Une université britannique censure le titre du discours d'une survivante de l'Holocauste critiquant Israël (The Guardian)

Une université britannique censure le titre du discours d'un survivant de l'Holocauste critiquant Israël

Par Damien Gayle

Article originel : UK university censors title of Holocaust survivor's speech criticising Israel

The Guardian



Traduction SLT

Une présentation à l'Université de Manchester devait s'intituler "Vous faites aux Palestiniens ce que les nazis m'ont fait" jusqu'à ce que les diplomates israéliens interviennent.

Université de Manchester (c) Peter Byrne/PA

L'Université de Manchester a censuré le titre d'une survivante de l'Holocauste critiquant Israël et a insisté pour que son discours sur le campus soit enregistré, après que des diplomates israéliens eurent déclaré qu'il s'agissait d'un discours de haine antisémite. Marika Sherwood, une survivante juive du ghetto de Budapest, devait donner une conférence en mars sur le traitement des Palestiniens par Israël, intitulée:"Vous faites aux Palestiniens ce que les nazis m'ont fait". Mais après la visite de Mark Regev, ambassadeur israélien, et de son attaché pour les affaires civiles, les responsables universitaires ont interdit aux organisateurs d'utiliser le titre "indûment provocateur" et ont fixé un certain nombre de conditions avant qu'il puisse être adopté. Les étudiants avaient réservé Sherwood pour prendre la parole dans le cadre de la Semaine contre l'apartheid israélien, une série d'événements organisés par le comité étudiant de l'université dans le cadre de la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS).

Les diplomates israéliens se sont rendus à Manchester le 22 février et ont rencontré Tim Westlake, directeur de l'expérience étudiante à l'université. Plus tard dans la journée, dans un courriel, Michael Freeman, conseiller de l'ambassade pour les affaires de la société civile, a écrit à Westlake pour le remercier d'avoir discuté des "questions difficiles auxquelles nous sommes confrontés", y compris le "titre offensant" intitulé Semaine de l'apartheid israélien. Mentionnant le titre de l'allocution de Sherwood, Freeman a déclaré qu'elle entrait dans le cadre de la définition de l'antisémitisme donnée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IRHA). Il a également porté des accusations d'antisémitisme contre deux orateurs inscrits à un événement distinct, citant des tweets et leur refus de condamner les comportements antisémites. "Ces deux événements vont mettre les étudiants juifs mal à l'aise [sic] sur le campus et ils seront pris pour cible et harcelés pour leur identité en tant que peuple et leur lien avec l'État juif d'Israël ", a déclaré Freeman à Westlake. "Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner ces événements et prendre les mesures qui s'imposent."

La correspondance est apparue après que le Bureau du Commissaire à l'information a forcé Manchester à divulguer à un étudiant "toute la correspondance entre l'Université de Manchester et le lobby israélien" entre le 1er février et le 3 mars. Le communiqué comprenait le courriel de Freeman. Dans ce courriel, Freeman a écrit : "Nous accueillons favorablement le débat et la discussion et nous les considérons comme un élément essentiel d'une démocratie saine et d'une société ouverte. Dans le cas de ces deux événements particuliers, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'une critique légitime, mais plutôt d'un discours haineux". Le lendemain, un fonctionnaire de l'université a envoyé un mail à Huda Ammori, l'organisateur de l'événement, avec les conditions. Les universitaires choisis pour présider les réunions ont été remplacés par d'autres universitaires nommés, la publicité s'est limitée aux étudiants et au personnel, et les organisateurs ont été informés que les entretiens seraient enregistrés. On a dit à Ammori : "Pour l'histoire d'un survivant de l'Holocauste et en raison de la déclaration de Balfour, l'utilisation du titre ou du sous-titre "vous faites aux Palestiniens ce que les nazis m'ont fait" ne doit pas être permise, en raison de son caractère indûment provocateur". Ammori a déclaré que : "Dans les établissements d'enseignement, il ne devrait pas y avoir de lobbying de la part des gouvernements étrangers. On ne pourrait pas imaginer une conciliation avec l'ambassade saoudienne pour un événement sur ce qui se passe au Yémen."