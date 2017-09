Le conflit en Syrie a toujours été la guerre d'Israël (Mintpress News)

Le conflit en Syrie a toujours été la guerre d'Israël

Par Whitney Webb

Article originel : The Conflict In Syria Was Always Israel’s War

Mint Press News Traduction SLT

Parce qu'Israël a misé d'abord sur sa survie et, en fin de compte, sur la désunion des nations voisines pour devenir une puissance régionale dominante, il n'est pas surprenant qu'Israël s'oppose vivement à la fin du conflit syrien.

Après avoir fomenté pendant des années des conflits en Syrie de manière occulte, les États-Unis ont récemment semblé se détourner de leur volonté d'intervenir militairement dans cette nation en proie aux combats, préférant concentrer leurs efforts de sabotage et de déstabilisation sur d'autres théâtres. La conséquence en a apparemment été la fin du conflit de longue date, qui entre maintenant dans sa septième année. Soutenu par la Russie, l'Iran et le Liban, le gouvernement syrien dirigé par le président Bachar al-Assad a réussi à reprendre de vastes étendues de territoire, tout en survivant et en se renforçant au cours d'attaques largement financées par des fonds étrangers. En conséquence, bon nombre des gouvernements qui ont joué un rôle déterminant dans le financement et l'armement de l'opposition dite "modérée" ont commencé à se dégager, ne voulant pas mettre davantage à l'épreuve la résilience d'Assad ou du peuple syrien. Alors que certains anticipent la fin tant attendue du conflit syrien, les menaces récentes du gouvernement israélien d'assassiner Assad en bombardant sa résidence semblent surgir de nulle part. Selon le Jerusalem Post, un haut responsable israélien accompagnant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une récente visite en Russie a averti le Kremlin que si l'Iran continuait à "étendre sa portée" en Syrie, Israël bombarderait le palais présidentiel à Damas.

Les commentaires en provenance d'Israël ne devraient cependant pas surprendre, car le conflit en Syrie, financé et fabriqué par des fonds étrangers, a toujours été la guerre d'Israël. La seule véritable surprise est l'isolement croissant d'Israël, qui pousse à une nouvelle escalade du conflit.

WikiLeaks éclaire les origines de la guerre Bien qu'il ait réussi à éviter d'être étiqueté comme un acteur majeur dans l'effort visant à évincer Assad, Israël a longtemps été le maître d'œuvre de la planification, qui découle en grande partie des hostilités de longue date entre les deux nations ainsi que des ambitions régionales d'Israël. Les câbles diplomatiques du département d'État publiés par WikiLeaks ont montré qu'en 2006, cinq ans avant que le conflit en Syrie n'éclate, le gouvernement d'Israël avait lancé un plan visant à renverser le gouvernement Assad en organisant des luttes sectaires dans le pays, en créant une paranoïa au sein des plus hautes sphères du gouvernement syrien et en isolant la Syrie de son allié régional le plus fort, l'Iran. Israël a ensuite transmis ce plan aux États-Unis, qui devaient alors impliquer l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et l'Égypte pour fomenter "l'effondrement" du régime d'Assad comme moyen d'affaiblir à la fois l'Iran et le Hezbollah - avec pour effet de renforcer Israël et les monarchies du Golfe, deux forces apparemment disparates dans la région qui deviennent de plus en plus alliées.

Des courriels de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton révèlent le rôle d'Israël dans la création secrète du conflit et son rôle clair dans l'implication des États-Unis et d'autres nations dans l'exécution de son plan de destitution d'Assad. Un courriel, transmis par Clinton à son conseiller Jacob Sullivan, affirme qu'Israël est convaincu que l'Iran perdrait "son seul allié" dans la région si le gouvernement d'Assad s'effondrait.

Il a ajouté que "la chute de la Maison d'Assad pourrait bien déclencher une guerre sectaire entre les chiites et la majorité sunnite de la région attirant en Iran, ce qui, de l'avis des commandants israéliens ne serait pas une mauvaise chose pour Israël et ses alliés occidentaux ". Un autre courriel de Clinton publié par WikiLeaks déclare : "La meilleure façon d'aider Israël à faire face à la capacité nucléaire croissante de l'Iran est d'aider le peuple syrien à renverser le régime de Bachar Assad,".

"Faire tomber Assad ne serait pas seulement une bénédiction massive pour la sécurité d'Israël, mais apaiserait aussi la crainte compréhensible d'Israël de perdre son monopole nucléaire."

Le courriel dit aussi: "Une intervention réussie en Syrie nécessiterait un leadership diplomatique et militaire substantiel de la part des États-Unis "et déclare que" armer les rebelles syriens et utiliser la puissance aérienne occidentale pour mettre au sol les hélicoptères et les avions syriens est une approche peu coûteuse et très rentable".

En clair, la décision des États-Unis de dépenser plus d'un milliard de dollars jusqu'en 2015 pour armer les "rebelles" liés au terrorisme de la Syrie - et d'invoquer l'assistance d'exportateurs des terroristes wahhabites comme l'Arabie saoudite et le Qatar pour acheminer des armes et des fonds à ces mêmes groupes - a été encouragée par Israël, qui a non seulement rédigé le plan initial du conflit syrien, mais a guidé l'intervention des États-Unis en exerçant sa puissante influence sur le conflit syrien.

