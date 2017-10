Des sénateurs US stupéfaits de découvrir que les Etats-Unis ont déployé 1000 soldats au Niger (Daily Beast)

Des sénateurs stupéfaits de découvrir que nous avons 1 000 soldats au Niger

Article originel : Senators Stunned to Discover We Have 1,000 Troops in Niger

Daily Beast Traduction SLT

La mort de quatre soldats a ouvert les yeux sur cette mission. Cela soulève également une question: comment notre présence peut-elle être justifiée par une loi adoptée en 2001?

La mort de quatre soldats des forces d'opérations spéciales étatsuniennes au Niger a suscité une conversation houleuse sur la façon dont les présidents devraient réconforter les familles. Mais, discrètement, cela alimente un débat plus difficile que de savoir si un appel téléphonique ou une lettre suffisent à la suite d'une tragédie; surtout, pourquoi les troupes étatsuniennes étaient-elles présentes dans le pays au départ, et le Congrès a-t-il besoin d'exercer plus d'autorité lorsqu'il s'agit de tels déploiements ? Beaucoup de législateurs évitent assidûment ces questions. Mais lors des spectacles du dimanche, plusieurs d'entre eux ont été contraints de s'adresser à eux après la mort de quatre soldats dans des circonstances encore mystérieuses près de la petite ville de Tongo Tongo. Au cours de ce processus, deux sénateurs importants ont tacitement admis qu'ils n'avaient même pas connu l'ampleur de la participation étatsunienne au Niger. Le sénateur Lindsey Graham (R-S. C.), l'un des membres les plus bellicisites de la Chambre, a déclaré à l'animateur Chuck Todd dans Meet the Press qu'il ne savait pas jusqu'à tout récemment qu'un millier de soldats étatsuniens étaient stationnés au Niger. Graham fait partie de la puissante commission sénatoriale des services armés, chargée de superviser le Pentagone. Et il l'a admis lorsque Todd lui a demandé si le Congrès devait voter sur une Autorisation d'Utilisation de la Force Militaire (AUFM) pour cette mission.

"Les militaires déterminent qui sont les menaces, ils élaborent la politique d'engagement et si nous n'aimons pas ce que font les militaires, nous pouvons financer l'opération ", a dit Graham. "Mais je ne savais pas qu'il y avait un millier de soldats au Niger"

Graham a ajouté que tant que l'activité militaire étatsunienne consiste à contrer " le fondamentalisme islamiste radical et sa diffusion ", le Congrès n' a pas besoin de donner au Pentagone une permission spéciale puisque, à son avis, les AUFM qui ont été adoptées en 2001 étaient suffisantes. Que l'AUFM, qui a traversé le Congrès après les attentats du 11 septembre 2001, a servi de justification légale à de nombreuses campagnes qui allaient au-delà de la lutte contre les talibans en Afghanistan, surtout en Syrie pour cibler l'Etat islamique (EI) et, maintenant, aussi loin que le Niger.