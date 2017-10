Trump saborde les Etats-Unis au sujet de l'accord nucléaire avec l'Iran (ICH)

Trump tire une balle dans le pied des Etats-Unis au sujet de l'accord nucléaire avec l'Iran

Article originel : Trump Shoots the US in the Foot Over Iran

Par Eric Margolis

ICH



Traduction SLT

Le président Donald Trump a mis les États-Unis sur la voie de la guerre contre l'Iran. C'était clairement son objectif vendredi dernier, lorsqu'il a refusé de certifier l'accord nucléaire international avec l'Iran et qu'il a proclamé de lourdes sanctions contre le puissant Corps paramilitaire des gardes révolutionnaires de Téhéran. Trump a également été un stratagème intelligent pour détourner le blâme de l'abrogation du traité nucléaire iranien de 2015, que les États-Unis ont signé avec l'Iran, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Union européenne. Accusant l'Iran de "terrorisme" et "d'avoir violé l'esprit de l'accord", Trump a mis la question iranienne entre les mains du Congrès étatsunien dominé par les Républicains. Il devait le faire. Tous les hauts responsables de la sécurité nationale de Trump, ainsi que ceux des pays signataires du traité et de l'ONU, ont déclaré que l'Iran avait respecté sa part du marché. Trump a donc sorti la vieille chanson et la danse sur le terrorisme - c'est à dire tout ce que l'oncle Sam n'aime pas. Et c'est les mêmes États-Unis qui soutiennent l'État islamique (EI) meurtrier et ses alliés en Syrie et en Irak. Il n'y aura pas beaucoup de doute sur la façon dont le Congrès manie cette patate chaude. Les sénateurs et les membres du Congrès qui se pencheront sur la question, comme Bob Corker, Tom Cotton et Marco Rubio, sont tous fermement dans la poche des lobbies pro-israéliens. L'ambassadeur étatsunien vociférant auprès de l'ONU, Nikki Haley, est presque une filiale en propriété exclusive du magnat du jeu de Las Vegas et milliardaire sioniste, Sheldon Adelson - qui est également un bailleur de fonds clé de Trump et Netanyahu.

En fait, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semble avoir plus d'influence sur la Colline du Capitole que le Président Trump. Il l'a montré en humiliant l'ancien président Barack Obama. Israël vient de remporter un triomphe majeur en utilisant Trump pour saboter le pacte nucléaire iranien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu insiste depuis longtemps pour que le pacte soit abandonné. Après avoir poussé les Etats-Unis à détruire leurs vieux ennemis, l'Irak et la Syrie, Israël a maintenant ses gros canons pointés sur l'Iran, la dernière puissance régionale qui peut défier la domination israélienne au Moyen-Orient. L'Iran, rappelons-le, est aussi la seule grande puissance du Proche-Orient qui soutienne les Palestiniens et réclame un État palestinien. Trump est entouré d'une coterie de conseillers et de copains ardemment pro-israéliens alignés à l'extrême droite de cette nation. Trump, avec ce complexe de Mussolini, s'inscrit parfaitement dans cet état d'esprit. De plus, la haine virulente de Trump envers l'Islam et son soutien profond de la part des évangéliques étatsuniens alimentent son antipathie envers l'Iran. Le lobby israélien et les soi-disant sionistes chrétiens qui composent sa base électorale battent les tambours de guerre contre l'Iran.

Si l'accord nucléaire iranien est abrogé, les Etats-Unis se seront tirées une balle dans le pied et montreront au monde qu'ils sont tombés sous le contrôle d'intérêts spéciaux pour lesquels les intérêts nationaux étatsuniens ne passent pas en premier. L'Europe, déjà dégoûtée par le carnaval Trump à Washington et ses partisans religieux, s'éloignera encore plus des Etats-Unis et se rapprochera de la Russie et de la Chine. Qui ferait confiance aux Etats-Unis après Trump ? L'Europe a récemment signé avec l'Iran de nouveaux accords commerciaux pour des milliards de dollars, notamment un accord de 18 milliards de dollars avec Airbus pour la vente d'avions commerciaux. Boeing veut vendre 80 avions à l'Iran pour 16 milliards de dollars. Ainsi, le djihad de Trump contre l'Iran refusera vraisemblablement à des dizaines de milliers de travailleurs étatsuniens des emplois très bien rémunérés. Trump était soit disant le président qui allait créer des emplois, des emplois, des emplois. L'Iran a livré dix tonnes d'uranium moyennement enrichi dans le cadre de l'accord nucléaire. Téhéran récupèrera-t-il ce trophée si le Congrès sabote l'accord avec l'Iran ? On en doute. L'Iran a détruit un grand nombre de ses centrifugeuses d'uranium dans le cadre de cet accord. Peut-il poursuivre Washington pour rupture de contrat ? Pendant ce temps, les États-Unis se dirigent vers une sorte de conflit militaire avec l'Iran à un moment où elles pourraient entrer en guerre avec la Corée du Nord. Trump, qui a échappé à la conscription pendant la guerre du Vietnam en raison d'un problème au pied, est maintenant clairement ravi par tous ses nouveaux jouets militaires. Beaucoup de proches conseillers de Trump craignent que Trump ne déclenche une guerre nucléaire. Il est peut-être temps que ses hauts fonctionnaires interviennent et retirent les codes de lancement nucléaire du président. Israël est déterminé à détruire l'Iran afin qu'il ne puisse jamais poser un défi militaire ou politique à l'État juif. Appelez ça Irak II. Cela signifie que l'industrie nucléaire iranienne et son économie civile doivent être ruinées. Et peut-être même en divisant l'Iran - comme cela a été fait avec l'Irak - en mini-États iraniens, azerbaïdjanais et kurdes.

Le célèbre homme d'État romain Cato the Elder terminait chaque discours par "Carthago Delenda Est" - (Carthage, rival amer et ennemi de Rome, doit être détruit.') Maintenant, c'est au tour de l'Iran.