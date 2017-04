Le gouvernement russe est-il insouciant ? (Paul Craig Roberts)

Le gouvernement russe est-il insouciant ? Article originel : Is the Russian Government Insouciant ? Paul Craig Roberts* Traduction libre SLT

Le 1er mars le Bureau de Reconnaissance nationale étatsunien (National Reconnaissance Office) a lancé un satellite espion porté par la fusée Atlas V qui a été actionnée par un moteur russe RD-180.



Les Etats-Unis, "une superpuissance" présumée, ne sont pas capables d'envoyer leurs propres satellites espions dans l'espace. "La superpuissance" est dépendante de la Russie, qui fournit à "la superpuissance" les moteurs de fusée pour lancer ses satellites espions dans l'espace pour espionner la Russie !!!



Ici, dans les mots de Lénine, nous avons des Russes qui vendent à Washington la corde avec laquelle la Russie sera pendue ! **

La Russie estime-t-elle sa valeur plus en US dollars qu'en fonction de sa propre existence nationale ? Apparemment c'est le cas.



Est-ce que les atlantistes russes - Washington ayant financé et soutenu la Cinquième Colonne à l'intérieur de la Russie - au sein des médias russes et du gouvernement russe, ont tant de désir à faire partie de l'Occident décadent et immoral qu'ils sont enclins à sacrifier la souveraineté russe et sont enclins, à l'instar de toute l'Europe, du Canada, de l'Australie et du Japon, d'être le vassal de Washington ? Oui.



Quel autre explication peut-il y avoir pour comprendre le fait que la Russie permette à Washington d'espionner la Russie en recevant de celle-ci des compliments et la capacité pour cibler la Russie avec des armes nucléaires dans une attaque nucléaire préemptive ?

Il semble que la Russie soit plus intéressée par les dollars des États-Unis et "sa coopération avec Washington" que par sa survie nationale.



Peu de gens se demandent pourquoi les néoconservateurs croient que Poutine consentira à la cession de la Russie aux mains de Washington.



Le Nouvel Ordre Mondial de la tyrannie de Washington envers tous semble suivre son cours sans risque. La Russie favorise la domination de Washington en envoyant les satellites espions de Washington dans l'espace pour Washington.



Peut-être que la Russie fournira prochainement à Washington l'emplacement de tous ses sous-marins nucléaires et le programme des mouvements de ses missiles balistiques intercontinentaux. Pourquoi pas si elle veut assurer "sa coopération avec Washington" ce qui est apparemment le seul objectif du gouvernement russe.

N'est-ce pas incroyable ! Washington impose de nombreuses sanctions à la Russie et Poutine continue à vendre des moteurs de fusée à Washington pour lancer ses satellites espions !!!

Que Dieu aide les Russes.