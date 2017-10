[Vidéos] Un tribunal espagnol empêche le parlement catalan de déclarer son indépendance (The Guardian)

Un tribunal espagnol bloque le parlement catalan pour déclarer son indépendance Article originel : Spanish court blocks Catalan parliament from declaring independence The Guardian, 5.10.17 Traduction SLT, 5.10.17

La cour a averti que toute session tenue au mépris de son interdiction serait "nulle" et a ajouté que les dirigeants du parlement pourraient faire face à des poursuites criminelles s'ils ne respectaient pas l'ordonnance de la cour.

Carme Forcadell, présidente du parlement catalan, a déclaré que la session de lundi n'avait pas encore été convoquée formellement, mais que la décision du tribunal de la suspendre "porte atteinte à la liberté d'expression et au droit d'initiative des membres de ce parlement et montre une fois de plus comment les tribunaux sont utilisés pour résoudre les problèmes politiques".

Le gouvernement catalan se réunira pour discuter de sa réponse à la dernière initiative du tribunal. Il a jusqu'à présent ignoré les décisions de la Cour constitutionnelle, notamment l'ordre de suspendre le référendum lui-même.

Dans un discours télévisé mercredi soir, le président catalan, Carles Puigdemont, a réitéré ses appels à la médiation et au dialogue avec le gouvernement espagnol, mais a déclaré que les résultats du vote seraient soumis au Parlement. Dimanche, nous avons organisé un référendum dans les circonstances les plus difficiles et donné l'exemple de ce que nous sommes ", a-t-il dit. "La paix et l'accord font partie de ce que nous sommes. Nous devons appliquer les résultats du référendum. Nous devons présenter les résultats du référendum au parlement."