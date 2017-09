Exclusif. Les États-Unis ont envoyé des armes en Syrie en utilisant la base militaire allemande de Ramstein - rapport (Deutsche Welle)

Les États-Unis ont envoyé des armes en Syrie en utilisant la base militaire allemande de Ramstein - rapport Article originel : US sent weapons to Syria through Ramstein military base - report Deutsche Welle, 13.09.17 Traduction SLT

La base aérienne de Washington dans le sud-ouest de l'Allemagne a été utilisée pendant un certain temps pour stocker et envoyer des armes aux rebelles syriens, selon un quotidien allemand. Si le rapport s'avérait vrai, les États-Unis auraient pu violer le droit allemand.

Le rapport a été publié après des mois de recherche en collaboration entre la Süddeutsche Zeitung, le projet de signalement de la criminalité organisée et de la corruption (OCCRP) et le Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Les données ont été recueillies à partir de courriers électroniques internes de l'armée étatsunienne, d'entretiens avec des lanceurs d'alerte, de rapports officiels et de banques de données des États-Unis, ainsi que du Registre des armes classiques des Nations Unies.



Armes transportées de Ramstein à la Turquie.

Selon l'article de la Süddeutsche, les prestataires de services privés de l'armée US achètent des armes et des munitions en Europe de l'Est depuis 2013.

Les armes de conception russe, d'une valeur de centaines de millions de dollars, ont été envoyées à partir d'usines en Serbie, en Bosnie, au Kazakhstan et en République tchèque et ont trouvé le chemin des centres de commandement étatsuniens en Turquie et en Jordanie.

Les armes ont ensuite pénétré dans la région soit par les ports roumains et bulgares, soit par la base aérienne militaire étastunienne en Allemagne, selon le rapport.

Les achats s'inscrivaient dans le cadre d'un programme du département de la Défense étatsunien visant à armer les rebelles syriens dans le nord de la Syrie pour lutter contre l'"État islamique" à Raqqa.