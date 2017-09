Un journaliste interrogé et renvoyé pour avoir fait le lien entre la CIA et des transports aériens d'armes pour les djihadistes en Syrie (Zero Hedge)

Un journaliste interrogé et renvoyé pour avoir fait le lien entre la CIA et des transports aériens d'armes vers la Syrie Article originel : Journalist Interrogated, Fired For Story Linking CIA And Syria Weapons Flights Par Tyler Durden Zero Hedge Traduction SLT

Une enquête qui a duré des mois et qui a permis de traquer et d'exposer un important réseau clandestin d'envoi d'armes à des groupes terroristes en Syrie par des vols diplomatiques en provenance du Caucase et d'Europe de l'Est, sous le contrôle de la CIA et d'autres agences de renseignement, a mené à l'interrogatoire et au licenciement du journaliste bulgare qui a d'abord publié l'histoire. C'est ce qui se produit lorsqu'un reportage confidentiel obtient une couverture internationale.

La journaliste d'investigation, Dilyana Gaytandzhieva, a rédigé un article explosif pour le journal Trud, basé à Sofia, en Bulgarie, révélant qu'une compagnie aérienne de l'État azerbaïdjanais transportait régulièrement des tonnes d'armes vers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU) et la Turquie sous couvert diplomatique dans le cadre du programme clandestin de la CIA visant à fournir des combattants anti-Assad en Syrie. Ces armes, a découvert Gaytandzhieva, ont fini entre les mains de terroristes de l'Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda en Irak et en Syrie.

S'il est bien connu que la coalition Etats-Unis-Golf-OTAN armant les rebelles à l'intérieur de la Syrie a facilité la montée en puissance rapide de l'Etat islamique (EI), le groupe ayant un accès régulier à un supermaché d'armes pour djihadistes ((jihadi Wal-Mart" aux dires d'un ancien espion et diplomate britannique), le reportage du journal Trud est le premier à fournir une documentation exhaustive détaillant la chaîne logistique précise des armes, telles qu'elles sont sorties de leur pays d'origine pour alimenter les champs de bataille en Syrie et en Irak. Gayhtandzhieva s'est même rendue à Alep où elle a filmé et examiné des conteneurs de transport d'armes étiquetés, détenus dans des entrepôts jihadistes souterrains.

La journaliste basée en Bulgarie a obtenu et publié des dizaines de notes internes secrètes qui lui ont été divulguées par une source anonyme dans le cadre de son rapport. Les documents qui ont fait l'objet de fuites semblent être des communications internes entre le gouvernement bulgare et l'ambassade d'Azerbaïdjan à Sofia, qui décrivaient en détail les plans de vol de Silk Way Airlines, qui exploitait essentiellement un service de transport d'armes "officieux" (non soumis à des inspections ou à des taxes sous couvert diplomatique) pour l'US Special Operations Command (USSOCOM), l'Arabie saoudite, Israël, l'Allemagne, le Danemark et la Suède. Silk Way Airlines a fait l'objet d'autres enquêtes récentes concernant des fournitures d'armes pour la guerre saoudienne contre le Yémen. En outre, le site de surveillance militaire Balkan Insight a révélé des transports d'armes similaires à destination et en provenance de la Serbie voisine.