[Vidéo] Trump répond à l'attaque de Barcelone en déclarant que les tueries de masse de Musulmans pourraient décourager les terroristes (Think Progress)

La réponse du Président Trump à l'attaque de Barcelone, en Espagne qui a fait au moins 13 morts a été de suggérer que le meurtre de masse des Musulmans soupçonnés de terrorisme pourrait être une façon de dissuader de futurs incidents.



La réaction publique initiale de Trump à l'attaque jeudi fut un tweet qui a globalement condamné la violence, qui a offert l'aide des États-Unis au peuple d'Espagne et qui déclarait au peuple espagnol, "nous vous aimons!".

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!

Mais moins d'une heure plus tard, après la diffusion d'informations faisant état que le fourgon qui a roulé sur les piétons aurait été loué par un homme d'origine marocaine, Trump a recommandé à ses adeptes "d'étudier ce que le Général étatsunien Pershing a fait aux terroristes quand il les a attrapés. Il n'y a plus eu de terreur Islamique radicale pendant 35 ans!". Ce n'est pas la première fois que Trump fait allusion à une histoire islamophobe en impliquant le général John Joseph Pershing. Pendant un rassemblement de campagne en février 2016, Trump a partagé un mythe historiquement douteux sur la façon dont Pershing, dans un effort de pacifier les Philippines dans les années succédant la guerre hispano-étatsunienne de 1899-1902, a abattu des terroristes en utilisant des balles qui avaient été plongées dans le sang de porc.

Voilà ce qu'a dit Trump à ce rassemblement :



" Ils avaient des problèmes de terrorisme, comme nous en avons. Et [Pershing]] a attrapé 50 terroristes qui ont fait d'énormes dégâts et ont tué beaucoup de personnes. Et il a pris les 50 terroristes et il a pris 50 hommes et il a plongé 50 balles dans le sang de porcs - vous avez bien entendu, n'est-ce pas? Il a pris 50 balles et il les a plongés dans le sang de porcs. Et il a demandé à ses hommes de charger leurs fusils et il a aligné les 50 personnes et ils ont tiré sur 49 de ces personnes. Et à la 50ème personne, il a déclaré : vous retournerez voir votre peuple et vous leur direz ce qui est arrivé. Et pendant 25 ans, il n'y a plus eu de problème. O.K? Pendant vingt-cinq ans, il n'y a plus eu de problème"...