La visite "secrète" du prince héritier saoudien en Israël provoque une agitation diplomatique (Zero Hedge)

La visite "secrète" du prince héritier saoudien en Israël provoque une agitation diplomatique Article originel : Saudi Crown Prince's "Secret" Visit To Israel Brings Embassy Scramble Par Tyler Durden Zero Hedge Traduction SLT

Les rapports ont été immédiatement contestés et sujets à controverse et à l'incrédulité. Alors que le nom de bin Salman continuait à circuler dimanche, l'ambassade saoudienne à Washington D. C. a tenté de faire taire les nouvelles de la visite. Un haut responsable diplomatique saoudien s'est exprimé sur Twitter avec un simple " Nope " en référence aux allégations.

La visite aurait eu lieu la même semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait confirmé des relations "sans précédent" avec le monde arabe. Netanyahou a fait les commentaires devant les membres du ministère des Affaires étrangères et a déclaré : "Les choses qui se passent aujourd'hui entre Israël et le monde arabe sont sans précédent. La coopération sur un large éventail de questions se déroule en coulisse, plus que jamais dans l'histoire d'Israël."

Mercredi dernier (06/09/17) le service de radio israélien Kol Yisrael, financé par l'Etat israélien, a fait une référence mystérieuse à la visite "secrète" mais historique tout en retenant des noms et des détails. " Un émir de la cour royale saoudienne s'est rendu secrètement dans le pays ces derniers jours et a discuté avec de hauts responsables israéliens de l'idée de faire avancer la paix régionale" , a rapporté la station. Il a ajouté que "le Cabinet du Premier Ministre et le Ministère des Affaires Etrangères ont refusé de commenter la question."

Il est clair que la guerre en Syrie et la pression internationale pour un changement de régime contre Assad ont créé d'étranges alliances au Moyen-Orient ces dernières années. Parmi les plus étranges, les Israéliens et les Saoudiens. Ce n'est un secret pour personne que la cause commune en Syrie ces derniers temps a conduit les ennemis historiques sur la voie pragmatique d'une coopération tacite, car tous deux semblent avoir placé l'éclatement du prétendu "croissant chiite" comme leur principal objectif politique dans la région. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle peu d'experts ont paru choqués lorsque les médias israéliens ont commencé à dire, à la fin de la semaine dernière, qu'un prince saoudien avait effectué une visite secrète en Israël, alors que le royaume ne reconnaît pas l'État juif et que les deux parties n'ont pas de relations diplomatiques.

Bien que les premiers articles parus dans les médias israéliens aient laissé entendre que cela pourrait donner un élan positif à la question palestinienne, il est peu probable que le futur roi d'Arabie saoudite lui-même se rende soudainement en visite en Israël pour une question qui a bloqué la diplomatie régionale pendant des décennies. Il ne semble pas non plus que la politique israélienne en matière de colonies de peuplement ait connu une évolution significative sur le terrain. Si c'est vrai, la connaissance publique de la visite sera certainement source d'embarras pour les deux pays, en particulier sur le front intérieur saoudien.

Le premier reportage de la radio publique israélienne faisait référence à la visite d'"un émir de la cour royale saoudienne" mercredi, tout en déclarant que le voyage a eu lieu "ces derniers jours". Comme Israël et l'Arabie saoudite ont été si fortement investis dans la poursuite du changement de régime en Syrie, et à un moment où d'autres puissances mondiales semblent reculer, il est inconcevable que la Syrie n'ait pas été en tête de l'ordre du jour lors de cette visite sans précédent.

La date de la réunion semble également coïncider par rapport à l'attaque aérienne israélienne de la semaine dernière sur une installation militaire syrienne.qui s'est déroulée en plein milieu de la nuit du mercredi soir (ou plus précisément le jeudi matin à 3 heures du matin). Comme nous l'avions signalé à l'époque, l'acte d'agression effrontée d'Israël visait à provoquer une réaction de la Syrie. Alors que le gouvernement syrien est prêt à remporter la victoire dans le conflit qui dure depuis plus de six ans, tout en regagnant rapidement de plus en plus de territoires, Israël semble désespéré à l'idée de poursuivre la guerre et continue de faire des efforts pour attirer les puissances extérieures plus profondément en Syrie, tout en qualifiant son agression d'"humanitaire".

