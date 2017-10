[Vidéo] Intervention du Président de l'Iran, Hassan Rouhani, sur la décision de Trump de ne pas certifier l'accord nucléaire (ICH)

Intervention du Président de l'Iran Hassan Rouhani sur la décision de Trump de ne pas certifier l'accord nucléaire Article originel : Iran President Hassan Rouhani On Trump's Decision Not To Certify Nuclear Deal ICH, 13.10.17 Traduction SLT

Le président étatsunien a refusé de certifier l'accord nucléaire international de 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et a prévenu qu'il pourrait éventuellement y mettre fin, au mépris des autres puissances mondiales et au détriment d'une victoire historique de la diplomatie multilatérale.

Trump a également déclaré que son objectif était de faire en sorte que l'Iran n'obtienne jamais une arme nucléaire, ajoutant:"Nous ne continuerons pas sur la voie dont la conclusion prévisible est plus de violence, plus de terreur et la menace bien réelle de l'éclatement nucléaire iranien.

Rohani a exhorté le président étatsunien à revoir son histoire et sa géographie du monde afin d'améliorer sa compréhension des obligations internationales et de l'éthique et des conventions mondiales.



Rohani a également souligné l'histoire de l'antagonisme des États-Unis à l'égard de l'Iran, en déclarant:"Il doit étudier l'histoire de plus près et mieux et savoir ce qu'ils ont fait au peuple iranien au cours des soixante dernières années et comment ils ont traité le peuple iranien au cours des quarante années qui ont suivi la victoire de la Révolution[en 1979]".

Le président iranien a en outre rejeté la demande de Trump de réviser l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, déclarant que l'accord resterait intact et qu'aucun article ou paragraphe ne serait ajouté ou retiré.

Il a ajouté qu'un président seul ne peut pas abroger un accord international, en disant:"Il[Trump] ne sait apparemment pas qu'il ne s'agit pas d'un document bilatéral entre l'Iran et les États-Unis pour qu'il agisse comme il le souhaite.

"La nation iranienne n'a cédé à aucune puissance et ne le fera pas à l'avenir ", a déclaré Rohani, soulignant que de nombreux pays ont soutenu l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein lors de la guerre imposée contre l'Iran dans les années 1980, mais qu'ils n'ont pas réussi à vaincre les Iraniens.