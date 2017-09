[Vidéo] Espions, Hollywood et néocons font équipe pour créer une nouvelle entreprise de propagande de guerre (Medium.com)

Espions, Hollywood et néocons font équipe pour créer une nouvelle entreprise de propagande de guerre Article originel : Spies, Hollywood And Neocons Team Up To Create New War Propaganda Firm Par Caitlin Johnstone Medium.com

Ainsi commence une vidéo publiée aujourd'hui par The Committee to Investigate Russia, une organisation fondée par le réalisateur de When Harry Met Sally, Rob Reiner, et le rédacteur en chef néoconservateur de The Atlantic, David Frum. La vidéo, qui met en vedette Morgan Freeman et regorge d'images patriotiques de drapeaux étatsuniens, de soldats et de pygargues à tête blanche, se poursuit ainsi :

Imaginez ce scénario: un ancien espion du KGB, en colère contre l'effondrement de sa patrie, prépare un plan de vengeance. Profitant du chaos, il gravit les échelons d'une Russie post-soviétique et devient président. Il établit un régime autoritaire, puis il vise son ennemi juré : les États-Unis. Et comme le véritable espion du KGB qu'il est, il utilise secrètement la cyberguerre pour attaquer les démocraties du monde entier. Utilisant les médias sociaux pour diffuser de la propagande et de fausses informations, il persuade les gens dans les sociétés démocratiques de se méfier de leurs médias, de leurs processus politiques et même de leurs voisins. Et il gagne.

Vladimir Poutine est cet espion, et ce n'est pas un scénario de film.