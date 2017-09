Par la grâce d'Israël - Le clan Barzani et "l'indépendance" kurde (Moon of Alabama)

Par la grâce d'Israël - Le clan Barzani et "l'indépendance" kurde.

Article originel : By The Grace Of Israel - The Barzani Clan And Kurdish "Independence"

Moon of Alabama, 28.09.17 Traduction SLT, 29.09.17

Barzani avec le chef du Mossad, Meir Amit

La région kurde d'Irak a organisé un " référendum " pour se séparer de l'Irak afin de former un État indépendant. Le référendum était anormal mais l'issue en a été assurée. Le fait qu'un tel référendum ait été organisé aujourd'hui était davantage lié à la situation assiégée du président régional illégitime, Barzani, qu'à une véritable opportunité d'obtenir l'indépendance. Le référendum n'était pas contraignant. Il appartient maintenant à Barzani de déclarer l'indépendance ou de mettre la question de côté en échange, essentiellement, d'une somme d'argent supplémentaire. Nous avons d'abord écrit sur le problème kurde et les ambitions kurdes en Irak en décembre 2005 (!). Les problèmes d'une région kurde indépendante que nous avons ensuite signalés sont toujours les mêmes : Un État kurde enclavé pourrait produire beaucoup de pétrole, mais comment ce pétrole atteindrait-il les marchés, en particulier ceux d'Israël ? Les voisins que sont la Turquie, l'Iran et la Syrie ont tous des minorités kurdes et n'ont aucune raison d'aider un État kurde à s'enrichir et à voir cet argent canalisé vers leurs minorités indisciplinées. Après que les[Kurdes] aient pris Kirkouk, le reste de l'Irak arabe n'appuiera pas non plus les pipelines pour le pétrole kurde. Les Arabes, les Turcs et les Perses considèrent les Kurdes comme une tribu nomade réfractaire des montagnes et des vassaux des intérêts israéliens. Au milieu des années 1960 et 1970, Israël coopère avec l'Iran, alors allié des États-Unis sous le Shah, pour lutter contre ses ennemis arabes - l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Dans le cadre de la coopération, le Mossad a envoyé le Lt. Le colonel Tzuri Sagi pour élaborer des plans et construire une armée kurde pour combattre les troupes irakiennes dans le nord de l'Irak. Tzuri Sagi était également responsable des tentatives d'assassinat israéliennes contre Saddam Hussein. Son partenaire de coopération kurde était le chef du clan Barzani, le mollah Mustafa Barzani. L'armée kurde que les Israéliens ont créée est maintenant connue sous le nom de Peshmerga. Le fils du mollah Mustafa Barzani, Masoud Barzani, est aujourd'hui le président illégitime de la région kurde d'Irak.



Lt. Colonel Sagi avec Mustafa Barzani. Photo reproduction : Yossi Zeliger - source

Sagi avec des commandants Kurdes

Les Barzani font partie d'une grande tribu kurde et d'un clan de premier ordre dans la région kurde d'Irak. En 2005, Masoud Barzani, fils du mollah Mustafa Barzani, a été élu président de la région kurde en Irak. Son mandat de huit ans a pris fin en 2013. Le parlement régional a prolongé sa présidence de deux ans. Mais depuis 2015, il a statué sans aucune base juridique. Il a empêché le parlement de le convoquer et de l'évincer formellement. Mazrour Barzani, fils de Masoud Barzani, est chancelier du Conseil de sécurité de la région. Il contrôle tous les renseignements militaires et civils. Nechirvan Barzani, neveu de Masoud Barzani, est Premier ministre de la région kurde. Les intérêts pétroliers étatsuniens ont aidé à construire le pouvoir des Barzani. Les Kurdes pompaient et vendaient du pétrole sans le consentement de Bagdad. Le pétrole est exporté par des oléoducs turcs et vendu principalement à Israël. La famille du président turc Erdogan est intimement impliquée dans l'entreprise. Mais malgré les milliards de revenus provenant des ventes (illégales) de pétrole, la région kurde est lourdement endettée. Les règles de corruption au Kurdistan et le gouvernement régional ont dû voler les banques locales pour trouver de l'argent frais. Ça ne suffisait toujours pas pour payer les salaires. La mafia de la famille Barzani a volé la région à l'aveuglette. Pour continuer, le gouvernement local doit annexer encore plus de richesses et élargir sa base d'affaires. La famille Barzani entretient des liens religieux et historiques profonds avec un ordre spirituel sunnite de Soufis, les Naqshbandi. L'Armée des Hommes de l'Ordre Naqshbandi était l'un des groupes de résistance sunnites-baathistes de l'occupation étatsunienne en Irak. En 2014, il a aidé (ou n'a pas aidé?) l'Etat islamique (EI) dans la prise de Mossoul avant d'être rejeté et vaincu par lui. Les Kurdes irakiens, sous Masoud Barzani, étaient complices de la prise de contrôle de Mossoul et de la région de Sinjar par l'État islamique au milieu de l'année 2014, habités par des Yezidis de langue kurde. Ils y voyaient une occasion de prendre plus de pétrole et de déclarer leur propre indépendance par rapport à Bagdad. Ce n'est qu'après la marche de l'État islamique (EI) vers la "capitale" kurde Erbil, où les services de renseignements étatsuniens et israéliens ainsi que les compagnies pétrolières occidentales ont leur siège régional, que les Kurdes de Barzani ont commencé à s'opposer à l'État islamique (EI).

