Comment une prison étatsunienne a aidé à créer l'Etat islamique (New York Post)

Comment une prison étatsunienne a aidé à créer l'Etat islamique Article originel : How a US prison camp helped create ISIS Par Brad Parks New York Post, 30 mai 2015.

Cela s'appelait Camp Bucca. Pour les forces de la coalition en Irak, c'était le principal centre de détention de prisonniers de guerre ennemis. Pour Mitchell Gray, alors âgé de 48 ans et servant son pays pour la troisième fois, c'était tout simplement l'endroit où l'armée étatsunienne avait décidé que ses compétences, dont un diplôme en droit et une maîtrise de l'arabe, étaient les plus nécessaires.

"On ne voit jamais la haine sur les visages des Etatsuniens comme vous la voyez sur les visages de ces détenus ", se souvient Gray lors de sa tournée de 2008. "Quand je dis qu'ils nous haïssaient, on aurait dit qu'ils nous auraient tués en un battement de cœur si on leur en avait donné l'occasion. Je me suis tourné vers l'adjudant avec qui j'étais et j'ai dit:"S'ils le pouvaient, ils nous arracheraient la tête et boiraient notre sang."

Ce que Gray ne savait pas - mais auquel il aurait pu s'attendre -, c'est qu'il ne se contentait pas de regarder les anciens ennemis des États-Unis, mais aussi leurs futurs ennemis. Selon les rapports d'experts du renseignement et du Département de la défense, la grande majorité des dirigeants de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de l'Etat islamique, y compris son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, sont passés par le camp Bucca.

Et non seulement les États-Unis ont nourri, vêtu et hébergé ces djihadistes, mais ils ont aussi joué un rôle vital, quoique involontaire, en facilitant leur transformation en la force terroriste la plus redoutable de l'histoire moderne.