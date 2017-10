Pilger critique le documentaire "The Vietnam War" de Ken Burns (Consortium News)

Pilger critique le documentaire "The Vietnam War" de Ken Burns

Article originel : Pilger Criticizes Ken Burns’s ‘The Vietnam War’

Par Dennis J Bernstein*

Consortium News, 3.10.17 Traduction SLT, 5.10.17

Pendant des décennies, les médias grand public étatsuniens se sont gardés d'avoir une vision claire de la guerre du Vietnam, ne voulant pas offenser les apologistes de la guerre, dont la récente série PBS est un exemple, comme l'a déclaré John Pilger à Dennis J Bernstein.

Le documentaire de 18 heures de Ken Burns sur la guerre du Vietnam, qui a été diffusé sur les ondes de PBS et de la BBC, a présenté des images extraordinaires de la brutalité grotesque de la guerre, mais il a également mis en lumière les motivations des décideurs politiques étatsuniens qui, bien que mal intentionnés, bien que malavisés, ont déclenché un conflit "de bonne foi par des personnes décentes à partir de malentendus fatals " comme cela est déclaré dans le prologue. Ce gloussement du néocolonialisme étatsuniens et de ses conséquences mortelles a irrité John Pilger, qui a fait ses premières armes journalistiques en couvrant la guerre du Vietnam pendant une décennie. J'ai parlé à Pilger après qu'il ait regardé les premières heures de la série très prisée. Dennis Bernstein : Je lisais votre article intitulé "The Killing of History" et ces lignes m'ont interpellées : "Le révisionnisme ne s'arrête jamais et le sang ne meurt jamais. L'envahisseur est apitoyé et purgé de toute culpabilité alors qu'il "cherche un sens à cette terrible tragédie": Quelle est votre première réponse au film ? John Pilger : Cette citation, "cherchant un sens à cette terrible tragédie ", est de Lynn Novick, qui est la collaboratrice de Ken Burns dans cette série sur la guerre du Vietnam. Si nous ne comprenons pas le sens de la guerre du Vietnam, je ne sais pas où nous avons passé toutes ces années.

Comme tant de guerres coloniales, c'était une invasion basée sur une série de tromperies et de mensonges. Cela est effectivement nié dans la série de Burns. Cela commence par le narrateur qui dit que tout cela a été mené de bonne foi par des gens décents. C'était un grand malentendu qui est né de la guerre froide, etc. C'est complètement absurde. La guerre du Vietnam a commencé avec l'armement des Français par les Etats-Unis pour récupérer leur colonie en Indochine après la seconde guerre mondiale. Les États-Unis ont vraiment commencé à s'intéresser aux incidents du golfe du Tonkin, à la suite desquels le Congrès a donné au président Johnson le pouvoir de lancer l'une des plus longues campagnes de bombardement de l'histoire de la guerre, appelée "Rolling Thunder".

Mais ces cinéastes mettent de côté toute cette vérité démontrable et occulte ce qui s'est réellement passé au Vietnam. Le mot "invasion" n'a jamais été utilisé par la presse pendant la guerre du Vietnam et il n'est toujours pas utilisé. Au lieu de cela, on utilise le mot horrible "impliqué". Les États-Unis étaient " impliqués " au Vietnam. Il doit être très difficile pour les Etatsuniens vraiment décents et surtout pour les anciens combattants d'observer la situation. Mais c'est très intéressant, nous avions un tel nombre d'officiers des forces spéciales. Peut-être que nous entendrons (dans le documentaire) les hommes enrôlés plus tard. D'après mon expérience, c'était eux qui disaient la vérité. DB : Vous écrivez dans votre article "The Killing of History:" Le sens de la guerre du Vietnam n'est pas différent de celui de la campagne génocidaire contre les Amérindiens, des massacres coloniaux aux Philippines, des bombardements atomiques au Japon, du nivellement de toutes les villes de Corée du Nord. Le colonel Edward Lansdale, l'homme de la CIA qui a servi de modèle au personnage dans le roman de Graham Greene, "The Quiet American", en a décrit l'objectif : "Il n' y a qu'un seul moyen de vaincre un peuple insurgé qui ne veut pas se rendre, à savoir l'extermination. Il n' y a qu'une seule façon de contrôler un territoire qui abrite la résistance, c'est de le transformer en désert.""

