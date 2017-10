Morgan Freeman : "une pute de guerre" (Black Agenda Report)

Morgan Freeman est habitué à jouer Dieu, et dans des rôles moindres, celui de président des États-Unis. Aujourd'hui, Freeman a vendu son image et son aura aux pires bellicistes de la planète. Morgan Freeman s'est engagé en tant que front-man et propagandiste pour une confrontation militaire totale avec la Russie, le seul pays qui a le pouvoir de transformer les États-Unis en cendres brûlées. Dans une vidéo que les amis de droite de Freeman diffusent sur les médias sociaux, l'acteur déclare qu'une nouvelle guerre mondiale a déjà commencé.

"La Russie fait la guerre aux États-Unis ", dit le texte d'une vidéo, produit par le soi-disant Comité d'enquête sur la Russie. Morgan Freeman répond alors : "Nous avons été attaqués. Nous sommes en guerre:" Il fait une diabolisation infantile de la Russie et de son président, Vladimir Poutine, comme dans les années 1950, pour avoir prétendument utilisé la "cyberguerre pour attaquer les démocraties du monde entier", et nous découvrons alors que l'homme qui joue à Dieu dans des films n'est, dans la vraie vie, qu'un vieil homme remake de l'Oncle Tom, le genre de lèche-bottes sans vergogne que nous croyions disparu. Morgan Freeman déclare au sujet des États-Unis : "Depuis 241 ans, notre démocratie est un exemple brillant pour le monde entier".

Sans aucun doute, le cimetière nous attend, si les scénaristes de Morgan Freeman réalisent leur projet. Le moins dangereux des membres du comité d'enquête sur la Russie est Rob Reiner, l'acteur et réalisateur qui jouait le rôle de "Meathead" dans "All in the Family" à la télévision. Reiner veut "éliminer" le Hamas, l'organisation politique palestinienne, et affirme que le riche gendre juif de Donald Trump, Jared Kushner, a "tourné le dos à sa religion".

"L'homme qui joue à Dieu dans des films n'est, dans la vraie vie, qu'un vieil homme remake de l'Oncle Tom, le genre de lèche-bottes sans vergogne que nous croyions disparu. ..".

L'idéologie de la Commission d'enquête sur la Russie vient directement de la CIA, du Council on Foreign Relations, qui a examiné toutes les guerres étatsuniennes depuis la Seconde Guerre mondiale, et du Pentagone. L'ancien directeur de la CIA, James Clapper, qui a menti au monde entier lorsqu'il a dit au Congrès que le gouvernement n'espionnait pas les téléphones et les ordinateurs personnels de tous les habitants de la planète, siège au conseil d'administration. Il s'en est tiré avec le parjure, et maintenant il écrit le scénario mensonger de Morgan Freeman. Max Boot est un historien de droite du Council on Foreign Relations qui veut " renforcer " l'armée étatsunienne. Evelyn Farkas est également membre du Conseil et ancienne vice-secrétaire adjointe à la défense. Norman Ornstein est chercheur à l'American Enterprise Institute, un institut d'entreprise dominé par les Républicains. Et Charles Sykes est un commentateur de droite.

C'est la compagnie politique dans laquelle Morgan Freeman gravite : les sionistes, les militaristes, les espions et les tenants de droite de la haine - les vrais dangers pour la paix dans le monde. Lorsque Freeman déclare que les États-Unis sont déjà " en guerre ", il exige effectivement une attaque contre la Russie. Selon les règles de Nuremberg, Morgan et d'autres comme lui sont coupables de crimes contre la paix - qui sont des crimes capitaux. Freeman essaie de déclencher une frénésie de guerre qui ne peut qu'aboutir à l'anéantissement nucléaire. Freeman est donc un danger pour la race humaine. Une pute de guerre, en rien semblable à Dieu.