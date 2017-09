Les troupes de la coalition dirigée par les États-Unis étaient aux côtés des unités des FDS lorsque les forces russes ont bombardé les "forces partenaires de la coalition" (Southfront)

Les troupes de la coalition dirigée par les États-Unis étaient aux côtés des unités des FDS lorsque les forces russes ont bombardé les "forces partenaires de la coalition" - Porte-parole de l'OIR Article originel : US-led Coalition Troops Were Alongside SDF Units When Russian Forces Struck “Coalition Partner Forces” – OIR Spokesman South Front Traduction SLT

Selon cette déclaration, des troupes de la coalition dirigée par les Etats-Unis étaient déployées aux côtés des Forces démocratiques syriennes (FDS) lorsque les frappes russes ont atteint une cible à l'est de la rivière Euphrate, blessant des membres des FDS . Aucun soldat de la coalition n'a été blessé à la suite de l'incident.

Vers 12h30 GMT le 16 septembre, les forces russes ont frappé une cible à l'est de la rivière Euphrate, en Syrie, près de Deir Ezzor, causant des blessures aux forces partenaires de la Coalition.

Les munitions russes ont eu un impact sur un endroit connu des Russes pour contenir les Forces démocratiques syriennes et les conseillers de la Coalition. Plusieurs combattants des FDS ont été blessés et ont reçu des soins médicaux à la suite du bombardement.

"Des troupes multinationales de la Coalition multinationale conseillant et aidant les FDS étaient présentes mais n'ont pas été blessées à la suite du bombardement russe. Les responsables de la coalition sont disponibles et la ligne de sortie de conflit avec la Russie est ouverte 24 heures sur 24", a déclaré le Ltn Paul E. Funk II, commandant de la coalition. Nous avons déployé tous nos efforts pour empêcher l'escalade inutile des forces qui partagent l'Etat islamique (EI) comme ennemi commun ", a déclaré Funk.

La Coalition et ses partenaires restent attachés à la défaite de l'EI et à la poursuite de la désescalade avec les responsables russes. Les forces et les partenaires de la coalition conservent toujours le droit à l'autodéfense", peut-on lire dans la déclaration.