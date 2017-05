Révélations sur les livraisons d'armes bulgares aux islamistes syriens (Inside Syrian Media Center)

INVESTIGATION: Route of Bulgarian Weapon Deliveries to Syrian Islamists Exposed

Inside Syrian Media Center



Traduction SLT

L'Inside Media Syria Center a conduit une enquête pour exposer les livraisons d'armes soutenues par les États-Unis au groupe Al-Quaïda en Syrie. La liste des fournisseurs commencent avec des entreprises étatsuniennes tels que Chemring et sa filiale Chemring Ordinance qui a signé l'année précédente un contrat avec le gouvernement étatsunien et a reçu 47 millions de $ conformément au programme de Non-Standard Equipment and Weapons Procurement (Programme d'Équipement Non conforme et Programme d'Obtention d'Armes). Orbital ATK, a accordé 50 millions de $ à une autre entreprise US dans le programme. Le journal bulgare Trud qui a débuté une enquête journalistique a envoyé une demande officielle aux deux entreprises pour clarifier comment l'argent reçu a été dépensé. Chemring a répondu que quelques munitions pour les États-Unis et les armées de ses alliés ont été achetées à Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ-Sopot). Cela incluait des roquettes de 122mm pour le Grad MLRS, des munitions antichars de 73mm et des munitions de 40mm pour des lance-roquettes. L'autre entreprise, Orbital ATK, ne nous a tout simplement pas répondu.

Les munitions de ce type ne sont pas en service dans l'armée étatsunienne. L'entreprise a refusé de divulguer à quels alliés étatsuniens elles étaient destinées renvoyant à la confidentialité du contrat d'approvisionnement. Il est à mentionner que plus tôt, Inside Syria Media Center a écrit un rapport sur des livraisons de véhicule militaires effectuées par le bateau Liberty Passion via le port d'Aqaba en Jordanie sous prétexte de lutter contre l'Etat islamique (EI). Dans ce cas, les provisions d'armes bulgares à Al-Quaïda ont été transportées via le plus grand port saoudien de Jeddah. D'abord, les munitions produites par VMZ-Sopot et achetées par les États-Unis sont livrées au port bulgare de Burgas pour être chargé sur le cargo Marianne Danica. Ce cargo a déjà entrepris deux fois le parcours de Burgas à Jeddah.

Il est à noté que le cargo ne fait aucun appel à aucun port en passant en moyenne 8 heures dans les ports de Burgas et Jeddah - un temps nécessaire minimal pour se ravitailler et pour les opérations de manutention du fret, selon le site Web de dépistage Marinetraffic.com.

En même temps, le Marianne Danica déclare officiellement qu'il transporte une cargaison extrêmement dangereuse. Selon le Système d'Identification automatisé (AIS), la cargaison est classée au niveau de celle des explosifs et des armes. Cependant, cette cargaison n'est évidemment pas destinée à l'Arabie Saoudite, son armée étant équipée par l'armement fourni uniquement par les Etats Occidentaux.

Ni l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Bulgarie ni le propriétaire du bateau H. Folmer et Co n'a officiellement fourni les informations sur la cargaison transportée durant le trajet Burgas-Jeddah pas plus que le pays destinataire des armes bulgares.

De plus, Amnesty International déclare que cette entreprise et le cargo ont déjà été impliqués dans un scandale en transportant du gaz lacrymogène et des armes anti-émeutes incluant de l'armement en Égypte en 2011. A l'époque, le porte-parole du Département d'État des Etats-Unis avait dû l'admettre indiquant que l'on avait soit-disant accordé à H. Folmer and Co une licence pour transporter des armements.

Les livraisons d'armes bulgares aux terroristes sont confirmées par le commandant adjoint de l'ASL, le colonel Malik Al-Kurdi. Dans un entretien au journal Trud, il a prétendu qu'"un Quartier Général a été installé en Turquie et en Jordanie pour assurer la coopération entre les services spéciaux de 15 états. Nous avons averti les États-Unis et l'UE que les armes livrées dans ce QG parvenaient directement dans les mains des terroristes.

Cela ressemble à un double jeu. Je peux dire avec certitude que les services spéciaux de ces pays arment et financent Al-Quaïda, Jabhat Al-Nusra. C'est ce qui se passe en Syrie. Ils accusent n'importe qui de terrorisme poursuivant les buts de leurs politiques.

Comme VMZ-Sopot a annoncé son embauche et a adopté un changement continu de travail, la nouvelle administration US est prête à effectuer de nouveaux contrats. Le destinataire des armes bulgares achetées par les États-Unis est devenu évident en décembre 2016 quand deux millions de munitions et quatre mille roquettes Grad ont été trouvées dans des dépôts dans les quartiers orientaux d'Alep libéré. Ces dépôts appartenaient à Jabbhat Al-Nosra.