JP : C'est le concept de la guerre totale, que les Etats-Unis ont adopté à partir de la Corée. La dévastation de la guerre de Corée, les millions de morts, les nouvelles armes, y compris le napalm, qui ont été utilisées, les digues qui ont été bombardées, ont coûté d'innombrables vies. C'était le modèle et c'est à cette époque que les États-Unis ont assumé leur rôle impérial d'après-guerre. Cette notion de guerre totale a été poursuivie dans toutes les guerres coloniales auxquelles les États-Unis ont participé depuis lors, soit directement par les Etatsuniens, soit indirectement par procuration. Au Vietnam, par exemple, ils ont établi des "zones de feu à volonté", vous cerniez une énorme zone avec de l'artillerie lourde, puis vous la bombardiez d'en haut et ensuite vous l'attaquiez, de sorte que c'était un miracle si quelqu'un survivait. Lorsque je me suis rendu dans la province de Quang Ngai, où le massacre de My Lai a eu lieu à la fin des années 1960, les "zones de feu à volonté" avaient tué environ 50 000 personnes. Cela s'est également produit dans le Laos voisin, le pays le plus bombardé de l'histoire. Dans le sud du Vietnam, depuis la fin de la guerre, quelque 40 000 personnes sont mortes de munitions non explosées, dont un grand nombre d'enfants. Nous pourrions continuer à parler sans cesse dans ces terribles statistiques.

Vous avez un peu un exemple de cela dans cette série PBS, avec une archive vraiment étonnante. Mais la façon dont cela est présenté me rappelle la couverture de Newsweek qui décrivait le massacre de My Lai comme "une tragédie étatsunienne". Oui, ils interviewent des Vietnamiens, oui, vous voyez des choses terribles se produire, mais le sentiment général que vous êtes censés en sortir est que c'était une grande tragédie perplexe, une grande bévue. C'était un génocide. Le bombardement du Cambodge entre 1969 et 1975 a été environ cinq fois supérieur à celui d'Hiroshima. Selon une étude qui semble crédible, quelque 750 000 Cambodgiens ont été tués dans ces bombardements. Et ce n'était qu'une démonstration secondaire de l'événement principal au Vietnam. La guerre totale est une forme de massacre industrialisé. L'obsession au Vietnam était de dénombrer les victimes et le film de Burns ne nous en donne aucune idée. DB : Il y a beaucoup de discussion maintenant sur le danger que représente Trump, mais si vous regardez la politique du Vietnam, Trump semble s'intégrer parfaitement à cela.

JP : La spécialité de Trump est d'abuser du monde. Mais tu as raison, c'est juste le dernier de l'équipe. En fait, il est un peu une mauviette par rapport à ceux qui sont venus avant. Obama a probablement été l'un des présidents les plus violents de l'histoire étatsunienne. Il a enregistré sept guerres simultanées, sans parler de sa campagne d'assassinat. Cela ne veut pas dire que Trump ne peut pas se hâter d'égaler ce terrible bilan. Trump doit être compris comme un symptôme et une caricature d'un système violent et extrémiste. Cela vous permet de comprendre comment le passé a contribué à créer le présent. Trump n'est pas une aberration, c'est une caricature. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la façon dont le suave Obama a assumé sa présidence violente sans même la reconnaître.

DB : N'oublions pas que Hillary Clinton a menacé d'"effacer totalement" l'Iran. JP : Elle l'a déclaré quand elle s'est présentée contre Obama. L'Iran a 80 millions d'habitants. DB : Elle et le colonel Lansdale parlaient la même langue. JP : Oui, et le président Truman parlait le même langage lorsqu'il a lâché deux bombes atomiques pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la capitulation des Japonais. Il s'agissait des premières terribles explosions de la guerre froide visant à intimider l'Union soviétique. DB : Quelle est la responsabilité des médias grand public envers la population des Etats-Unis et la population mondiale qui ne connaissent pas la véritable histoire ? JP : Ce sont les gardiens. Les gens se tournent vers les médias pour obtenir l'information afin de comprendre un monde difficile. Et ils ne comprennent pas. Vous constaterez que la plupart des exceptions sont sur le World Wide Web. C'est là que mon article a été publié. Il n'aurait pas été publié dans The Guardian, où je publiais auparavant. Je ne suis pas d'accord pour dire que tout le monde est très enthousiaste au sujet du film de Burns. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions critiques au film. Cela va se construire, et je suppose qu'il nous a rendu service en ouvrant la plaie pour que les gens qui ont vraiment vécu le Vietnam puissent décrire ce qui s'est passé. DB : Burns dit aussi qu'il est reconnaissant envers "toute la famille de Bank of America". JP : La Bank of America était un pilier de l'invasion qui a tué jusqu'à 4 millions de personnes. C'est juste "un discours du système" et c'est déshonorant pour un cinéaste de parler comme ça.