nomme Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, Pat Caddell, spécialiste de Fox News, et Raheem Kassam, rédacteur en chef de Breitbart News, comme "éminents chercheurs" qui contribuent au site.