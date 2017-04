[Vidéo] Rapport sur la guerre en Syrie du 20 avril 2017. Les puissances étrangères intensifient leur soutien aux miliciens en Syrie (South Front)

Rapport sur la guerre en Syrie du 20 avril 2017. Les puissances étrangères intensifient leur soutien aux miliciens en Syrie Article originel : Syrian War Report – April 20, 2017: Foreign Powers To Increase Support To Militants In Syria South Front Traduction SLT

Hay'at Tahrir Al Sham (HTS) a continué ses opérations dans la ville de Deraa. Les forces HTS attaquent les points restants de l'armée syrienne dans la partie nord d'Al-Manshiyeh et les zones voisines. Le 19 avril, HTS a prétendu qu'elle avait réussi à détruire un char et un lance-roquettes appartenant à l'armée syrienne dans le quartier d'Al-Sajna au nord d'Al-Manshiyeh. HTS a aussi utilisé une maison piégée avec des explosifs pour cibler les positions restantes de l'armée syrienne dans Al-Manshiyeh.



Les forces des opérations spéciales étatsuniennes auraient organisé des atterrissages dans trois zones dans l'est de la Syrie dans la nuit de lundi dernier. Les forces étatsuniennes ont atterri dans la zone du barrage de Maizala, dans la ville de Granig, dans les environs du T2 à Al-Tanf dans le désert d'Al-Mayadin, selon des sources locales.

Le 19 avril, l'Etat islamique (EI) a annoncé dans les mosquées de Deir Ezzor que les troupes étatsuniennes avaient évacué des espions qui avaient l'habitude de travailler dans la zone. Si cela s'avérait vrai, ceci serait la quatrième fois durant ce mois que les Etats-Unis auraient évacué des espions dans les zones tenues par l'EI.



Les sources pro-miliciennes ont annoncé que les forces de la soit-disant opposition ont créé un nouveau groupe de miliciens, l'armée du bouclier oriental (ou l'armée du bouclier d'Al-Sharqiyah) pour capturer Qamishly, Haskhah, Deir Ezzor et Raqqa. L'armée du bouclier d'Al-Sharqiyah combattra l'Armée arabe syrienne (AAS), les forces démocratiques syriennes (FDS), le parti ouvrier du Kurdistan (PKK) et l'EI. Le groupe a aussi sorti une vidéo montrant quelques-uns de ses combattants visiblement mal armés durant ce qui semblait être un entraînement militaire.

En attendant, une autre alliance milicienne s'est installée pour consolider le contrôle militaire dans la province d'Idlib, au nord de Latakia et à Alep ouest, a rapporté Al-jazeera, citant ses propres sources au sein de l'armée syrienne libre. L'alliance milicienne nouvellement formée serait prétendument financée par les soit-disant "amis de la Syrie", autrement dit, les États-Unis, l'UE, la Turquie et les monarchies du Golfe. Il est exposé dans le rapport que l'alliance nouvellement formée se battra contre le gouvernement syrien et ne se battra pas contre Hay'at Tahrir Al-Sham (autrefois Jabhat Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda). En effet, personne n'est étonnée par cette décision. Les soit-disant groupes d'opposition modérés soutenus par les amis de la Syrie sont les amis bien connus d'Al-Qaïda. Il est intéressant de noter qu'il est aussi exposé dans le rapport d'Al-Jazeera qu'en janvier 2016 la C.I.A. a effectué des pressions sur quelques groupes de miliciens pour les forcer à ignorer les pourparlers d'Astana soutenus par Moscou, Téhéran et Ankara.



Les forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis, principalement constituées des membres des unités de protection populaires kurdes (YPG), ont créé "un conseil civil" pour gouverner la ville syrienne de Raqqa lorsqu'elle sera libérée des terroristes de l'EI. L'annonce a eu lieu après une réunion dans la ville d'Ain Issa située au nord de Raqqa et tenue par les FDS.



Ces développements montrent clairement que les sponsors étrangers des factions diverses impliquées dans la guerre intensifient leur activité en Syrie en anticipation de la division attendue des sphères d'influence après l'écroulement de l'EI.

Maintenant, la question fondamentale est de savoir quelles zones seront contrôlées par chaque camps après l'écroulement de l'EI. Une compétition effrénée aura lieu pour les gisements de gaz et de pétrole dans la campagne de Palmyre et de Deir Ezzor.