Ils ont ensuite utilisé la lutte contre l'Etat islamique (EI) pour élargir de 40% la zone qu'ils contrôlaient. Des minorités comme les Yezidi et les Assyriens, chassés de chez eux par l'État islamique, se voient désormais refuser le retour dans leurs régions par les occupants kurdes. Comme le reportage du correspondant du New York Times (NYT), Rukmini Callimachi, le rapporte sur le terrain :

J'entends souvent dire que l'armée irakienne a fui lorsque l'EI a pris le contrôle de Mossoul, alors que les Kurdes ont tenu bon. Malheureusement, ce n'est pas vrai. L'une des zones sous le contrôle des troupes kurdes était le mont Sinjar, qui abrite une grande partie des 500 000 Yezidis vivant en Irak. Selon les dizaines d'entretiens que j'ai eus avec les survivants Yezidis du génocide pratiqué par l'EI, les troupes kurdes se sont enfuies à l'arrivée de l'EI. Les dirigeants de la communauté ont déclaré que les troupes kurdes ont désarmé les Yezidis. Et ne les ont pas avertis de l'avance de l'EI. Résultat : des milliers de femmes Yezidi ont été enlevées par l'EI et systématiquement violées. Beaucoup de ceux à qui j'ai parlés ont en partie fait porter la responsabilité aux troupes kurdes pour le destin des Yezidis. Callimachi rapporte en outre que les troupes kurdes empêchent désormais les Yezidis de rentrer chez eux. Barzani a annexé unilatéralement leurs terres et les a déclarées unilatéralement comme faisant partie de la région kurde. Les Kurdes occupent également des terres et des villages, déjà mentionnés dans la Bible, qui appartiennent aux chrétiens assyriens.

Kirkuk est un autre point chaud. La ville riche en pétrole est une région originellement turkmène et arabe. Les Kurdes l'ont prise en 2014 alors que l'État islamique (EI) marchait sur Bagdad. L'action sur Kirkouk aurait été coordonnée avec l'État islamique (EI). Ils veulent maintenant l'annexer. L'État irakien s'y oppose avec véhémence et envoie maintenant son armée. Le gouvernement turc, qui se considère comme le défenseur de tous les Turkmènes, menace également d'intervenir. Après le référendum sur l'indépendance des Kurdes, le gouvernement irakien a déclaré un blocus partiel de leur région. L'Irak est un État souverain, la région kurde n'a pas de statut juridique indépendant. Cela donne à Bagdad de nombreuses façons d'étouffer les ambitions kurdes. A partir de vendredi, tous les vols internationaux (civils) à destination d'Erbil sont par ordre de Bagdad interdits. Un blocus foncier et l'arrêt de tous les échanges commerciaux et transferts monétaires sont susceptibles de suivre. La Syrie, l'Iran et la Turquie se sont tous prononcés contre l'indépendance kurde et ont menacé de représailles. Officiellement, les États-Unis sont également contre un État kurde indépendant. Israël est le seul État à soutenir le référendum. Cette sympathie (ou commodité politique) va dans les deux sens : Dans l'Erbil du Kurdistan, le directeur du bureau de vote a crié : "Nous sommes le deuxième Israël!".

Rassemblement référendaire à Erbil

Chuck Schumer, leader démocrate du Sénat étatsunien et sioniste convaincu, a appelé l'administration Trump à reconnaître un Kurdistan indépendant. Trump ne peut pas le faire parce qu'il mettrait les États-Unis en opposition avec ses " alliés " du gouvernement turc et du gouvernement irakien. Mais la position officielle est différente de celle des États-Unis sur le terrain. Les armes étatsuniennes continuent d'affluer vers les forces kurdes en Irak et en Syrie. De même, la Turquie est officiellement très préoccupée par l'indépendance de l'Irak kurde, mais elle y a aussi des intérêts commerciaux. A long terme, il craint les mouvements indépendantistes de sa propre population kurde et voit le référendum en Irak comme une action étatsunienne contre les intérêts de la sécurité turque : Les Turcs croient que le référendum s'inscrit en fait dans le prétendu désir de longue date de Washington d'établir "un deuxième Israël" dans la région. Le soutien d'Israël au référendum de l'ARK a alimenté cette vision. Selon le Premier ministre irakien, la Turquie a accepté d'isoler la région kurde. Mais les compagnies turques, et la famille rapprochée d'Erdogan, ont un intérêt commercial dans le pétrole de la région kurde. La Turquie exporte quelque 8 milliards de dollars par an en denrées alimentaires et en biens de consommation vers la région kurde. Alors qu'Ankara craint que sa propre population kurde ne suive l'exemple kurde irakien, la cupidité à court terme l'emporte sur les intérêts nationaux à long terme. Sans accord turc, une région kurde "indépendante" en Irak ne peut survivre. Une telle indépendance dépendrait totalement des caprices d'Ankara.