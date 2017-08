La guerre au Yémen constitue un pactole pour les fabricants et marchands d'armes étatsuniens, britanniques (et français) [The American Conservative]

La guerre civile au Yémen est maintenant dans sa troisième année. En lien direct avec la guerre et le blocus imposé par l'Arabie Saoudite et ses alliés, le Yémen est maintenant la scène de la crise humanitaire la plus urgente du monde. Il y a une épidémie de choléra touchant un demi-million de Yéménites - des millions font face à la famine et les infrastructures du pays sont en grande partie détruites par la campagne aérienne aveugle de l'Arabie Saoudite.



Al Qaïda dans la Péninsule arabique (AQAP) contrôle de grandes zones au sud du Yémen où elle est à présent l'organisation la mieux organisée et la plus opérationnelle là-bas. La guerre est un cadeau pour Al Qaïda mais c'est a aussi une mine d'or pour les manufactures d'armes basées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni (et en France, NdT) qui - avec l'approbation des gouvernements britanniques et étatsuniens (et français, NdT) - ont vendu des milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite et à sa coalition.

Dans un article récent pour le groupe de réflexion britannique Chatham House, Peter Salisbury soutient que la guerre au Yémen se prolonge parce que diverses factions Yéménites font de l'argent à partir de la guerre. Salisbury soutient que des milices tribales, les Houthi du Yémen qui se rebellent et le gouvernement en exil en grande partie discrédité au Yémen sont tous bénéficiaires sur le plan financier. Ceci, à des degrés divers, est sans doute vrai. Cependant, dans l'article de Salisbury il n'y a aucune discussion sur le rôle des États-Unis et du Royaume-Uni (et encore moins de la France, NdT) dans la guerre au Yémen. Pas plus qu'il n'y a une quelconque mention des fabricants d'armes dans les deux pays qui fournissent beaucoup d'armes utilisées par l'Arabie Saoudite et les EAU pour dévaster un pays de 25 millions de personnes...

Source :

- The American Conservative War in Yemen a Bonanza for U.S. and U.K Arms Merchants