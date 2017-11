[Vidéo] Une entreprise vénézuélienne d'agro-alimentaire prise en train d'enterrer vivants des millions de poussins (TeleSUR)

C'est une indication claire que les entrepreneurs vénézuéliens sont profondément engagés dans la guerre économique contre leurs compatriotes. Il y a quelques mois, la société de distribution d'œufs Ovomar a laissé pourrir plus de six millions d'œufs dans ses installations au lieu de les distribuer aux magasins et aux supermarchés. En 2003, pendant le lock-out et le sabotage de l'industrie pétrolière, des compagnies privées ont déversé des millions de litres de lait frais dans les rivières pour faire souffrir la population.

Carlos Herrera, rédacteur en chef de Primicias 24, a mené une enquête importante qui a révélé que "ce qui se passe dans le processus, c'est qu'une fois que les poussins sont éclos et sortis des incubateurs, ils ne sont pas envoyés dans des fermes de poulets pour grandir et mûrir, puis distribués dans la chaîne alimentaire au niveau national... mais ils sont détournés et enterrés vivants dans des fosses communes afin de contribuer à la pénurie de poulets et d'œufs pour la population et par conséquent, l'augmentation des prix".

Il s'agit de la dernière activité criminelle dirigée contre le gouvernement pour miner sa popularité et en même temps causer la faim dans la population dans le contexte de la guerre économique contre le pays.

Samedi soir, dans l'émission La Hojilla, le cas de Protinal a été à nouveau couvert, même s'il s'est produit il y a plus d'un mois. Selon le modérateur du programme, Mario Silva, Protinal aurait enterré plus de 100 millions de poussins vivants rien qu'en 2017. Il y a des témoins et des preuves vidéos. Aucune action pénale n' a été intentée contre la société ou ses propriétaires. Espérons que cela changera bientôt.

C'est une guerre menée à la fois de l'étranger et de l'intérieur par les laquais de l'empire étatsunien et de puissantes forces extérieures. C'est une guerre et il faut donc la traiter comme telle et le gouvernement doit avoir le courage et l'engagement de la traiter comme telle et d'agir en conséquence. Il est obligé de protéger la population contre les effets inévitables que la guerre économique a eus et continuera d'avoir sur des millions de civils innocents.