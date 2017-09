Les États-Unis ont secrètement étendu leur réseau mondial de bases de drones à l'Afrique du Nord et notamment en Tunisie (Washington Post)

Les États-Unis ont secrètement étendu leur réseau mondial de bases de drones à l'Afrique du Nord

Par Adam Entous and Missy Ryan

Article originel : U.S. has secretly expanded its global network of drone bases to North Africa

Washington Post, 26.10.2016 Traduction SLT

Le Pentagone a secrètement étendu son réseau mondial de bases de drones à l'Afrique du Nord, déployant des avions sans pilote et du personnel militaire étatsunien dans une installation en Tunisie pour mener des missions d'espionnage en Libye voisine. Les drones de l'Air Force Reaper ont commencé à voler à partir de la base tunisienne fin juin 2016 et ont joué un rôle clé dans une offensive aérienne étatsunienne étendue contre un bastion de l'Etat islamique en Libye voisine. L'administration Obama a fait pression pour obtenir l'accès à la base tunisienne dans le cadre d'une stratégie de sécurité pour l'ensemble du Moyen-Orient, qui prévoit de placer des drones et de petites équipes d'opérations spéciales dans un certain nombre d'installations situées à proximité de militants qui pourraient représenter une menace pour l'Occident. Les responsables étatsuniens, s'exprimant sous condition d'anonymat, ont déclaré que les drones basés en Tunisie étaient désarmés et ont été principalement utilisés pour recueillir des renseignements sur les cibles de l'Etat islamique (EI) à Syrte, en Libye, où les États-Unis ont conduit plus de 300 attaques aériennes depuis août.

Les responsables étatsuniens ont déclaré qu'ils cherchaient à accéder à la base aérienne en Tunisie pour fermer un "angle mort" critique pour les services de renseignement étatsuniens et occidentaux en Afrique du Nord, qui est devenu la plus grande base d'opérations de l'État islamique en dehors de la Syrie et de l'Irak. La région abrite également des combattants liés à Al-Qaïda.

Les responsables de l'administration Obama affirment qu'ils ont essayé de soutenir la jeune démocratie tunisienne et de positionner le pays comme un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Bien que les drones opérant hors de la Tunisie ne mènent que des missions de surveillance, les responsables étatsuniens ont déclaré qu'ils pourraient être armés à l'avenir si la Tunisie donne la permission aux Etats-Unis. L'ambassade de Tunisie à Washington a refusé de commenter. L'armée étatsunienne a d'autres bases de drones sur le continent africain, du Niger à Djibouti. Mais les responsables ont déclaré qu'elles étaient trop éloignées des zones peuplées de la côte libyenne pour être utiles dans les opérations antiterroristes quotidiennes. Plus les drones doivent se déplacer pour atteindre leur destination, moins ils ont de temps pour "voler" au-dessus de leur cible.

Pour les frappes meurtrières en Libye, l'armée étatsunienne s'est appuyée sur des avions US basés en Europe et des drones armés de la base aérienne navale de Sigonella sur l'île italienne de Sicile. Sigonella est relativement proche de Syrte, mais les vols à partir de la base sont régulièrement annulés en raison de la couverture nuageuse au-dessus de la Méditerranée et d'autres problèmes liés à la météo, ont déclaré les responsables. Les préoccupations logistiques étatsuniennes concernant l'utilisation de Sigonella et d'autres bases en Europe pour des opérations en Afrique du Nord ont incité le Pentagone à mettre en place une installation sur le sol tunisien. [Comment les troupes des opérations spéciales étatsuniennes aident secrètement les forces étrangères à cibler les terroristes] L'administration Obama a gardé secrètes les négociations sur l'accès à la base pendant plus d'un an, craignant que la jeune démocratie tunisienne, soucieuse d'être étroitement associée à une puissance militaire extérieure, ne se retire des pourparlers ou que des militants n'intensifient les attaques dans ce pays d'Afrique du Nord. L'État islamique a déjà déclaré plusieurs attentats en Tunisie au cours des deux dernières années, dont l'assassinat de dizaines de touristes étrangers dans une station balnéaire en 2015. Les responsables de la défense ont indiqué que le Pentagone a déployé environ 70 militaires en Tunisie pour y superviser les opérations de drone.

La Tunisie a été le premier pays d'Afrique du Nord choisi par l'administration Obama pour accueillir les drones étatsuniens en raison de sa proximité avec la Libye et de l'intérêt qu'elle porte à Washington pour élargir rapidement ses liens sécuritaires avec le gouvernement. Mais les responsables étatsuniens ont déclaré que les négociations ont eu lieu à un moment particulièrement délicat. Cinq ans après leur soulèvement contre le dictateur Zine el-Abidine Ben Ali, les Tunisiens sont de plus en plus frustrés par nombre de leurs dirigeants post-révolutionnaires. En été, le mécontentement à l'égard de l'économie et de la sécurité s'est intensifié, ce qui a entraîné l'éviction du premier ministre. Les responsables tunisiens négociant l'accord sur le drone étaient particulièrement préoccupés par une réaction publique contre la coopération avec une puissance étrangère et voulaient éviter de donner l'impression qu'ils étaient impliqués dans des opérations militaires étatsuniennes dans un pays voisin. Parallèlement, les responsables tunisiens étaient impatients d'obtenir un soutien supplémentaire des États-Unis pour leur lutte antiterroriste dans le pays. Les responsables tunisiens craignent en particulier qu'une éventuelle agression contre les cachettes de l'Etat islamique en Libye pousse ses militants passer la frontière tunisienne.

Les États-Unis effectuaient déjà des vols de surveillance habités au-dessus de la Tunisie, fournissant aux forces de sécurité tunisiennes des renseignements sur les menaces extrémistes. Ce programme a permis de faciliter la voie à Tunis pour la demande de Washington d' y installer des drones. Pourquoi les États-Unis et leurs alliés mettent tant de temps à finir l'Etat islamique en Libye? Les responsables militaires étatsuniens à Washington et à Stuttgart, en Allemagne, où le Commandement d'Africom est basé, se sont montrés de plus en plus impatients de conclure un accord avec la Tunisie au printemps dernier. L'ouverture d'une base de drones à cet endroit aiderait à ouvrir la voie à l'opération tant attendue de Syrte, ont-ils déclaré.

Une attaque perpétrée en mars contre une ville près de la frontière libyenne a prouvé à certains responsables tunisiens pourquoi une aide supplémentaire des États-Unis pourrait être nécessaire. Dans le cadre du mémorandum d'accord donnant au Pentagone l'accès à la base, les Etatsuniens se sont engagés à contribuer au renforcement des capacités tunisiennes de collecte de renseignements. Alors que la Tunisie s'apprête à développer son propre programme de surveillance aérienne, avec les ScanEagles et d'autres avions de surveillance légers fabriqués aux États-Unis, le pays reste tributaire des États-Unis et d'autres alliés pour obtenir des renseignements sur les militants. Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, l'administration Obama a accepté de partager les renseignements avec les forces de sécurité tunisiennes pour les aider à améliorer la sécurité aux frontières. Mais jusqu' à présent, les États-Unis ont fait des vols de drone en Libye la priorité et les autorités ont déclaré que cela ne devrait pas changer du moins jusqu' à ce que la campagne de Syrte se termine. La bataille de Syrte a déjà duré bien plus longtemps que les responsables étatsuniens ne s' y attendaient, car les défenses effectives de l'État islamique et les répercussions sur la crise politique en Libye ralentissent l'avance des forces locales, soutenues par la puissance aérienne étatsunienne.