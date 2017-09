[Vidéo] Rapport sur la guerre en Syrie du 31 aout 2017. L'EI s'implante dans le sud de Raqqa (Southfront)

Rapport sur la guerre en Syrie au 31 aout 2017. L'EI s'implante dans le sud de Raqqa Article originel : Syrian War Report – August 31, 2017: ISIS Goes All-In In Southern Raqqah Par Harold Hoover South Front Traduction SLT

Le 30 août, l'agence de presse Amaq, liée à l'Etat islamique (EI), a affirmé que des combattants de l'EI avaient tué deux militaires russes près de la ville d'Uqayribat, dans la campagne de l'est de Hama. Amaq a affirmé que les deux soldats russes et plusieurs soldats syriens ont été tués lorsque l'EI a repoussé leur attaque contre la ville d'Uqayribat.

Cependant, d'après les photos publiées par Amaq, on ne peut conclure que les corps étaient ceux de militaires russes. Les deux soldats pourraient être des entrepreneurs militaires privés travaillant aux côtés du gouvernement syrien ou simplement des membres d'un groupe pro-gouvernemental.

Pendant ce temps, les soldats combattants de l'EI et appartenant au 5e Corps d'assaut de l'Armée arabe syrienne (AAS) ont libéré al-Mushayrifah et se sont déployés à environ 2 km de l'entrée sud-est d'Oqayribat.

Séparément, les troupes gouvernementales ont pris le contrôle de Mukaymen Janoubi près de Taybah.

L'EI a déployé des renforts supplémentaires dans le sud de Raqqa afin de renforcer son offensive contre les forces du Tigre de l'AAS et les forces tribales progouvernementales dans la région.

Les affrontements se poursuivent dans la région du village de Ghanim Ali et les deux camps affirment qu'ils ont pris le dessus dans cette bataille. Toutefois, il semble que l'EI ne soit pas en mesure de fournir suffisamment de dégâts pour empêcher l'avancée de l'AAS dans le centre de la Syrie.

L'AAS a poursuivi sa progression le long de la route de Palmyre-Deir Ezzor et a repris la zone de Harbisha à l'EI. L'avance s'est produite au milieu d'attaques aériennes intenses sur les cibles de l'EI dans le centre de la Syrie.

Des avions de guerre syriens et russes ont bombardé l'EI à Aksh, Um Mail, Abu Jubilat, al-Qastal al-Shamali, al-Qastal al-Wastani et al-Qastal al-Janubi dans la campagne de Hama à l'est, ainsi qu' à Saria'at Junid, sur la colline Al-Qriah et dans les zones d'al-Mukbat autour de la ville de Deir Ezzor.

La police militaire russe s'est déployée dans les villes de Shehba et d'Afrin, dans le nord de la Syrie, afin de mettre en place des postes d'observation militaires et d'assurer une sécurité supplémentaire dans la région, selon les unités de protection du peuple kurde (YPG).

D'autres déploiements d'unités de la Police militaire russe dans la zone tenue par le YPG dans le nord-ouest de la Syrie montrent l'influence croissante de la Russie dans la région. Pendant ce temps, les milices kurdes dans le nord-est de la Syrie restent sous l'influence presque directe de la coalition dirigée par les États-Unis.