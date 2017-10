Un projet de loi pourrait mettre fin au rôle des États-Unis dans la guerre contre le Yémen (American Conservative)

Un projet de loi pourrait mettre fin au rôle des États-Unis dans la guerre contre le Yémen

Par Daniel Larison

Article originel : House Bill Would End U.S. Role in War on Yemen

The American Conservative Traduction SLT

Quatre députés de la Chambre des représentants parrainent un projet de loi qui mettrait fin à l'engagement des États-Unis dans la guerre menée par les Saoudiens contre le Yémen : Quatre législateurs ont présenté un projet de loi bipartisan qui mettrait fin à l'aide militaire étatsunienne à la campagne menée par les Saoudiens au Yémen, au motif que le Congrès n'a jamais approuvé le rôle des États-Unis dans la guerre. Deux républicains de la Chambre des représentants et deux démocrates ont présenté le projet de loi mercredi soir, mais d'autres députés ont déjà exprimé leur soutien à cette mesure, ont déclaré les assistants du Congrès à Foreign Policy. Le projet de loi exige le " retrait " des forces étatsuniennes de la guerre au Yémen, à moins que le Congrès n'autorise l'aide étatsunienne et jusqu'à ce qu'il la vote. Depuis plus de deux ans, l'armée étatsunienne fournit des ravitailleurs aériens et des renseignements à la coalition dirigée par les Saoudiens qui mène la guerre contre les rebelles Houthi soutenus par l'Iran.

Massie et Jones sont les coauteurs du projet de loi, et ils méritent d'être reconnus pour leur travail et pour avoir attiré l'attention sur un conflit et le rôle de notre gouvernement à cet égard. Le rôle des États-Unis dans le soutien de la guerre devrait faire l'objet d'un examen beaucoup plus minutieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, et ce projet de loi donne aux membres du Congrès l'occasion de débattre de la politique indéfendable qui a impliqué les États-Unis dans les crimes des Saoudiens et de leurs alliés. L'une des raisons pour lesquelles le soutien des États-Unis à la guerre dure depuis si longtemps avec si peu d'opposition est que le Congrès n' a pas réussi à contester les décisions des administrations Obama et Trump de soutenir la coalition. Ce projet de loi offre la possibilité de faire ce que le Congrès aurait dû faire depuis deux ans. Mettre fin au soutien des États-Unis à la guerre mettrait également fin à une autre violation de la loi étatsunienne :

La coalition dirigée par les Saoudiens a fait l'objet d'un examen minutieux par le Congrès à la suite de son refus, depuis janvier, d'autoriser la livraison au port de Hodeida de quatre grues financées par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le Programme alimentaire mondial et d'autres organisations humanitaires affirment que les grues sont essentielles pour décharger les vivres et les fournitures médicales d'urgence des navires arrivant au port dans un contexte de catastrophe humanitaire croissante. Le blocus sur les grues viole le droit international et les Conventions de Genève, affirment les groupes de défense des droits de l'homme. Et en continuant à fournir une assistance militaire à la coalition, les États-Unis pourraient violer la loi étatsunienne, selon un avis juridique du Center for Human Rights de l'American Bar Association.