Abbas n'est pas Arafat. Il doit partir (American Herald Tribune)

Abbas n'est pas Arafat. Il doit partir. Par Stuart Littlewood Article originel : Abbas Is No Arafat. He Must Go. American Herald Tribune, 27.09.17 Traduction SLT, 27.09.17

J'ai écrit sur le sort du peuple palestinien sous la botte d'Israël durant la même période que Mahmoud Abbas a été président palestinien. Et c'est beaucoup trop long. Abbas a également été président de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine, se décrivant comme le seul représentant du peuple palestinien) pendant encore plus longtemps.

Qui plus est, les deux tiers des Palestiniens estiment qu'une solution à deux États n'est plus possible en raison de l'expansion ininterrompue des colonies illégales par Israël et 53% sont favorables au retour à une intifada armée.

L'Autorité palestinienne sous Abbas est fréquemment accusée de collaborer avec Israël dans son oppression brutale. Abbas semble être le chouchou de l'Occident et d'Israël, et les Israéliens le considèrent comme un atout stratégique. Ils détesteraient le perdre.

Il n'est pas connu pour son brio tactique et ses ambassades en Occident sont paresseuses, peu communicatives et peu coopératives envers les journalistes et les écrivains, et probablement sous l'ordre de ne pas "faire de vagues". J'ai moi-même été qualifié d'ennemi de la Palestine par l'ambassade d'Abbas à Londres, une insulte que je porte comme un insigne honneur.

Ce n'était qu'un écran de fumée, bien sûr. Ce que nous avons vu, c'est une descente continue pour les Palestiniens, tandis que le programme israélien de colonisation et d'expansion se renforce. La justice n' a jamais été autorisée à jouer un rôle. En outre, Abbas a donné à plusieurs reprises aux Israéliens le temps de cimenter leurs gains mal acquis, acceptant volontiers des négociations plus bidons organisées par les mêmes courtiers malhonnêtes.

Abbas se dit l'un des architectes de l'Accord intérimaire d'Oslo, qui devait assurer l'ouverture des négociations sur le statut permanent d'ici 1996 et conduire à la mise en œuvre des Résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité et au règlement de toutes les questions principales. Mais depuis le début du processus d'Oslo, en 1993, les droits du peuple palestinien ont été sacrifiés sur l'autel du soi-disant progrès politique, le prix étincelant étant "la paix et la sécurité".

Le problème avec Abbas, c'est qu'il est toujours "en retard". La construction illégale de colonies de peuplement dans le cadre du Plan Allon, qui annexait effectivement le territoire palestinien, a commencé en 1967 et la volonté des Israéliens de créer le plus grand nombre possible de "faits irréversibles sur le terrain" afin de rendre leur occupation permanente était claire dès le début.

Le mandat d'Abbas en tant que Président a officiellement pris fin il y a plus de 8 ans. C'est bien trop longtemps. La Loi fondamentale lui a accordé une prolongation d'un an, mais il s'accroche toujours au pouvoir. De plus en plus souvent, il est considéré comme le roi sans vêtements et, selon les mots de la chanson de Danny Kaye,"tout aussi nu que le jour de sa naissance".

Le Hamas est généralement blâmé pour toute odeur de corruption, mais l'Autorité Palestinienne est débordante. En 2015, un rapport de la Coalition pour la responsabilité et l'intégrité (AMAN) intitulé Absolute Power, Total Corruption a fait la une des journaux. L'AMAN a été créée par un certain nombre d'organisations de la société civile palestinienne pour lutter contre la corruption et renforcer l'intégrité, la transparence et la responsabilité dans la société palestinienne.

Selon le Commissaire général, Azmi Shuaibi,"l'annulation des élections et l'absence du Conseil législatif ont conduit le président à monopoliser les trois pouvoirs - législatif, judiciaire et exécutif - qui ont servi de terreau fertile à certains cas de corruption". Certaines institutions gouvernementales non ministérielles n'étaient toujours pas tenues de rendre des comptes et avaient accordé des salaires et des privilèges à des fonctionnaires qui étaient incompatibles avec la réalité financière.

Mais même ce catalogue d'inconduite n' a pas mis le clou final dans le cercueil politique d'Abbas. Aujourd'hui, il est de plus en plus occupé à réprimer les dissidents au sein de son propre parti du Fatah et des organisations extérieures.

Le processus de paix "une farce trompeuse"

Les documents confidentiels palestiniens, divulgués par Al-Jazeera en 2011, ont révélé la conduite choquante du soi-disant processus de paix et la façon dont l'équipe palestinienne a permis aux Israéliens de les balader, avec l'aide des États-Unis.

L'une des sources de la fuite, un avocat franco-palestinien et ancien conseiller de l'OLP, Ziyad Clot, a déclaré dans un article du journal The Guardian que le processus de paix était "un processus politique inéquitable et destructeur fondé sur l'hypothèse selon laquelle les Palestiniens pouvaient effectivement négocier leurs droits et parvenir à l'autodétermination tout en endurant les épreuves de l'occupation israélienne". C'était "une farce trompeuse, dans laquelle Israël imposait unilatéralement des termes biaisés et les États-Unis et l'UE les approuvaient systématiquement". Ils "excluaient pour la plupart la grande majorité du peuple palestinien: les sept millions de réfugiés palestiniens". Et, a-t-il déclaré,"l'OLP, étant donné sa structure, n'était pas en mesure de représenter tous les droits et intérêts des palestiniens".

Alors pourquoi le négociateur en chef des Palestiniens depuis 1995, Saeb Erekat, y est-il encore engagé ? Erekat a fait ses études en sciences politiques aux États-Unis et en études des conflits en Angleterre, et il aurait dû être assez malin pour s'en rendre compte. Personne ne conduira-t-il les Palestiniens dans un processus de justice saine et loin des négociations de paix "kangourou" auxquelles Erekat et Abbas semblent accros ?

Il n' y a pas si longtemps, dans une interview, j'ai demandé à Richard Falk, professeur de droit et ancien rapporteur spécial de l'ONU : "Dans quelle mesure est-il acceptable qu'un peuple faible, démoralisé et captif comme les Palestiniens soit contraint de négocier avec son occupant brutal sous les auspices d'une administration étatsunienne considérée par beaucoup comme trop malhonnête pour jouer le rôle d'agent de paix ?