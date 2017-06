Investigation : des centaines de Saoudiens ont quitté les universités US pour rejoindre les camps de l'Etat islamique (Golfinstitute.org)

Investigation : des centaines de Saoudiens ont quitté les universités US pour rejoindre les camps de l'Etat islamique Article originel : Investigation:100s Left American College Campuses to Join ISIS Camps Golfinstitute.org

L'Institut pour les Affaires du Golfe (Institut for Gulf Affair) publie un rapport d'investigation exclusif sur une des plus grandes menaces terroristes contre la patrie des États-Unis.

Le rapport (intitulé : "Des campus des universités étatsuniennes jusqu’aux camps de l'Etat islamique : comment des centaines de Saoudiens ont rejoint l'Etat islamique aux États-Unis") détaille comment des centaines des ressortissants saoudiens vivant aux États-Unis ont rejoint le groupe terroriste de l'Etat islamique (EI) au cours des trois dernières années.

Selon notre enquête, environ 400 ressortissants saoudiens et koweïtiens vivant aux États-Unis surtout sur des bourses gouvernementales ont rejoint des groupes terroristes, principalement l'Etat islamique. Certaines de ces recrues ont la binationalité. Ils font parti des près de 80.000 étudiants saoudiens et membres de familles qui sont actuellement aux États-Unis.

Le rapport fournit des noms, des photos et des détails obtenus exclusivement par les enquêteurs de l'Institut enquêtant depuis 2014 par des méthodes diverses.

Le rapport révèle comment le gouvernement saoudien a bloqué ces informations des autorités étatsuniennes et a fait très peu pour arrêter le flux de Saoudiens partant des États-Unis pour rejoindre l'EI et d'autres groupes armés en Syrie et en Irak. Ceci a été mis en exergue lorsque le Président Donald Trump a exclu l'Arabie Saoudite de ses premiers et deuxièmes décrets présidentiel pour interdire les citoyens de sept pays d'entrer aux États-Unis pendant 90 jours. (En effet Trump a exclu l'Arabie saoudite de cette liste de sept pays, NdT). Les ressortissants saoudiens sont les recrues les plus nombreuses pour l'EI à l'intérieur des États-Unis.

Le rapport identifie aussi les officiels saoudiens qui peuvent avoir joué un rôle dans le blocage d'informations sur des recrues terroristes saoudiennes aux États-Unis.

L'Arabie Saoudite a été la source principale de recrues terroristes, le support financier et idéologique bien avant que les attentats du 11 septembre aux États-Unis ne soient effectués par 15 ressortissants saoudiens. Depuis lors plus de 15000 ressortissants saoudiens ont rejoint des groupes terroristes comme Al-Qaïda, l'EI et d'autres en Irak, en Syrie, au Yémen, en Égypte, en Libye, au Liban, au Koweït et en Afghanistan. Ils constituent la nationalité étrangère la plus fréquente de l'EI.

Le rapport aborde aussi l'échec des services de renseignement étatsuniens et le manque de coordination au sein des agences fédérales.

