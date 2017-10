L'EI mène des attaques à partir de zone sous contrôle étatsunien près de la base d'Al-Tanf - selon le Ministère de la Défense russe (RT)

L'EI mène des attaques à partir de zone sous contrôle étatsunien près de la base d'Al-Tanf - selon le Ministère de la Défense russe Article originel : ISIS carries out attacks from US-controlled ‘black-hole’ area near Al-Tanf base – Russian MoD Russia Today, 6.10.17

"La coalition poursuit sa mission de former des forces partenaires dans la région des trois frontières dans le cadre de sa campagne visant à vaincre l'EI dans toute la Syrie et l'Irak", a ajouté la déclaration.

"La mission de la coalition en Syrie est de vaincre l'EI et d'empêcher son retour dans les zones libérées. Toute affirmation contraire est ridicule ", a déclaré un porte-parole à l'agence de presse Sputnik. "Les forces étatsuniennes opérant sur le territoire syrien opèrent sous les auspices des autorités pour combattre le terrorisme et continueront de conseiller et d'aider les forces partenaires tant que l'EI demeurera une menace conventionnelle ou insurrectionnelle".

Le camp accueillerait environ 60 000 femmes et enfants de Raqqa et Deir Ezzor.

"Bien que le Pentagone ait affirmé à maintes reprises que la base est utilisée pour former la soi-disant "nouvelle armée syrienne" par les instructeurs de la coalition des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège, "elle est devenue" un trou noir de 100 kilomètres "à la frontière syro-jordanienne", a ajouté la déclaration.

Ce n'est pas la première fois que le ministère de la Défense accuse les États-Unis de se ranger du côté des groupes terroristes. Fin septembre, l'armée russe a publié des images aériennes supposées montrer du matériel et de l'équipement étatsunien dans la zone située au nord de Deir Ezzor, contrôlée par l'EI.

Les images "montrent clairement que les forces spéciales étatsuniennes sont stationnées aux avant-postes précédemment établis par les militants de l'EI", a déclaré le ministre de la Défense dans un communiqué.

Bien que les avant-postes étatsuniens soient situés dans des zones contrôlées par l'EI,"aucune patrouille de dépistage n' a été organisée", ce qui pourrait indiquer que les troupes étatsuniennes "se sentent absolument en sécurité" dans la zone détenue par les terroristes, a déclaré le ministère de la Défense.

Plus tôt, Rossiya 24 TV a filmé un homme qui a dit qu'il était un rebelle en fuite qui fut formé par les Etats-Unis et nommé Assad As-Salem. Il a affirmé que le commandant de son unité avait échangé des armes et des munitions fabriquées par les États-Unis contre des armes et des munitions de fabrication étatsunienne, alors que les Etatsuniens fermaient les yeux.

Lorsque nous avons appris que le chef de notre unité vendait des armes à des terroristes de l'EI, nous l'avons rapporté au commandement de la base étatsunienne, mais qu'à la suite de notre rapport aucune mesure n'a été prise, les Etatsuniens ont augmenté le soutien à l'homme qui a été nommé notre commandant et qui s'occupait de l'EI ", a affirmé As-Salem dans l'interview.

Plus tôt, on a affirmé que la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie avait des liens avec la société de l'information, ce que le Pentagone a vigoureusement nié, les qualifiant de "sans fondement" et d'"inutiles".