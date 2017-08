Après des bombardements au Yemen, une petite fille est l'unique survivante d'une famille (Reuters)

Après des bombardements au Yemen, une petite fille est l'unique survivante d'une famille Article originel : After Yemeni air strike, little girl is family's only survivor Reuters Traduction SLT

SANAA: Ses yeux abîmés, encore enflés, Buthaina Muhammad Mansour, âgé d'environ quatre ou cinq ans, ne sait pas encore que ses parents, cinq frères et sœurs et un oncle ont été tués lorsqu'une frappe aérienne a détruit leur maison dans la capitale du Yémen.

Malgré des commotions cérébrales et des fractures du crâne, les médecins pensent que Buthaina s'en sortira -- elle est la seule survivante de sa famille de l'attaque du 25 août contre un immeuble d'habitation que les résidents attribuent à une coalition dirigée par les Saoudiens au Yémen depuis 2015.

L'alliance a déclaré dans une déclaration qu'elle enquêterait sur la frappe aérienne, qui a tué au moins 12 civils.

La longue guerre du Yémen, faisant s'affronter des factions yéménites concurrentes et des forces régionales, a tué au moins 10 000 personnes. Des millions d'autres ont été obligées de quitter leur foyer pour faire face à la maladie et à la faim.

Les organisations d'aide ont appelé à une résolution rapide du conflit, avertissant que le pays appauvri est aujourd'hui victime de la plus grande catastrophe humanitaire provoquée par l'homme.

Couchée et désorientée dans son lit d'hôpital, Buthaina a appelé samedi son oncle, Mounir, qui faisait partie des victimes de l'attaque.

Un autre oncle, Saleh Muhammad Saad, a déclaré à Reuters que Mounir s'était précipité chez la famille quand le père de Buthaina l'a appelé à 2 heures du matin pour lui dire que des avions de guerre bombardaient leur quartier dans le district de Faj Attan à Sanaa. Il n'est jamais revenu.

Lorsque Saleh arriva à la maison, c'était une ruine de blocs de béton et de planches de bois brisés. Entendant les survivants gémir sous les décombres, il lutta pour les libérer.

"J'entendais les cris d'un de leurs voisins sous les décombres, et j'essayais d'enlever les décombres au-dessus du père de Buthaina et de sa femme, mais je ne pouvais pas. Ils sont morts", a-t-il déclaré.

"Nous avons d'abord vu son frère Ammar, qui avait trois ans, et ses quatre sœurs, tous morts. J'ai fait une petite pause et j'ai juste hurlé de douleur. Mais je me suis ressaisi, j' y suis retourné et j'ai entendu Buthaina appeler."

Il a déclaré que sa survie l'avait réconforté pendant qu'il pleurait le reste de la famille.

"Sa sœur Raghad venait toujours me serrer dans ses bras et m'embrasser quand je lui rendais visite. Je lui disais:"Allez, ça suffit." Et elle disait:"Oh non, ce n'est pas vrai ! et continuait de l'embrasser".