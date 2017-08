Près de 71 civils tués dans le bombardement d'un hôtel au Yemen (Middle East Monitor)

Près de 71 civils tués dans le bombardement d'un hôtel au Yemen Article originel : 71 civilians killed in Yemen hotel air strike Middle East Monitor

Jusqu'à 71 personnes ont été tuées dans un raid aérien dans Sana'a, a rapporté l'agence de presse Saba.



Les groupes armés des Houthi ont allégué qu'un avion de chasse saoudien a effectué une frappe aérienne sur un hôtel dans le nord de Sana'a, hier matin. Les bombardements ont visé la zone d'Al-Edhari dans le quartier Arhab, endommageant les maisons environnantes.



Les raids aériens ont aussi visé le directoire de Sanhan dans le sud-est de Sana'a, entraînant la mort de 6 civils tués et en blessant 15 autres, a rapporté Saba News.



Il n'y a aucune confirmation que l'Arabie Saoudite ait conduit le raid aérien.

La capitale Sana'a a été prise par les Houthis en 2014, évinçant le président Abd Rabbuh Mansur Hadi qui s'est enfui de la ville. La coalition menée par les Saoudien combat les groupes armés des Houthi depuis mars 2015 dans une volonté de contrôler une plus grande partie du territoire et dans un processus visant un certain nombre de sites civils.