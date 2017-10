Le Congrès US doit mettre fin au rôle des Etats-Unis dans la guerre menée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen (The Hill)

Le Congrès US doit mettre fin au rôle des Etats-Unis dans la guerre menée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen

Article originel : Congress, End America's Role In Saudi Arabia's War On Yemen

Par Lawrence Wilkerson and Gareth Porter*

The Hill, 12.10.17

La guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen est une tragédie aux proportions épiques dans laquelle les États-Unis sont profondément et directement impliqués. La guerre a causé une famine massive et une épidémie de choléra qui est la pire épidémie de choléra à travers le monde au cours des 50 dernières années tandis que les dernières estimations de victimes yéménites montent à plus d'un demi-million. Cette situation horrible est le résultat des bombardements de routes, d'hôpitaux, de ponts, d'installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) et du principal port de Hodeida, combiné à un blocus naval et aérien saoudien et des Émirats arabes unis (EAU) qui empêche une aide humanitaire à grande échelle d'atteindre les victimes de la guerre. La coalition de l'Arabie saoudite et des EAU ne pourrait pas mener cette guerre sans l'intervention directe des États-Unis - en particulier de par le ravitaillement en carburant de leurs avions effectuant les bombardements - et son aide pour fournir des bombes et des renseignements sur les cibles visées. Même en dehors de la nécessité de mettre un terme à cette catastrophe humanitaire grandissante, le Congrès a l'obligation constitutionnelle de s'occuper de la participation des États-Unis à cette guerre. La participation étatsunienne est illégale. Lorsque le président Barack Obama a ordonné l'implication des États-Unis, la guerre dirigée par les Saoudiens n'était pas couverte par l'Autorisation d'emploi de la force militaire (AEFM) délivrée par le Congrès à la suite des attentats du 11 septembre. Les Houthis et les forces de l'ancien président yéménite Saleh, contre qui la coalition saoudienne est engagée, ne sont pas affiliés à Al-Qaïda ou à toute autre entité associée aux attentats terroristes du 11 septembre.

C'est pourquoi un groupe bipartisan de membres de la Chambre - Mark Pocan (Démocrate -Wisconsin), Thomas Massie (Républicain Kentucky), Ro Khanna (Démocrate - Californie) et Walter Jones (Convention nationale républicaine - CNR) - ont présenté la Résolution H. Con. Rés. 81, ce qui donne au Congrès l'occasion de mettre fin au soutien des États-Unis. La résolution charge le président de retirer le personnel militaire étatsunien de la guerre - à l'exception des éléments militaires étatsuniens qui sont strictement destinés à la lutte contre les éléments d'Al-Qaïda au Yémen. Même si les députés sont indifférents au fait que le Congrès n'ait pas autorisé le soutien des États-Unis à la guerre, ils devraient tenir compte du fait que ce soutien a accru la menace pour la sécurité de tous les Etatsuniens. La guerre menée au Yémen sous la houlette des Saoudiens, avec le soutien des États-Unis, a renforcé les ennemis les plus dangereux des États-Unis au Moyen-Orient - Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP). Les responsables du renseignement et de la lutte antiterroriste des États-Unis considèrent l'AQAP comme une menace terroriste étrangère encore plus grave pour les États-Unis que l'Etat islamique (EI). Il a redoublé d'efforts pour faire tomber les compagnies aériennes américaines à trois reprises entre 2009 et 2012, et a presque réussi deux fois. Mais la guerre entre les Saoudiens et les Émirats arabes unis au Yémen a fait d'eux le groupe armé indigène le plus puissant du sud du Yémen, avec encore plus d'argent, d'armes et de contrôle territorial que jamais. La coalition dirigée par les Saoudiens et les forces de l'ancien régime saoudien se sont ouvertement alliées avec l'AQAP et ont même combattu à leurs côtés. Suite à la guerre, l'AQAP est maintenant prête pour la première fois à se battre pour le pouvoir national au Yémen. La guerre accroît également le sentiment anti-étatsunien au Yémen. Comme le sénateur Chris Murphy (Démocrate - Connecticut) l'a souligné, les Yéménites croient que la guerre est menée par les États-Unis, et non par la coalition Saoudienne/Emirats arabes unis, qu'ils considèrent comme supplétive des États-Unis. "Nous contribuons à radicaliser la population yéménite contre les États-Unis", prévient M. Murphy.

Certains membres du Congrès refusent de soutenir la Résolution H. Con. Rés. 81 parce qu'ils acceptent la justification officielle de la participation des États-Unis à la guerre créée par l'administration Obama. Ils affirment que les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de soutenir la guerre menée par les Saoudiens parce qu'il est nécessaire de s'opposer à un Iran expansionniste. Mais il est largement reconnu que les Houthis ne sont pas des supplétifs iraniens; ils poursuivent leurs propres intérêts et leur propre stratégie.

Avant le début de la guerre, en fait, les services de renseignements étatsuniens ont appris que l'Iran avait déconseillé aux Houthis de s'emparer du pouvoir par la force à Sanaa en 2014, mais que les Houthis avaient ignoré ce conseil et avaient plutôt répondu aux encouragements de leur ancien ennemi, l'ancien président Ali Abdullah Saleh.

L'administration Obama a défendu l'idée que l'Iran avait fourni des armes aux Houthis par mer pendant des années avant le début de la guerre. Mais cet argument était fondé sur d'anciennes allégations recyclées du gouvernement yéménite qui étaient contredites par les preuves publiquement disponibles. Après avoir pris le pouvoir en 2014, les Houthis ont effectivement obtenu une manne d'armes, mais ce n'était pas de l'Iran, mais d'armes fournies par les États-Unis et détenues par les unités de l'armée yéménite toujours fidèles à Saleh. Bien que certaines armes iraniennes aient certainement atteint le Yémen, une évaluation minutieuse effectuée par un groupe d'experts de l'ONU sur le Yémen en janvier 2017 n'a pas permis de confirmer "un approvisionnement direct à grande échelle en armes" de l'Iran aux Houthis. Et quelles que soient les armes iraniennes qui ont été fournies, elles n'étaient pas la cause de l'attaque saoudienne et des EAU contre le Yémen; elles étaient une réponse au début face à l'assaut aérien saoudien. La fidélité des États-Unis à l'Arabie Saoudite a aggravé le chaos et les souffrances qui balaient le Moyen-Orient. Il est temps de rompre avec des politiques déstabilisatrices qui menacent les intérêts fondamentaux des États-Unis en matière de sécurité. En votant en faveur de la Résolution H. Con. Rés. 81, la Chambre des représentants peut réduire les menaces à la sécurité des États-Unis, affirmer le pouvoir du Congrès d'autoriser la participation des États-Unis aux guerres et mettre fin à la famine et au choléra qui frappent massivement la population yéménite.