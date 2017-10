Comment le Washington Post nous trompe sur la guerre en Syrie (Moon of Alabama)

Extrait : L'un des médias étatsuniens les plus prestigieux, le Washington Post ne dispose clairement d'aucun mécanisme d'analyse intégrée pour contrôler la qualité et la véracité de ses sources relatives à la couverture des informations sur les zones de guerre.

Comment le Washington Post nous trompe sur la guerre en Syrie Article originel : How The Washington Post Deceives Us About The War In Syria Par Ahab Jezebel Moon of Alabama, 16.10.17

L'un des médias étatsuniens les plus prestigieux, le Washington Post ne dispose clairement d'aucun mécanisme d'analyse intégrée pour contrôler la qualité et la véracité de ses sources relatives à la couverture des informations sur les zones de guerre. Cela est particulièrement évident en ce qui concerne les rapports sur la situation de la guerre en Syrie. Aujourd'hui, ces normes professionnelles ont chuté et le journal s'est placé en dehors des rangs du journalisme et du professionnalisme sur lesquels il a bâti sa réputation enviable - bien avant la guerre en Syrie.

Diffuser de la propagande et compter uniquement sur les activistes n'est pas professionnel. Cela ressemble à de la publicité payante, conçue pour influencer l'opinion publique, et tire parti de lecteurs et de politiciens moins bien informés.



Nous pouvons ouvrir une petite fenêtre sur l'un des derniers articles du Washington Post sur la Syrie, intitulée : ”Civilian casualties spiral in Syria as air raids target areas marked for cease-fire” ("Les pertes civiles augmentent en Syrie alors que les raids aériens ciblent des zones marquées par le cessez-le-feu"). L'article n'a pas été écrit de Syrie, mais de Beyrouth (Liban), bien qu'il parle avec autorité de la Syrie en détail - et ce de la part d'un journaliste qui n'est jamais allé en Syrie, et certainement pas pendant les six années de guerre.

Dans son deuxième paragraphe, le journal parle de "groupes qui surveillent le conflit" : mais tous les êtres humains sur terre qui s'intéressent à la guerre en Syrie suivent le conflit - y compris ma voisine de 87 ans, Louise (son nom). Elle est capable de me raconter des histoires sur les bombardements quotidiens et "Daesh" (l'"Etat islamique" - EI) qui attaquent "tous les jours et pourrait venir en Europe", selon ses conclusions tirées de sa compréhension des médias grand public. Elle croit que la Syrie est un pays de fantômes et qu'Assad, l'EI et les Etats-Unis "travaillent ensemble contre la diabolique Russie".

Le Washington Post sape encore plus sa propre crédibilité en citant les "Casques blancs", qui rapportent apparemment que "80 p.100 des attaques (du gouvernement syrien et des Russes, NdT) ont visé des zones civiles". Tout le monde ne sait pas à quel point les Casques Blancs sont peu fiables : en fait, certains de leurs performances histrioniques ont été comparés à celle d'un Shakespeare.