Trump va déclassifier 3000 documents jamais publiés sur l'assassinat de JFK. La CIA s'inquiète (Zero Hedge)

Trump va autoriser la diffusion de 3000 documents jamais vus sur l'assassinat de JFK.

Article originel : Trump To Allow Release Of 3,000 Never Before Seen Documents On JFK Assassination

Par Tyler Durden

Zero Hedge

Traduction SLT

Après des années de retard, le président Trump a annoncé samedi matin sur Twitter qu'il autoriserait la publication de plus de 3 000 documents classifiés du FBI, de la CIA et du ministère de la Justice sur l'assassinat de John F. Kennedy. L'annonce inattendue signifie qu'une série de documents inédits seront publiés par les Archives nationales d'ici le 26 octobre. "Sous réserve de la réception d'informations complémentaires, je permettrai, en tant que Président, l'ouverture des fichiers JFK FILES bloqués et classifiés depuis longtemps" a déclaré Trump.

En 1992, le Congrès a ordonné que tous les documents relatifs à l'assassinat soient rendus publics dans un délai de 25 ans, à moins que le président n'affirme qu'une telle mesure nuirait au renseignement, à l'application de la loi, aux opérations militaires ou aux relations étrangères. Les documents encore secrets comprennent plus de 3 000 documents qui n'ont jamais été vus par le public et plus de 30 000 qui ont déjà été publiés, mais avec des versions expurgées, selon la SCS. La décision de Trump signifie que des milliers de documents anciennement classifiés liés à l'assassinat de Kennedy seront dévoilés la semaine prochaine, conformément à la Loi de 1992 sur la collecte des dossiers d'assassinat du président John F. Kennedy, qui stipule que le gouvernement fédéral doit les divulguer d'ici le 26 octobre 2017.

Les chercheurs sur JFK espèrent que les nouveaux documents pourraient donner un aperçu du voyage de l'assassin Lee Harvey Oswald à Mexico quelques semaines avant l'assassinat, au cours duquel il a visité les ambassades soviétique et cubaine. Selon la Commission Warren, l'organisme d'enquête créé par le président Lyndon B. Johnson, Oswald a déclaré qu'il voulait obtenir des visas qui lui permettraient d'entrer à Cuba et en Union soviétique, mais on ignore encore beaucoup de choses sur ce voyage.

Parmi les autres renseignements protégés qui doivent être divulgués figurent des détails sur les ententes que les États-Unis ont conclues avec le gouvernement mexicain et qui lui ont permis d'exercer une surveillance étroite de ces ambassades et d'autres ambassades, a déclaré M. Tunheim, un juge fédéral du Minnesota. Jefferson Morley, un ancien journaliste du Washington Post qui a beaucoup écrit dans les journaux sur l'assassinat de Kennedy, a déclaré que les documents restants pourraient inclure des dossiers sur des officiers supérieurs de la CIA des années 1960 qui connaissaient probablement les détails de la surveillance par l'agence d'Oswald à Mexico City.

"Ce qu'il y a dans ces dossiers pourrait nous dire comment ces hommes ont fait leur travail", a déclaré Morley, qui a écrit un livre en 2008 sur le chef de gare de l'agence à Mexico. "Y a-t-il du matériel JFK là-dedans ? Peut-être. Il pourrait y avoir des choses sur les raisons pour lesquelles nous étions intéressés par le consulat cubain, comment nous avons surveillé le consulat, comment nous avons fait notre travail audio et comment nous avons recruté des espions là-bas ? On comprendrait mieux pourquoi ils surveillaient Oswald." Morley a aussi hâte de lire une transcription inédite du témoignage que James Angleton, le légendaire chef du contre-espionnage de la CIA de 1954 à 1975, a donné aux sénateurs en septembre 1975, lorsqu'il a enquêté sur les abus commis par la communauté du renseignement. Les dossiers sur Angleton et les autres agents de la CIA sont importants parce que " ce ne sont pas seulement des acteurs importants dans l'histoire de l'agence, ils sont des acteurs majeurs dans l'histoire d'Oswald" a déclaré Morley, qui a un nouveau livre sur Angleton," The Ghost," sorti le 24 octobre. "Oswald n'est pas sorti de nulle part. Angelton le ciblait pour des raisons de renseignement au consulat cubain à Mexico."

Cependant, tout le monde n'est pas content et de nombreux experts craignent qu'une telle publication de documents secrets sur l'assassinat de JFK ne suscite "une nouvelle génération de théories du complot". En outre, Politico a indiqué que les responsables de l'administration de Trump craignaient que certains des documents créés dans les années 1990 contiennent des informations sur les récents programmes de renseignement étatsuniens et ne soient publiés. Néanmoins, la porte-parole de la Maison-Blanche, Lindsay Walters, a déclaré que la Maison-Blanche avait pour objectif de "veiller à ce que la quantité maximale de données puisse être divulguée au public" en vertu de la loi. Du jour au lendemain, le Washington Post a confirmé que le président Trump est prié de ne pas publier les derniers documents gouvernementaux qui pourraient faire la lumière sur l'assassinat du président John F. Kennedy en 1963.

Un fonctionnaire du Conseil national de sécurité a déclaré dans une entrevue que les organismes fédéraux demandent au président de ne pas divulguer un certain nombre de dossiers détenus par la National Archives and Records Administration concernant le meurtre de Kennedy. "Il y aura une demande faite au président de ne pas divulguer des documents, absolument aucun doute à ce sujet" a déclaré le représentant de CNS, qui a accepté d'être interviewé à la seule condition de l'anonymat. "Il y a certainement des dossiers liés aux sources et aux méthodes que les agences demandent à retenir." Le fonctionnaire a refusé d'identifier les agences qui demandent à Trump de garder secrets certains des dossiers Kennedy, disant seulement que le conseil de sécurité coordonne les demandes.

Pendant ce temps, comme nous l'avons rapporté la semaine dernière, le conseiller de longue date de Trump, Roger Stone, pressait Trump de publier les dossiers et déclarait dans une interview récente qu'il avait le sentiment "optimiste" que Trump y parviendrait. Stone a affirmé que la CIA exhorte le président Donald Trump à retarder la divulgation de certains dossiers de 25 ans. "Il doit y avoir une mauvaise réflexion sur la CIA, même si pratiquement tout le monde est mort depuis longtemps."



Plus tôt ce mois-ci, Roger Stone, le consultant politique et confidente Trump, a rapporté sur son site Web,"Stone Cold Truth", que le directeur de la CIA Mike Pompeo veut que le président retarde la sortie pour encore 25 ans. Stone, qui est co-auteur d'un best-seller en 2013 intitulé "The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ", a déclaré dans un entretien au Post qu'il s'oppose à tout report.

"Que cache le gouvernement?" demanda-t-il. "La question est maintenant la transparence."

Plus tôt cette semaine, Stone a déclaré à Alex Jones qu'il a parlé à Trump lui-même et a exhorté le président de divulguer tous les documents.

"Hier, j'ai eu l'occasion de plaider directement auprès du président des États-Unis par téléphone pour lui dire pourquoi je pense qu'il est essentiel qu'il rende public le reste des documents sur l'assassinat de JFK, qui sont actuellement censurés et classifiés", a déclaré Stone dans l'émission de Jones. "Une très bonne source de la Maison-Blanche - pas le président - m' a dit que la Central Intelligence Agency, en particulier le directeur de la CIA Mike Pompeo, a fait furieusement pression sur le président pour qu'il ne divulgue pas ces documents. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils montrent qu'Oswald a été formé, nourri et mis en place par la Central Intelligence Agency."