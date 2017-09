Israël va faire la guerre en Syrie pour combattre l'Iran (Foreign Policy)

Israël va faire la guerre en Syrie pour combattre l'Iran Par Jonathan Spyer Article originel : Israel is going to war in Syria to fight Iran — report Foreign Policy, 29.09.17

Israël a noté tout au long de la guerre en Syrie que les Iraniens et leurs clients du Hezbollah ont exprimé le désir d'établir cette zone comme une seconde ligne de confrontation active contre l'État juif, en plus du Sud-Liban.

Le ministre israélien du renseignement, Yisrael Katz, a récemment déclaré lors d'une conférence sur la sécurité à Herzliya, comme l'a rapporté Reuters, que dans une future guerre entre Israël et le Hezbollah, ce dernier pourrait utiliser un port naval iranien, des bases pour les forces aériennes et terrestres de l'Iran et des dizaines de milliers de miliciens chiites amenés de divers pays.

Quiconque a reçu ces dernières années des exposés de hauts responsables israéliens de la sécurité s'est familiarisé avec une conception de la région divisée en quatre grands blocs : l'Iran et ses alliés; un groupe de pays libres opposés à l'Iran qui comprend les autocraties arabes du Golfe, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et Israël lui-même; une alliance de forces islamistes sunnites conservatrices, telles que la Turquie, le Qatar, le Hamas, les Frères musulmans et les rebelles arabes sunnites en Syrie;

L'Iran et Israël sont peut-être au bord du conflit en Syrie.

Certains Israéliens aiment aller dans le Golan, d'où ils peuvent observer, à partir d'une rampe de sécurité surplombant la vallée en contrebas - sans jumelles - l'événement régional le plus important de l'époque : la guerre civile syrienne.

Cependant, les Forces de Défense Israéliennes ont fermé la zone pour les visiteurs, laissant entrer seulement les fermiers locaux qui s'inquiétaient de manquer la récolte des cerises.

En effet, pendant trois jours d'affilée, des obus de mortier ont traversé la frontière du côté du Golan sous contrôle israélien, exposant les guerriers à trop de risques.

Les obus ont vraisemblablement survolé leur véritable cible : l'un des camps de la bataille de plus en plus acharnée dans une zone autour de Quneitra, une ville divisée entre Israël et la Syrie. Diverses milices sunnites sont implantées dans la région, et les forces syriennes fidèles à Bachar al-Assad tentent de les expulser.

Le contrôle de la route entre Quneitra et Dara au sud (où le soulèvement contre Assad a commencé il y a six ans) est essentiel pour l'armée syrienne - et encore plus pour ses patrons à Téhéran. En capturant cette route, et la zone située à l'est d'Israël et au nord de la Jordanie, ils peuvent établir un couloir terrestre allant de l'Iran, en passant par l'Irak, jusqu' à Damas et le voisin de la Syrie, le Liban.

Envoyez au Yémen, et le rêve iranien d'un "croissant chiite" qui en ferait la force dominante du Moyen-Orient devient réalité.

La guerre de Syrie est complexe, impliquant de nombreuses puissances tirant dans toutes les directions. Mais l'Iran et ses milices alliées - chiites irakiens, étrangers d'Afghanistan et d'ailleurs, le Hezbollah, l'armée d'Assad - sont apparus comme une préoccupation majeure pour les décideurs politiques de Riyad, d'Amman et de Jérusalem.

Ainsi, Israël sait comment gérer les retombées de la guerre sur sa frontière. Ces derniers jours, les frappes chirurgicales de l'armée israélienne ont atteint des cibles de l'armée syrienne, ce qui a été suffisant pour au moins stopper l'infiltration transfrontalière de tirs dans le Golan.

Les responsables politiques israéliens s'inquiètent surtout du fait que l'Iran et ses milices alliées, qui contrôlent déjà le Sud-Liban, essaient de cimenter une tête de pont en Syrie.

"Et c'est exactement ce qui se passe. L'Iran tente d'utiliser la guerre civile pour établir des bases aériennes et navales en Syrie", a déclaré cette semaine à la radio israélienne Yuval Steinitz, ministre de l'Énergie.

Ce n'est pas seulement la Syrie. Le chef des services de renseignement de l'armée iranienne, Herzi Halevi, a déclaré que l'Iran construisait également des usines d'armement au Liban, un pays désormais dominé par son mandataire local, le Hezbollah. Les mollahs, a-t-il déclaré, utilisent également des supplétifs yéménites, les Houthis, pour fabriquer des armes dans ce pays stratégiquement situé à côté de l'Arabie Saoudite.



Où sont les Etats-Unis dans tout ça?

L'administration Obama a considéré l'Iran comme un allié dans la lutte contre l'Etat islamique (EI). Cela, et l'accord nucléaire qui remplissait les coffres des mollahs d'argent, inquiétait tellement les Saoudiens qu'ils se tournèrent tranquillement vers Israël comme allié pour affronter Téhéran.

Et pas seulement les Saoudiens. Ha'aretz rapporte que la Jordanie et Israël ont resserré leur coopération en matière de renseignement au cours des dernières semaines afin de mieux faire face à la menace iranienne croissante sur le territoire syrien près des frontières des deux pays.

Les forces étatsuniennes y opèrent également en nombre croissant. Mieux encore, le président Trump a clairement montré que la romance de son prédécesseur avec Téhéran n'était qu'une aventure. L'administration US a averti l'Iran de surveiller ses actions alors qu'elle faisait le tour du Moyen-Orient.

C'est peut-être ce qui explique l'annonce de la Maison-Blanche, lundi, confirmée par le Pentagone mardi, selon laquelle la Syrie se prépare à une nouvelle attaque chimique. Les responsables de Trump ont averti Assad qu'il paierait un "lourd tribut" pour l'utilisation des armes chimiques.

Pourtant, les luttes internes largement médiatisées entre les grandes puissances administratives au sujet de l'implication étatsunienne dans la guerre en Syrie risquent d'entraver le front uni anti-iranien que les alliés sunnites espèrent. Les tensions à Washington à propos des liens présumés de Trump avec la Russie, un allié de l'Iran, n'aident pas non plus.