La ruée des Etats-Unis vers l'Afrique (Sputniknews)

La querelle pour savoir si le président Trump a manqué de respect à la jeune veuve d'un soldat étatsunien décédé a éclipsé un problème plus grave. C'est-à-dire, le nombre croissant d'opérations militaires étatsuniennes à travers le continent africain.



Il y a deux semaines, le Sgt La David Johnson (25 ans) a été tué avec trois autres soldats des forces spéciales étatsuniennes lorsque des militants islamistes ont tendu une embuscade à leur patrouille dans le pays ouest-africain du Niger. Trump a été pris par une polémique cette semaine au sujet des commentaires informels qu'il a faits à la veuve de Béret vert, Johnson. Le président nie avoir dit quelque chose d'irrespectueux. Bien que la famille du soldat décédé dit le contraire.

Dans toutes les controverses médiatiques sur ce que Trump a dit ou n'a pas dit, les questions sur ce que les troupes étatsuniennes font au Niger sont malheureusement ignorées. Pas seulement au Niger, mais dans des dizaines d'autres pays africains.

D'après les données de l'armée étatsunienne, on estime qu'il y a des milliers de forces spéciales et d'autres personnels militaires qui effectuent jusqu'à 100 missions à un moment donné dans quelque 24 États africains. C'est près de la moitié de tous les pays du continent africain.

Des forces spéciales étatsuniennes et des drones de surveillance sont déployés au Niger, au Tchad, au Mali et au Soudan, qui longent tous le désert du Sahara méridional. Plus au sud, en Afrique subsaharienne, l'armée étatsunienne opère au Nigeria, en Ouganda, en République centrafricaine, en Éthiopie et, bien sûr, en Somalie, où elle est impliquée dans l'état de guerre contre les militants islamistes des Shebab.

Le déploiement des troupes étatsunienne en Afrique a d'abord été intensifié sous la présidence de GW Bush lorsque son administration a formé l'Africom en 2007, un commandement étatsunien entier dédié au continent. Par la suite, sous la présidence de Barack Obama, les déploiements étatsuniens se sont encore intensifiés. Aujourd'hui, sous la présidence de Trump, la présence des forces étatsuniennes est considérée comme étant à son plus haut niveau.

L'explication officielle est que les soldats étastuniens, la marine et la puissance aérienne, ainsi que les opérations clandestines de la CIA, sont là pour contrer les groupes terroristes, qui pourraient planifier et organiser des frappes en Europe et en Amérique du Nord.



Il est vrai qu'il existe plusieurs réseaux terroristes dangereux actifs dans divers États africains, d'Al Shabaab en Somalie, à Boko Haram au Nigéria et Al-Qaïda au Maghreb. Ce dernier a des filiales en Algérie, au Mali, au Tchad et au Niger où des soldats étatsuniens ont récemment été tués avec un certain nombre de forces locales qu'ils soutenaient.

Mais il y a plus qu'un soupçon que les Etats-Unis utilisent la couverture de la lutte contre le terrorisme pour dissimuler et projeter leur véritable objectif, qui est d'exercer leur influence sur les nations africaines. Une observation qui soulève des doutes est que le problème de ces groupes terroristes s'est en fait développé plus rapidement depuis que les troupes étatsuniennes ont commencé à être déployées en plus grand nombre sous le président Bush. Des échos d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie.



Lorsque Trump a accueilli plusieurs dirigeants africains le mois dernier à New York lors du congrès annuel de l'ONU, il leur a dit que ses amis investisseurs étatsuniens étaient en train de faire des pieds et des mains pour "gagner beaucoup d'argent". Typique de Trump, tout est réduit à son aspect mercantile. Maintenant, il a peut-être essayé de charmer ses invités avec une petite plaisanterie légère, mais la plaisanterie n'est pas tout à fait simple. L'Afrique est en effet perçue comme le continent de l'avenir en raison de ses ressources prodigieuses et encore largement inexploitées.

Le problème pour les Etats-Unis et les autres puissances occidentales, c'est que la Chine les a devancés en cultivant des investissements et en exploitant les ressources à travers l'Afrique. Sous la présidence de Xi Jinping, la Chine a des projets d'investissement d'une valeur estimée à 60 milliards de dollars dans des douzaines de pays africains. C'est bien plus que ce que les Etatsuniens ou les Européens ont investi.

Plus tôt cette année, la Chine a ouvert sa toute première base militaire outre-mer, à Djibouti en Afrique de l'Est. C'est encore bien mince par rapport aux 46 bases militaires étatsuniennes qui ont été signalées à travers le continent.

Pékin a déclaré que ses nouvelles installations militaires à Djibouti doivent sécuriser les routes de navigation vitales contre la piraterie dans le golfe d'Aden. C'est peut-être en partie vrai. Mais il y a aussi le fait que la Chine souhaite s'implanter en sécurité sur un continent où elle a tant misé sur ses futurs plans de croissance économique. Il ne peut même pas investir dans sa propre nation, peu importe l'Afrique.

La grande différence entre les États-Unis et la Chine, c'est que si Pékin a consacré la majeure partie de ses ressources au développement du commerce et de l'industrie avec les États africains, Washington met l'accent sur les relations militaires.

La Chine a gagné beaucoup de respect de la part des nations africaines pour son engagement sincère en faveur du partenariat. Elle apporte des capitaux et de la technologie à l'Afrique et donne accès aux ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, les métaux et d'autres minéraux. Contrairement à l'ancien colonialisme européen, l'engagement de la Chine en Afrique est basé sur le partenariat et le développement mutuel. Pour l'accès aux matières premières, la Chine a construit des écoles, des universités, des réseaux de télécommunications et de transport qui aident le continent à atteindre son énorme potentiel.

Les Etatsuniens comme les Européens sont enfermés dans une "mentalité extractive" quand il s'agit de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le capitalisme étatsunien est ruiné. Il ne peut même pas investir dans sa propre nation, peu importe l'Afrique.