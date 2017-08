Israël détruit des salles de classe palestiniennes avant le jour de la rentrée scolaire (The Independent)

Les enfants palestiniens de Cisjordanie occupée ont commencé la nouvelle année scolaire dans des tentes improvisées après que les autorités israéliennes aient démoli leurs salles de classe avant même que la rentrée n'ait débuté. Environ 80 enfants de cinq à 10 ans du village de Jub-Ad-Dhib ont dû assister mercredi aux classes dans des tentes de bâches à l'étroit ou sous un soleil de plomb. Un jour plus tôt, les autorités israéliennes avaient décidé de confisquer et détruire des cabines en acier utilisés comme bâtiments d'école avec d'autres équipements éducatifs. La zone a été encerclée, et a été déclarée zone militaire et des forces de sécurité ont lancé des grenades incapacitantes pour garder les résidents à distance, a déclaré le groupe de défense des droits de l'homme israélien B'Tselem dans une déclaration.

Les six cabines nouvellement installées, offertes en don par l'UE, ont été mises en place pour que les enfants n'aient pas à marcher une heure avant d'arriver à l'école.



Pendant les deux semaines passées, quatre communautés palestiniennes ont vu leurs installations éducatives - provenant de dons d'organismes internationaux et d'ONGs (organisations non gouvernementales) - détruites en raison du fait qu'elles avaient été construites sans permis de construire approprié.



Les forces de sécurité ont aussi enlevé des panneaux solaires faisant fonctionner une école pour des enfants bédouins près de Jérusalem le 9 août, ignorant une pétition auprès de la Cour Suprême demandant leur déplacement.

La Cour Suprême a fini par publier une injonction temporaire demandant de ne pas enlever les panneaux, mais l'ordre est venu une heure après qu'ils aient déjà été démantelés....



