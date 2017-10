Qui a eu la brillante idée du RussiaGate ? (PCR)

La réponse à la question est que le Russiagate a été créé par le directeur de la CIA John Brennan. La CIA a débuté ce qu'on appelle le Russiagate afin d'empêcher Trump de pouvoir normaliser les relations avec la Russie. La CIA et le complexe militaro-industriel et sécuritaire ont besoin d'un ennemi pour justifier leurs budgets énormes et leur pouvoir irresponsable. La Russie s'est vu confier ce rôle. Les Démocrates se sont joints à la CIA pour attaquer Trump. Afin de favoriser l'élection présidentielle d'Hillary Clinton et le mettre en accusation, ils espéraient qu'il en soit terni comme collaborateur de la Russie. Je ne pense pas que les Démocrates aient envisagé les conséquences d'une aggravation des relations entre les États-Unis et la Russie.

Le Russia bashing dépasse largement le Russiagate. Le danger réside dans le fait que Washington pourrait convaincre la Russie que Washington planifierait une attaque surprise contre la Russie. Avec des bases étatsuniennes et de l'OTAN aux frontières de la Russie, les efforts visant à armer l'Ukraine et à inclure l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN fournissent davantage de preuves que Washington encercle la Russie pour ces attaques. Il n' y a rien de plus imprudent et irresponsable que de convaincre une puissance nucléaire que vous allez l'attaquer.

Le Dr. Paul Craig Roberts a été secrétaire adjoint au Trésor pour la politique économique et rédacteur en chef adjoint du Wall Street Journal. Il a été chroniqueur pour Business Week, Scripps Howard News Service et Creators Syndicate. Il a eu de nombreuses nominations universitaires. Ses chroniques sur Internet ont attiré un public mondial. Les derniers livres de Roberts sont The Failure of Laissez Faire Capitalism et Economic Dissolution of the West, How America Was Lost et The Neoconservative Threat to World Order.