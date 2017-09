L'ouragan Irma vient de démolir le domaine de Trump aux Caraïbes - et se dirige vers ses propriétés en Floride. (Washington Post)

L'ouragan Irma vient de démolir le domaine de Trump aux Caraïbes - et se dirige vers ses propriétés en Floride.

Par Matea Gold

Article originel : Hurricane Irma just slammed into Trump’s Caribbean estate — and is headed toward his Florida properties

Washington Post, 6.09.17



Traduction SLT

Le Château des Palmiers, que le président Trump a acheté en 2013, est sur le marché pour 16,9 millions de dollars. (Meddy GS/Island Real Estate Team)

Un féroce ouragan, baptisé Irma, a traversé mercredi matin de bonne heure l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, où le président Trump possède un luxueux domaine riverain, détruisant des bâtiments, renversant des voitures et déracinant des arbres suite aux vents violents. L'état du complexe de onze chambres à coucher de Trump sur Plum Bay, qui se trouve sur le marché immobilier, n'est pas encore complètement connu. Mais des fonctionnaires du gouvernement français, qui contrôlent le côté de l'île où se trouve sa propriété en bord de mer, ont déclaré que le territoire avait été largement détruit. "C'est une énorme catastrophe. Quatre-vingt-quinze pour cent de l'île est détruite ", a déclaré Daniel Gibbs, président du conseil territorial, dans une interview à la radio, selon l'AFP. "Je suis en état de choc. C'est effrayant." Parmi les structures gravement endommagées figuraient un groupe de bâtiments gouvernementaux sur l'île. Nous savons que les quatre bâtiments les plus solides de l'île ont été détruits, ce qui signifie que des structures plus rustiques ont probablement été complètement ou partiellement détruites ", a déclaré le ministre français de l'Intérieur Gerard Collomb à l'AFP.

Amanda Miller, porte-parole de l'Organisation Trump, a déclaré que les représentants de la compagnie surveillent de très près la situation à Saint-Martin. Toutes les précautions et toutes les protections appropriées ont été mises en œuvre et, à l'heure actuelle, nous ne faisons que prier pour tous ceux qui se trouvent sur le chemin de l'ouragan Irma dans les Caraïbes et au-delà ", a déclaré M. Miller dans un communiqué.

Des photos et des vidéos de St. Martin postées sur les médias sociaux montrent des immeubles aplatis, des voitures qui tombent sur le côté et de l'eau qui s'écrase sur les balcons des hôtels.

Le domaine du Château des Palmiers de Trump s'étend sur près de 5 hectares et comprend une piscine au bord de la plage, un court de tennis et un centre de remise en forme. La fiducie qui supervise ses avoirs a récemment réduit le prix demandé de 28 millions de dollars à 16,9 millions de dollars. Trump et sa famille visitèrent fréquemment la propriété après l'avoir achetée en 2013. Mais au cours des dernières années, le domaine a largement servi de location, générant entre 100 000 $ et 1 million de dollars entre janvier 2016 et le 15 avril de cette année, selon des informations financières du président. [Le prix demandé pour la succession du Président Trump dans les Caraïbes a été réduit de façon spectaculaire]

Après avoir traversé les Caraïbes, l'ouragan Irma se dirige vers le sud de la Floride, menaçant potentiellement le club Mar-A-Lago de Trump et trois terrains de golf qu'il possède à Doral, West Palm Beach et Jupiter. Les prévisionnistes ont dit qu'il est trop tôt pour savoir s'ils se trouveront sur le chemin direct de l'ouragan, mais ils sont tous susceptibles de faire face à des tempêtes tropicales, au minimum.

"La sécurité et la sûreté de nos invités, de nos membres et de nos collègues est notre priorité absolue et nous surveillons de près l'ouragan Irma", a déclaré M. Miller. "Nos équipes sur les propriétés Trump en Floride prennent toutes les précautions nécessaires et suivent de très près les avis locaux et de l'état de Floride pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Nous continuons d'envoyer nos pensées et nos prières aux victimes de l'ouragan Harvey et nous prions pour ceux qui sont sur le chemin de l'ouragan Irma." Trump National Doral, qui a récemment terminé une rénovation de 250 millions de dollars sur trois ans, a tweeté mercredi que le centre de villégiature était encore ouvert pour le moment.