Deux hommes, dont le groupe de rebelles n'est pas précisé, se dirigent à moto vers une base abandonnée de l'ONU au passage frontalier syrien de Quneitra entre la Syrie et le Golan contrôlé par Israël, le 28 novembre 2016. (AP/Ariel Schalit)

Israël a cependant fait plus que d'initier et de guider secrètement le financement des "rebelles" de l'opposition - ayant secrètement financé et aidé des groupes d'opposition, y compris ceux qui avaient des affiliations ouvertement terroristes, tout au long du conflit qui a duré six ans. L'implication israélienne dans le financement direct et l'aide aux "rebelles" syriens a été soupçonnée pendant des années avant d'être officiellement rendue publique par le Wall Street Journal en juin de cette année. Le rapport révélait qu'Israël, depuis le début du conflit, fournissait depuis des années de l'argent liquide aux rebelles syriens près de sa frontière de ainsi que de la nourriture, du carburant et des fournitures médicales, un engagement secret dans la guerre civile du pays ennemi visant à creuser une zone tampon peuplée de forces amies. Ces forces "amies" étaient des groupes armés qui faisaient partie du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, connue pour ses atrocités contre des milliers de civils syriens et le massacre de minorités religieuses et ethniques. Depuis 2013, des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda dominaient la "zone de séparation de huit kilomètres carrés dans le Golan". Israël a déclaré officiellement que ces combattants font partie de l'armée syrienne libre (ASL) soutenue par la coalition étatsunienne. Cependant, on sait depuis longtemps que la grande majorité des groupes de l'ASL se sont engagés à prêter allégeance au Front Al-Qaïda affilié à Al-Nosra, et que ceux qui luttent encore sous la bannière de l'ASL sont en lien étroit avec Al-Nosra.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visite un combattant rebelle syrien traité dans un hôpital de campagne des Forces israéliennes. (Photo: Kobi Gideon/GPO)

Le soutien d'Israël aux groupes terroristes va bien au-delà des traitements médicaux, des vivres et de l'argent liquide. Il a également été constaté que l'armée israélienne communiquait régulièrement avec ces groupes terroristes et aidait même à "payer les salaires des combattants et à acheter des munitions et des armes". De plus, lorsque les positions des groupes "rebelles" qu'il a financés, armés et payés risquaient d'être dépassées par les forces gouvernementales syriennes, Israël est intervenu pour bombarder directement des cibles syriennes. Par exemple, en juin, Israël a attaqué plusieurs positions militaires syriennes après avoir affirmé qu'une roquette égarée avait pénétré à l'intérieur des limites du plateau du Golan, une partie de la Syrie occupée depuis longtemps par Israël. Cependant, l'attaque a coïncidé avec les avancées de l'armée syrienne contre les groupes "rebelles" qu'Israël a longtemps soutenus dans le cadre de la soi-disant "zone tampon".

En outre, Israël a lancé des attaques à l'intérieur de la Syrie "des dizaines et des dizaines de fois", selon une récente révélation de Netanyahu. Plus tôt cette année, Israël a également menacé de "détruire" les défenses aériennes syriennes après que l'armée syrienne eut tiré des missiles sur les avions de combat israéliens qui frappaient des cibles en Syrie. La position d'Israël sur l'Etat islamique (EI) est également très révélatrice. En juin de l'année dernière, le chef du renseignement militaire israélien, le général Herzi Halevi, a déclaré ouvertement qu'Israël ne voulait pas voir l'EI vaincu en Syrie - exprimant sa préoccupation au sujet des offensives contre le territoire de l'EI et déplorant leur situation "plus difficile". Avant les commentaires de Halevi, les responsables israéliens avaient régulièrement noté que la conquête par l'EI de toute la Syrie serait préférable à la survie du gouvernement d'Assad. Ces commentaires ont été repris par des groupes de réflexion israéliens et affiliés à l'OTAN, dont l'un a qualifié l'EI "d'outil utile pour saper" l'Iran, le Hezbollah, la Syrie et la Russie - malgré les tactiques barbares, les crimes de guerre, l'asservissement des femmes et les efforts de nettoyage ethnique del'EI.

