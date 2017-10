Nikki Haley a influencé le discours de Trump sur le refus de certifier l'accord nucléaire avec l'Iran (Politico)

Nikki Haley a influencé le discours de Trump sur le refus de certifier l'accord nucléaire avec l'Iran

Article originel : Nikki Haley was Trump's Iran whisperer.

Par Eliana Johnson

Politico, 13.10.17



Traduction SLT

© AFP 2017 Jewel SAMAD

L'ambassadeur de l'ONU a ouvert la voie à la révocation, d'autres membres du Cabinet appelant à la prudence.

Lors d'une réunion au Bureau ovale, à la fin du mois de juillet, l'ambassadrice étatsunienne à l'ONU, Nikki Haley, a fait une proposition au président Donald Trump.

Trump avait déclaré à contrecoeur que Téhéran se conformait à l'accord nucléaire iranien de 2015 plus tôt dans le mois, à la demande pressante du secrétaire d'État Rex Tillerson et du secrétaire à la Défense James Mattis. Trump déteste cet accord. Mais les deux hommes l'ont poussé à le faire certifier, arguant en partie qu'il ne disposait pas d'arguments solides pour déclarer que l'Iran l'avait enfreint. Un refus de le faire aurait semblé irréfléchi, disaient-ils, en convaincant Trump de signer pour 90 jours de plus.

Haley, au cours de cette réunion de juillet, à laquelle participait également le conseiller en matière de sécurité nationale, S. A. R. McMaster et le vice-président Mike Pence, ont demandé au Président de laisser à Nikki Halley le soin de faire valoir ses arguments en faveur de la non certification de l'accord. "Permettez-moi de poser les bases (de mon raisonnement)", a-t-elle déclaré, selon une source qui connaît bien la procédure. Le président en a été d'accord. Haley est devenue le soutien publique le plus ardent de la non certification - et le conseil interne préféré de Trump sur l'Iran - ce qui renforcerait encore sa position auprès du Président à un moment où elle est considérée comme successeure potentielle de Tillerson, dont la relation tendue avec Trump a éclaté en plein jour ces derniers jours. Un mois après son entretien avec Trump, Haley s'est rendue à Vienne pour visiter le siège de l'Association internationale de l'énergie atomique, où elle a fait pression sur les autorités iraniennes pour qu'elles respectent l'accord. Peu après, elle a prononcé un discours devant l'American Enterprise Institute à Washington, D. C., exprimant ses "doutes et ses préoccupations" au sujet de l'accord. Le rôle de Haley a été décrit par une demi-douzaine de fonctionnaires de l'administration qui ont pris part à l'examen de la politique iranienne. Alors que de nombreux membres du cabinet du Président, des assistants et des conseillers s'efforcent de contenir ses impulsions, Haley, en ce qui concerne l'accord avec l'Iran, fait le contraire - canalisant ce que de nombreux Démocrates et même certains Républicains considèrent comme les instincts destructeurs du président en politique.

Haley n'était pas seule. L'influence de l'ancien ambassadeur étatsunien de l'ONU, John Bolton, dont l'accès à Trump a été récemment limité par le chef d'état-major John Kelly, s'est fait également ressentir lors de l'allocution de Trump vendredi, sous la forme d'un avertissement selon lequel Trump, qui a choisi de ne pas faire pression pour obtenir des mesures susceptibles de rompre l'accord nucléaire, pourrait encore annuler l'accord "à tout moment". La ligne a été ajoutée au discours de Trump après que Bolton, malgré le récent discrédit de Kelly, a joint le président par téléphone jeudi après-midi de Las Vegas, où Bolton était en visite avec le donateur républicain Sheldon Adelson. Bolton a exhorté Trump à inclure une ligne dans ses remarques notant qu'il se réservait le droit de supprimer complètement l'accord, selon deux sources familières de leur conversation. Trump a conclu en déclarant que l'accord "est soumis à une évaluation continue, et que notre participation pouvait être annulée par moi, en tant que Président, n'importe quand". Au sein de l'administration, Haley a travaillé à tracer une voie médiane par laquelle Trump révoquerait l'accord tout en travaillant avec le Congrès dans l'espoir de le retirer en ajoutant de nouvelles conditions sur le comportement iranien soumis à une série de sanctions étatsunienne. Dans les débats internes, où la plupart des membres du Cabinet du Président se sont d'abord opposés à la non certification, Haley a joué un rôle similaire : elle a été "la (membre du Cabinet ) la plus engagée et la plus véhémente" qui a favorisé la voie de la révocation, selon un assistant principal de la Maison-Blanche.