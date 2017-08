Le premier ministre israélien critiqué pour sa réaction tardive face au rassemblement de l'extrême droite à Charlottesville (NPR)

Le président Trump n'est pas le seul leader mondial à faire face à des critiques pour sa condamnation tardive de la marche des nationalistes blancs samedi dernier à Charlottesville.



Pendant trois jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu - critique virulent de l'antisémitisme dans le monde entier - n'a rien dit sur les chants antisémites scandés et les svastikas Nazis brandis lors des défilés de l'extrême droite à Charlottesville.

C'est seulement après que Trump ait livré une déclaration lundi contre "le KKK, les néonazis, suprémacistes blancs et d'autres groupes de haine" que Netanyahu a envoyé un tweet pour exprimer sa propre condamnation : "outragé par les expressions d'antisémitisme, le néo-nazisme et le racisme. Tout le monde devrait s'opposer à cette haine."



Les critiques ont indiqué que Netanyahu a tweeté sa déclaration en anglais - et non en hébreu pour ses followers israéliens - et sur son compte officiel twitter de "Premier ministre d'Israël" avec 494,000 suiveurs plutôt que son compte personnel plus populaire de 1.07 millions de followers.



Certains ont considéré cette condamnation comme vague...

Source :

- NPR Israel's Netanyahu Faces Criticism For Delayed Reaction To Charlottesville Rally