Le programme géopolitique plus vaste d'Israël

Un vieux char israélien en position dans les hauteurs du Golan occupé par Israël près de la frontière avec la Syrie, le 27 janvier 2015.(c) Ariel Shalit/AP

Bien que le soutien d'Israël aux terroristes wahhabites comme l'EI et al-Nosra puisse sembler contre-intuitif, l'objectif primordial d'Israël en expulsant Assad du pouvoir est basé sur des objectifs géopolitiques et économiques stratégiques qu'Israël est déterminé à atteindre à tout prix. Alors qu'Israël mentionne fréquemment l'Iran comme prétexte pour justifier son implication en Syrie, les principaux facteurs qui incitent Israël à participer à la destruction de son voisin du nord sont le pétrole et l'expansion territoriale. L'une des raisons les plus évidentes pour lesquelles Israël s'intéresse à la déstabilisation de la Syrie est sa capacité d'affirmer un contrôle plus poussé sur le plateau du Golan, une région syrienne qu'Israël a illégalement occupée depuis 1967 et annexée en 1981. Bien qu'Israël ait rempli la région de colonies illégales et de moyens militaires, Israël n' a pas été en mesure de convaincre la communauté internationale, et même ses alliés proches tels que les États-Unis, de reconnaître sa souveraineté sur le territoire. Cependant, le conflit en Syrie s'est avéré bénéfique à cette fin, permettant à Israël d'envoyer encore plus de colons dans le Golan, soit environ 100 000 personnes sur cinq ans.

Israël est très intéressé à prendre le contrôle du Golan pour des raisons économiques, en raison des réserves pétrolières du territoire occupé, qui sont estimées à des "milliards de barils". Sous le couvert du conflit syrien, la branche israélienne d'une compagnie pétrolière étatsunienne - dont les investisseurs comprennent Dick Cheney, Jacob Rothschild et Rupert Murdoch - a foré des puits d'exploration dans toute la région, car le statut territorial incertain d'Israël l'empêche de l'exploiter financièrement. En dépit des interdictions du droit international, Israël est impatient de puiser dans ces réserves, car elles ont le potentiel de "rendre Israël autosuffisant en énergie", et il a même offert, selon le plan Galant, de "reconstruire" la Syrie avec des milliards de dollars des contribuables étatsuniens en échange des hauteurs du Golan - bien que le plan ait reçu un accueil tiède de toutes les parties concernées en dehors d'Israël. À l'heure actuelle, le retrait d'Assad et son remplacement par un gouvernement favorable aux intérêts israéliens et occidentaux est le seul véritable moyen pour Israël de s'approprier les ressources énergétiques du Golan.

Des pions bloquent la fin du match d'Israël

Un Kurde irakien lit un exemplaire du magazine Israel-Kurd dans une rue d'Irbil (Irak) en 2009. (Azad Lashkari/Reuters)

Cette ambition est décrite dans le Plan Yinon, une stratégie visant à assurer la supériorité régionale d'Israël au Moyen-Orient, qui consiste principalement à reconfigurer l'ensemble du monde arabe en États sectaires plus petits et plus faibles. Cela s'est traduit par le soutien d'Israël à la partition de l'Irak et de la Syrie, soutenu en cela par son soutien à l'établissement d'un État kurde séparatiste au sein de ces deux nations.

Cet objectif, en particulier, explique en grande partie l'obsession d'Israël de freiner l'influence iranienne au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie ou ailleurs. L'Iran - plus que tout autre pays de la région - est le plus susceptible de menacer le statut de "superpuissance" qu'Israël cherche à acquérir pour lui-même, ainsi que la perte du monopole d'Israël en tant que seule puissance nucléaire de la région.

Compte tenu des intérêts d'Israël de voir disparaître Assad et d'envisager la partition de la Syrie, il n'est guère surprenant que la rhétorique politique israélienne ait atteint de nouveaux sommets de sabotage alors que Tel-Aviv s'inquiète de plus en plus de voir le conflit qu'il a orchestré se retourner contre lui. Avant les commentaires explosifs concernant les menaces israéliennes de bombarder la résidence d'Assad, un ministre anonyme du gouvernement israélien a blâmé les États-Unis pour avoir fait marche arrière en Syrie, un geste dont il prétend qu'il a sacrifié les intérêts israéliens : "Les États-Unis ont roulé Israël pour la deuxième fois de suite. La première fois, c'était l'accord nucléaire avec l'Iran, la deuxième fois, c'est maintenant que les Etats-Unis ignorent le fait que l'Iran est en train d'obtenir une continuité territoriale avec la Méditerranée et la frontière nord d'Israël [à travers la Syrie]." De plus, Israël a récemment juré "d'annuler" l'accord de cessez-le-feu négocié entre la Russie et les États-Unis avec le soutien syrien et iranien s'il ne respecte pas les besoins d'Israël - un ultimatum fondé sur des termes plutôt subjectifs étant donné que les "besoins d'Israël" ne sont guère statiques. La réponse d'Israël montre une fois de plus que les responsables de Tel-Aviv ont l'impression que le conflit syrien est d'une importance primordiale pour les intérêts géopolitiques israéliens. En outre, étant donné que la réponse suggérée jusqu'à présent par les responsables israéliens - plus d'une fois - a été d'assassiner le président syrien démocratiquement élu - les moyens envisagés par Israël pour "annuler" l'accord de cessez-le-feu aura probablement des conséquences explosives. Israël - refusant apparemment d'accepter que le conflit qu'il a orchestré n'aille pas, et ne prenne peut-être pas fin comme prévu - est maintenant prêt à aggraver la situation militairement, avec ou sans alliés, en recourant à une dangereuse politique d'escalade avec des implications mondiales.