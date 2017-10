Le FBI cible l'"idéologie" noire (BAR)

En un sens, le changement de nomenclature est une reconnaissance par le FBI qu'après presque deux générations de stagnation politique et de capitulation des Noirs, il y a enfin un "mouvement" noir avec le potentiel de bouleverser le statu quo. Le rapport de la division antiterroriste du FBI, qui a fait l'objet d'une fuite dans le magazine Foreign Policy, indique également que l'activité politique des Noirs sur le terrain relève de la guerre contre le terrorisme de l'État en matière de sécurité nationale et, par conséquent, est assujettie à l'impressionnante panoplie de mesures répressives autorisées aux organismes d'application de la loi et de renseignement depuis le 11 septembre.

Le FBI a apparemment choisi une nouvelle rubrique sous laquelle regrouper les Noirs étatsuniens visés par des persécutions politiques : "Extrémistes d'identité noire". Le FBI est une bureaucratie dont le travail quotidien consiste à dresser des listes de personnes et d'organisations à surveiller, à perturber et à poursuivre. L'augmentation spectaculaire de l'activité du "mouvement" des Noirs depuis l'assassinat de Michael Brown par la police en 2014 à Ferguson, Missouri, a offert au FBI un champ de cibles beaucoup plus large, y compris des éléments de jeunesse regroupés en vrac sous la bannière de Black Lives Matter. Lorsque les bureaucraties compilent de nouvelles listes, elles les classent généralement sous un nouveau nom.

C'est dans ce contexte que la désignation générique du FBI "extrémistes d'identité noire" est si insidieuse et dangereuse qu'elle vise les personnes en fonction de leurs croyances (énoncées, imaginées ou présumées) et de leur loyauté ethnique, plutôt que d'actes criminels précis ou même de leur affiliation organisationnelle. C'est un fourre-tout pour la répression totale de l'activisme noir sous toutes ses formes.

COINTELPRO - le programme du FBI visant à "dénoncer, perturber, détourner, discréditer ou autrement neutraliser" ceux qui sont désignés comme des ennemis de l'État - a été lui-même dénoncé comme un mécanisme policier illégal au milieu des années 1970. Depuis 2001, les programmes COINTELPRO du gouvernement ont été remplacés par un régime beaucoup plus répressif, inauguré par le président George W. Bush et renforcé sous Barack Obama. L'État de sécurité nationale post-11/9 a légalisé l'appareil de surveillance et de détention sans procès ni inculpation le plus intrusif du monde, un système conçu spécifiquement pour écraser les idéologies ciblées - les modes de pensée et d'identification politique.

"Depuis 2001, les programmes COINTELPRO du gouvernement ont été remplacés par un régime beaucoup plus répressif."

La mentalité du FBI a clairement été façonnée par sa frustration à l'égard des djihadistes islamiques dits "loups solitaires", c'est-à-dire des acteurs individuels qui ne sont pas directement affiliés à Al-Qaïda ou à ses ramifications. Les agents de la police et du renseignement des États-Unis parlent constamment de la nécessité d'identifier et de neutraliser les Musulmans parmi nous qui ont été " radicalisés " ou " auto-radicalisés " et qui sont donc légitimement soumis à toutes les tactiques de traques et de ruses. Le FBI considère les activistes noirs sous le même angle -- comme des menaces potentiellement dangereuses et "radicalisées". Le rapport de la division antiterroriste cite six attaques armées contre des flics étatsuniens dans la période post-Ferguson, y compris Dallas, Baton Rouge et New York, comme justification de sa catégorisation idéologique de la menace noire. Micah Johnson, qui a abattu 11 flics à Dallas,"semble avoir été influencé par l'idéologie du BIE" d'après ses "écrits et déclarations à la police dans son journal", a déclaré le Bureau.

"L'idéologie du BIE", c'est ce que le FBI pense. Dans la logique torturée de l'ordre public suprémaciste blanc, l'identification des Noirs à d'autres Noirs est intrinsèquement subversive et constitue une justification de surveillance au faciès. La liste du Bureau du BIE pourrait éventuellement tenir compte de toutes les tendances politiques imaginables de la pensée noire -- y compris les "idéologies" résidant dans la vénérable vieille NAACP, qui a publié une déclaration sur le document du FBI qui a fuité.

"À une époque où les suprémacistes blancs défilent dans les rues de la ville avec des armes chargées et des torches tiki - organisant des rassemblements de terreur dans tout le pays - il est très choquant que le FBI décide de prendre pour cible des groupes d'identité noire qui protestent contre la brutalité policière et leur droit d'exister sans danger, comme une menace ", a déclaré Derrick Johnson, président et chef de la direction de la NAACP.