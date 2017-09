Hay'at Tahrir al-Sham lance une attaque majeure et capture une importante base militaire près du plateau du Golan (Southfront)

Hay'at Tahrir al-Sham lance une attaque majeure et capture une importante base militaire près du plateau du Golan Article originel : Hay’at Tahrir al-Sham Launches Major Attack, Captures Important Army Base Near Al-Golan Heights South Front

Vendredi, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) et ses alliés de l'Armée syrienne libre (ASL) ont capturé la base de la 90e brigade de l'Armée arabe syrienne (AAS) à l'est de la ville d'al-Hadar, dans le sud de la campagne de Damas, selon l'agence de presse Iba' a, liée au HTS.

Iba' a a également affirmé que l'AAS bombarde maintenant les positions de HTS dans la région.

Par la suite, des sources pro-gouvernementales ont affirmé que l'AAS et les combattants locaux des Forces de défense nationale (FDN) ont repris la colline Al-Hira à l'est d'al-Hadar et toutes les autres positions perdues lors de l'attaque du HTS.

Des sources progouvernementales ont confirmé les allégations d'Iba' a au sujet de la capture de la base de la 90e brigade par HTS.

Cette attaque constitue une violation majeure de l'accord de désescalade dans le sud de la Syrie. De plus, de nombreuses sources pro-gouvernementales considèrent que les allégations d'Iba' au sujet des bombardements de l'AAS sont un signe envoyé à Israël pour mener des frappes aériennes sur les positions de l'AAS dans la région.

L'attaque faisait suite à des informations selon lesquelles des troupes israéliennes auraient avancé de 200 mètres à l'intérieur de la zone contrôlée par l'HTS et ses alliés près du village de Beer Ajam, au sud d'Al-Hadar. Il est probable que les Israéliens, s'il ne s'agissait pas d'un effort coordonné avec eux, étaient au moins au courant de l'attaque à l'avance.

De nombreux experts syriens estiment que l'attaque aérienne israélienne sur Masyaf le 7 septembre et la violation vendredi de l'accord de désescalade n'étaient qu'une réaction israélienne aux avancées de l'AAS contre l'Etat islamique à Deir Ezzor.