Le Venezuela soulève la possibilité d'une aide militaire russe pour contrer les Etats-Unis (Mc Clatchy)

Le Venezuela soulève la possibilité d'une aide militaire russe pour contrer les Etats-Unis Article originel : Venezuela raises possibility of Russian military help to counter US Mc Clatchy, 4.10.17

Les tensions sont vives entre Washington et Caracas. Après que Maduro ait défié les avertissements de la Maison Blanche et renversé les institutions démocratiques, l'administration Trump a imposé des sanctions en guise de punition. Puis, en août, Trump a surpris les responsables étatsuniens et vénézuéliens en soulevant la possibilité d'une force militaire.

Je suis sûr que, même si nous ne demandons pas, nous obtiendrons encore plus de soutien pour renforcer la capacité de défense et la souveraineté du Venezuela", a déclaré Maduro.

"Nous avons beaucoup d'options pour le Venezuela, y compris une option militaire si nécessaire ", a dit Trump.

"Nous sommes partout dans le monde et nous avons des troupes partout dans le monde dans des endroits qui sont très, très loin ", a ajouté Trump. "Le Venezuela n'est pas très loin et les gens souffrent et meurent."

Maduro et d'autres dirigeants de Caracas ont souvent accusé les États-Unis d'avoir comploté des invasions et des tentatives de coup d'État. Jusqu' à la remarque de Trump, Washington a toujours nié avoir eu des intentions militaires contre le Venezuela.

Le Venezuela possède déjà l'un des plus importants stocks d'armes russes, y compris des chars et des milliers d'armes sol-air. Ileana Ros-Lehtinen, Républicaine de Floride, a mis en garde contre l'expansion de la Russie, citant des opérations au Nicaragua, un allié clé du Venezuela.

"Si Maduro du Venezuela utilise le Nicaragua pour échapper aux sanctions étatsuniennes, nous devons examiner de plus près ces liens et demander des comptes aux personnes responsables", a-t-elle déclaré mardi à la Chambre des représentants.

Maduro, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine mercredi dernier, a déclaré qu'une menace des États-Unis doit être prise au sérieux. Il a accusé Trump d'avoir tenté d'intimider le Venezuela et le monde entier, notant que le Venezuela n' a pas d'armes de destruction massive, pas d'armes nucléaires et pas de bases militaires dans d'autres pays.

Il a également déclaré que la résistance coule dans les veines des Vénézuéliens et que la puissance militaire vénézuélienne ne devrait pas être écartée.

"Nous avons une histoire glorieuse sur le champ de bataille", a-t-il dit.

Le sénateur Marco Rubio, Républicain de Floride et l'un des critiques les plus virulents du gouvernement socialiste de Caracas, a rejeté les commentaires de Maduro sur la menace à laquelle le Venezuela est confronté et a saisi l'occasion pour s'en prendre aux partisans du Venezuela à La Havane.

"La seule menace pour le Venezuela est le régime de Maduro lui-même", a déclaré Rubio. "Et les seuls envahisseurs sont les agents Castro qui le contrôlent."

Confiant dans l'aide russe face aux menaces croissantes de Washington, Maduro a remercié Moscou pour son aide et a parlé du respect et de l'admiration mutuelle entre l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez et Poutine qui se poursuit aujourd'hui. Pour Maduro, la coopération avec la Russie a rendu les forces armées vénézuéliennes "trois fois plus fortes au cours des 15 dernières années ".

Maduro remercie publiquement Poutine pour son soutien indéfectible et l'appelle le véritable leader du monde.

"Poutine est le leader du monde émergent, le monde dans lequel nous voulons vivre. Poutine porte la bannière de l'honneur, de la dignité et de la paix ", a-t-il déclaré.