Après avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec l'EI, les États-Unis condamnent le Liban pour en avoir fait de même (Moon of Alabama)

Après avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec l'EI, les États-Unis condamnent le Liban pour en avoir fait de même

Article originel : After Making Ceasefire Deal With ISIS U.S. Condemns Lebanon For Making Similar One

Moon of Alabama



Traduction SLT

La semaine dernière, l'armée libanaise et le Hezbollah ont battu l'Etat islamique (EI) dans la zone frontalière libano-syrienne de Qalamun. Un cessez-le-feu a été annoncé et un accord a été conclu. Le Liban a reçu les corps des combattants de son armée capturés et tués plus tôt par l'EI. Le restant des combattants de l'EI et leurs familles devraient être désarmer et bénéficier d'un passage libre vers les zones détenues par l'EI dans l'est de la Syrie. Les États-Unis ont maintenant lancé une campagne médiatique contre cet accord. Le gouvernement irakien les a rejoints. Comme indiqué dans le dernier résumé sur la situation syrienne, Dans la région de Qalamun, à la frontière libanaise, l'armée libanaise et le Hezbollah ont attaqué la dernière enclave de l'EI le long de cette frontière. Aujourd'hui, les 200 combattants de l'EI restants dans la région ont accepté de déposer les armes en échange d'une évacuation vers l'est de la Syrie.

Le nombre total de personnes évacuées annoncées par la suite était plus élevé avec 308 combattants de l'EI et environ 500 membres de leur famille, y compris des enfants. Ceux-ci sont transportés par 17 autobus et plusieurs ambulances à travers la Syrie vers la ville syrienne d'Abu Kamal (Bukamal) à la frontière irakienne. Le mobile militaire global est solide. En fin de compte, l'EI sera concentré et encerclé dans le désert le long de la frontière syro-irakienne. L'élimination des avant-postes de l'EI dans tout le pays libère beaucoup de soldats pour les grands combats à venir. Sa concentration en un seul endroit permet également de concentrer les forces pour le combattre. Tout comme Al-Qaïda dans le gouvernorat d'Idleb, l'EI n'aura aucun moyen de sortie et pourra être détruit dans les airs et au sol.

L'armée étatsunienne menace de bombarder le convoi : La coalition militaire étatsunienne a vivement critiqué mercredi la décision de l'armée libanaise et de ses alliés d'autoriser les combattants de l'Etat islamique (EI) à traverser la Syrie en toute sécurité, et n'a pas écarté les attaques aériennes contre le convoi, selon le porte-parole de la coalition. Nous agirons là où c'est nécessaire; ce sont des cibles cruciales ("absolutely lucrative target").", a déclaré le Col Ryan Dillon, porte-parole de la coalition militaire dirigée par les Etatsuniens en Irak et en Syrie. "On les surveille en temps réel."



Le colonel Ryan a déclaré que l'accord compromettait les efforts de lutte contre l'Etat islamique en Syrie. La coalition, ne fait pas partie de cet accord entre le Liban, le Hezbollah et l'EI, a-t-il déclaré. Leur revendication de lutte contre le terrorisme sonne creux lorsqu'ils permettent à des terroristes connus de transiter par des territoires placés sous leur contrôle. L'EI est une menace mondiale, et la délocalisation des terroristes d'un endroit à un autre n'est pas une solution durable."

L'envoyé étatsunien pour la lutte contre l'EI s'est impliqué : 7 h 20 - 30 août 2017 - Brett McGurk @brett_mcgurk Les terroristes de l'EI inconciliables devraient être tués sur le champ de bataille, et non pas transportés par autobus à travers la Syrie jusqu' à la frontière irakienne sans le consentement de l'Irak. 1/2 Notre @coalition aidera à s'assurer que ces terroristes ne pourront jamais entrer en Irak ou échapper à ce qui reste de leur "califat" en déclin. 2/2. C'est ridicule! Les États-Unis ont donné à l'EI toutes les chances de croître et d'échapper à la destruction. Ils ont eux-même réaliser des cessez-le-feu et des retraites dans des affaires similaires avec les Takfiris.

Associated Press a rapporté que des responsables militaires étatsuniens ont déclaré que certains combattants de l'EI avaient déjà fait leur entrée en Turquie et que beaucoup étaient encore en Syrie. Un autre accord de ce genre avec l'EI a été conclu plus tard au barrage de Tabqa. Il est embarrassant, bien que ce ne soit pas extraordinaire, que les responsables étatsuniens fassent maintenant des remarques aussi ridicules. Mais pourquoi le Premier ministre irakien a-t-il décidé de se joindre à eux ? Le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a accusé la Syrie d'avoir déplacé les combattants de l'Etat islamique vers sa frontière orientale, qui est la frontière avec l'Irak. Nous combattons les terroristes en Irak ", a-t-il déclaré dans un discours prononcé mardi. "Nous ne les envoyons pas en Syrie, nous les tuons en Irak." M. Abadi a appelé le gouvernement syrien à enquêter sur la décision de délocaliser les combattants de l'État islamique.

Les affirmations d'Abadi sont fausses. La coalition syro-irano-russe avait exhorté Abadi à bloquer l'EI dans la zone frontalière syro-iranienne de la province d'Anbar avant de l'attaquer à Mossoul. Abadi n'a pas suivi, mais a suivi les plans des États-Unis. Les combattants de l'EI ont pu fuir de Mossoul vers la Syrie et le gouvernement irakien les a laissés. Le leader du Hezbollah, Nasrallah, a expliqué l'accord libanais dans un discours télévisé (vidéo ci-dessous) qui a également été diffusé en Irak. Les électeurs d'Abadi sont informés des motifs raisonnables du Liban.