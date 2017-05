Une délégation d'Hayat Tahrir-Al Sham (ex-Al Nosra) visite la Turquie ( Southfront)

Selon la chaîne de télévision par satellite Al Mayadeen, le groupe Hay'at Tahrir Al Sham (autrefois Jabhat Al-Nosra, branche syrienne d'al Qaïda) a envoyé une délégation en Turquie pour discuter d'une possible intervention turque dans la province syrienne d'Idlib.

En outre, Hayat Tahrir Aharar Al Sham (HTS) a renforcé ses forces dans beaucoup de zones dans la campagne occidentale et au nord d'Idlib et a doublé le nombre de points de contrôle sur la route entre Idlib et Salkeen, tout en déployant beaucoup d'armes lourdes. HTS a aussi construit des fortifications et a placé des mines sur la route.

Selon des rapports non confirmés, le groupe HTS a exigé que Ahrar Al Sham se retire complètement de la campagne occidentale d'Idlib pendant les 48 heures suivantes. Il apparaît que le groupe HTS craint que l'armée turque puisse utiliser la zone contrôlée par Ahrar-Al-Sham comme un point d'appui pour une attaque contre HTS dans la campagne occidentale d'Idlib.



Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme (SOHR), des cheikhs d'Idlib ont averti durant le discours de prières de vendredi d'une intervention turque présumée. Ils ont aussi décrit le Président turc, Recèp Tayyip Erdogan, comme "un punk". Ils ont aussi déclaré que la stratégie turque est un projet d'occupation visant à restaurer le Califat ottoman et que les Syriens devraient se confronter à cet effort turc.



Pendant ce temps, un autre groupe de cheiks en Turquie et en Syrie a commencé un travail sur une déclaration qui incluait "une fatwa" autorisant et accueillant l'opération militaire turque à Idlib.



Il est nécessaire de se rappeler que le groupe HTS a publié une déclaration évoquant son intention de combattre n'importe quelle force turque entrant en Syrie et n'importe quel parti qui coopère avec eux.