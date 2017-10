Vous ne pouvez pas quitter Facebook et Google même si vous le souhaitez (Huffington Post)

Vous ne pouvez pas quitter Facebook et Google même si vous le souhaitez Article originel : You Can't Quit Facebook And Google Even If You Wanted To Huffington Post, 5.10.17 Traduction SLT

Vous ne pouvez pas quitter Facebook ou Google. Ce n'est pas possible, à moins que vous ne vouliez éviter la majorité d'Internet.



Les géants de la Silicon Valley, qui sont de plus en plus critiqués pour leur immense pouvoir sur les marchés, la culture, la presse et la politique, construisent votre profil, que vous utilisiez ou non leurs services. Si vous utilisez Internet, ils vous suivront, recueilleront vos informations et essaieront de cibler les publicités qui vous concernent. Ils ont acquis certains de leurs plus gros concurrents, ce qui rend encore plus difficile d'échapper à leur portée. Et ils sont conçus pour manipuler le comportement humain afin de rendre psychologiquement et émotionnellement difficile l'exclusion.

Google vous suit sur le Web grâce à Google Analytics, qui est utilisé par la plupart des sites Web pour suivre le trafic des utilisateurs, et DoubleClick, le principal réseau de publicité en ligne. Les deux services recueillent et colligent les données des internautes sans qu'ils ne le sachent, puis les renvoient à Google. Facebook, qui quant à lui, place des boutons "Like" partout sur le web. Chaque fois que vous voyez un bouton "J'aime" sur une page qui n'est pas Facebook, il collecte vos données et les renvoie à la société mère Facebook.