Les deux puissances auraient-elles pu s'engager face à face dans des pourparlers sur les efforts renouvelés visant à accélérer la guerre au point mort pour le changement de régime en Syrie? Après tout, les déclarations d'Israël quant à sa volonté de tout faire pour empêcher une présence iranienne durable en Syrie ont atteint un nouveau ton erratique ces derniers temps. Lors du récent sommet de Netanyahu avec Vladimir Poutine à Sotchi, le dirigeant israélien aurait averti Poutine qu'Israël ne tolérerait pas une sphère d'influence chiite élargie et plus forte le long de la frontière israélienne. Pourtant, la trajectoire actuelle de la guerre en Syrie l'assure précisément, surtout après que l'accord étatsuno-russe d'Astana ait semblé donner une approbation tacite de la présence des troupes iraniennes dans certaines parties de la Syrie, tout en plaçant la Russie aux commandes. Il a en outre été révélé qu'un haut responsable israélien accompagnant Netanyahu lors du voyage a menacé d'assassiner le président syrien Assad en bombardant son palais à Damas, tout en ajoutant qu'Israël cherchera à faire dérailler l'accord de désescalade d'Astana.

Quant à l'Arabie saoudite, si sa profonde implication dans la guerre diplomatique entre le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et le Qatar semble avoir tempéré ce qui était autrefois une routine, elle appelle au départ d'Assad, il faut se rappeler que le démantèlement actuel du CCG profite finalement à l'Iran. Il est tout à fait possible que la question de l'Iran à elle seule puisse conduire le royaume à un engagement direct avec Israël, quels que soient les risques et l'embarras politique...

L'Arabie saoudite pourrait également s'inquiéter des conséquences futures de ses actions bien documentées en Syrie. Un câble de WikiLeaks publié en 2015 dans le cadre de la série de notes diplomatiques saoudiennes "Saudi Leaks" de fuites internes saoudiennes parle de ce scénario. Bien que la date exacte du mémo ne soit pas connue, il a été rédigé au début de 2012 sur la base de références internes dans le texte arabe. Il énonce la logique interne à long terme du royaume sur la Syrie : que si le régime syrien "pouvait traverser sa crise actuelle sous quelque forme que ce soit", puis augmenter le "danger pour le royaume", l'Arabie saoudite devait "chercher par tous les moyens possibles à renverser le régime actuel en Syrie". Une traduction complète du passage clé se lit comme suit :

"En ce qui concerne la crise syrienne, le Royaume est résolument dans sa position et il n' y a plus de place pour reculer. Il convient de souligner que, dans le cas où le régime syrien serait en mesure de traverser sa crise actuelle sous quelque forme que ce soit, le principal objectif qu'il poursuivra est de se venger des pays qui s' y opposaient, le Royaume et certains des pays du Golfe étant en tête de liste. Si nous prenons en compte l'ampleur de la brutalité et de la cruauté de ce régime et son manque d'hésitation à recourir à tous les moyens pour atteindre ses objectifs, la situation deviendra très dangereuse pour le Royaume, qui doit chercher par tous les moyens disponibles et tous les moyens possibles à renverser le régime actuel en Syrie."

WikiLeaks Saoudien Câble récemment traduit : renverser la Syrie, mais la jouer conciliante avec la Russie https://t.co/aeBKElnSHd photo. twitter. com/FWjejyAlPs

WikiLeaks (@wikileaks) 25 février 2016

Que ce soit ou non le prince héritier Salman lui-même qui se soit rendu en Israël, il est tout simplement impossible d'ignorer ce moment d'une visite d'une délégation de haut niveau. En termes simples, la Syrie a sans aucun doute fait l'objet de discussions... et peu après, la Syrie a été bombardée. De telles relations directes et plus étroites entre des ennemis éternels pourraient être le signe d'une plus grande escalade et de mesures désespérées à venir dans la région. Ce n'est certainement pas - comme les médias israéliens l'ont rapporté - un signe de paix régionale.