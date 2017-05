Les Etats-Unis attaquent les forces gouvernementales syriennes dans le sud de la Syrie - Vont-ils partir ou lancer une grande attaque contre l'armée syrienne ? (Moon of Alabama)

A l'est du pays, l'armée syrienne est en passe de libérer la ville assiégée par l'Etat islamique (EI) de Deir Ezzor de 100.000 personnes et sa garnison. Les États-Unis ont entraîné quelques milliers de rebelles de "la Nouvelle Armée syrienne" en Jordanie prêts à marcher avec leurs propres forces à partir de la Jordanie dans le désert est-syrien jusqu'à Raqqa et Deir Ezzor. Il y a une année environ, les rebelles ont occupé la station syrienne d'Al-Tanf à la frontière avec la Jordanie consistant en seulement quelques bâtiments au milieu du désert. La station entre la Syrie et l'Irak près de la frontière de la Jordanie a été précédemment tenue par un petit groupe de l'EI.

Une manoeuvre militaire étatsunienne du sud vers l'Euphrate couperait le gouvernement syrien du sud-est entier du pays et de son peuple à Deir Ezzor. Tandis que cette zone est à faible densité, elle dispose de gisement de pétrole de taille moyenne et de gisements de gaz et constitue la connexion terrestre avec ses alliés syriens en Irak.

Alors que la partie occidentale du pays est relativement calme, le gouvernement syrien et ses alliés ont décidé finalement de reprendre les provinces du sud-est à l'EI. Ils veulent lever le siège de l'EI sur Deir Ezzor et fermer la frontière entre la Syrie et l'Irak avec leurs propres forces. Ce mouvement bloquera ainsi n'importe quelle invasion étatsunienne potentielle du sud du pays en reprenant la route d'Al-Tanf et la frontière syro-irakienne (flèches rouges). L'Etat syrien souverain ne renoncera pas à la moitié du pays et lutte contre une occupation illégale du sud par l'EI ou par les États-Unis. En même temps comme les opérations à l'est sont en voie de consolidation, des opérations de nettoyage contre l'EI au centre et à l'ouest du pays vont pouvoir avoir lieu (flèches vertes).