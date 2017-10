Les États-Unis vont envahir l'Afrique de l'Ouest en 2023 après une attaque terroriste à New York - Selon un jeu de guerre du Pentagone (The Intercept)

Les États-Unis vont envahir l'Afrique de l'Ouest en 2023 après une attaque à New York - Selon un jeu de guerre du Pentagone Article originel : The U.S. Will Invade West Africa in 2023 After an Attack in New York — According to Pentagon War Game Par Nick Turse The Intercept

L'attentat terroriste du "5/23" était une petite partie, mais cruciale, d'un exercice simulé mené l'an dernier par des étudiants et des professeurs des facultés militaires étastuniens, qui sont le terrain d'entraînement des futurs généraux et amiraux. Étendu et complexe, le 33e Programme stratégique spécial interarmées de stratégie terrestre, aérienne et maritime (JLASS-SP) a rassemblé 148 étudiants du Collège de guerre aérienne, du Collège de guerre de l'Armée de terre, du Collège de guerre du Corps des Marines, du Collège de guerre de la marine, de l'École Eisenhower pour la sécurité nationale et la stratégie des ressources, du Collège de guerre national et du Collège de gestion des ressources informationnelles de l'Université de la Défense nationale. Ils ont collaboré pendant plusieurs semaines à des jeux de guerre à distance menés par le biais d'outils cybernétiques, de téléphones et de vidéoconférences, selon les documents du Pentagone obtenus par The Intercept. Cela a culminé en un exercice de cinq jours sur place à l'Air Force Wargaming Institute de la base aérienne Maxwell Air Force Base en Alabama.

Cette attaque spectaculaire, qui causerait le plus grand nombre de victimes sur le sol étatsunien depuis le 11 septembre, n'est pas l'œuvre d'un scénariste hollywoodien, mais bien l'un des principaux points d'intrigue d'un récent jeu de guerre du Pentagone joué par certains des penseurs stratégiques les plus prometteurs de l'armée. Cette attaque, et la guerre qu'elle déclenche, nous donne un aperçu de l'avenir tel qu'il est envisagé par certains des plus importants stratèges de l'armée étatsunienne et de la formation de ceux qui mèneront les guerres étatsuniennes dans les années à venir.

L'attaque tue 435 personnes et en blesse 618 autres. Finalement, on finira par savoir que ça aurait pu être bien pire. Le plan était de conduire les camions vers des "cibles de prestige" ailleurs à Manhattan. Mais les bombes ont explosé plus tôt.

Le 23 mai 2023, dans l'imaginaire de l'armée étatsunienne, des terroristes font exploser des bombes massives à l'extrémité du tunnel de Lincoln, à la fois à New York et au New Jersey. Les deux explosions simultanées se produisent dans la partie sud des trois tunnels souterrains à 7 h 10, au début de l'heure de pointe, alors que la route souterraine est pleine de banlieusards qui se rendent au travail.

Les documents utilisés dans JLASS-SP - obtenus par l'entremise de la Freedom of Information Act - décrivent en détail le mandat chaotique d'un 46e président imaginaire, Karl Maxwell McGraw, et offrent une fenêtre unique sur la formation des futurs dirigeants des Forces armées. Les documents comprennent des centaines de pages de résumés, d'estimations de faux renseignements, de rapports de situation fictifs et de mises à jour publiés pendant l'exercice - The Intercept publie ici une de ces mises à jour de situation fictives. Ils sont très détaillés et, à l'heure où l a presse et les législateurs posent de plus en plus de questions sur l'engagement militaire des États-Unis en Afrique, ils offrent une évaluation brutale des dangers potentiels de l'action armée dans ce pays. Bien qu'il ne s'agisse pas explicitement d'une estimation nationale du renseignement, le jeu de guerre, qui couvre l'avenir jusqu'au début de 2026,"vise à refléter une représentation plausible des grandes tendances et influences dans les régions du monde", selon les dossiers.

Attaques dans un exercice simulé JLASS-SP du Pentagone. (c) The Intercept

Juste après son entrée en fonction, en février 2021, une cyberattaque bloque le système de contrôle de la centrale nucléaire de Susquehanna à Berwick, en Pennsylvanie,"ébranlant la confiance du peuple étatsunien dans la capacité du gouvernement à protéger les infrastructures critiques"... Pour les deux prochaines années, tout en faisant face aux retombées d'une crise économique asiatique, à la cybercriminalité financée par l'État, et à la montée du nouvel antiglobalisme et de l'extrême-droite...... Mais en Afrique de l'Ouest, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) étend sa présence et s'appuie sur les échecs de longue date des efforts antiterroristes des États-Unis dans la région, y compris l'appui des États-Unis aux opérations militaires françaises et africaines qui ont commencé en 2013 et semblent aujourd'hui plus ou moins permanents.

McGraw, un ancien sénateur indépendant de l'Arizona qui a mené sa campagne populiste "America on the Move" jusqu'à la victoire aux élections de 2020, inaugure une vague de candidats au Congrès tout aussi indépendants et la promesse d'un " VRAI changement " à Washington. Sa présidence est plutôt secouée par une série de crises apparemment sans fin.

D'ici 2021, selon le scénario du jeu de guerre, l'AQMI compte environ 38 000 membres répartis dans toute l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger, un réseau de camps d'entraînement en Mauritanie, ainsi que des bases directes au Sahara Occidental. Parallèlement, l'AQMI renforce ses liens avec les groupes terroristes Al Shabaab en Somalie et Boko Haram dans le bassin du lac Tchad en Afrique centrale afin de créer un "réseau de synchronisation à travers le continent africain et au-delà", y compris un financement partagé, des méthodes de formation et du matériel de fabrication d'IED. Au fur et à mesure que ce cartel terroriste islamiste panafricain se développe, la portée mondiale de l'AQMI s'accroît, ce qui lui permet éventuellement de mener à bien l'attaque dévastatrice contre le tunnel Lincoln et une autre, le même jour, contre l'ambassade du Canada à Nouakchott, la capitale mauritanienne, tuant 135 personnes, dont l'ambassadeur du Canada et son personnel.

Avec l'appui quasi total du Congrès et l'assentiment du gouvernement de la Mauritanie, le président McGraw s'associe au Canada pour lancer l'Opération "Frappe du désert". Une importante force terrestre étatsunienne et canadienne, appuyée par une puissance aérienne et maritime, débarque en Mauritanie le 15 juin 2023, et McGraw promet au peuple étatsunien une "opération bien planifiée, rapide et efficace qui se terminera dans trois ans", comme beaucoup d'autres guerres et interventions étatsunienne depuis 1945, mais les opérations militaires étatsuniennes ne se déroulent pas comme prévu et semblent plutôt suivre la voie bien tracée par les nombreuses autres guerres éternelles des Etats-Unis.