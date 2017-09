Les forces de sécurité israéliennes forment des policiers étatsuniens malgré une histoire chargée de violations des droits humains (The Intercept)

Les forces de sécurité israéliennes forment des policiers étatsuniens malgré une histoire chargée de violations des droits humains Par Alice Speri Article originel : Israel Security Forces Are Training American Cops Despite History of Rights Abuses The Intercept

Il n'est pas rare que les habitants des quartiers les plus lourdement surveillés des Etats-Unis décrivent leurs policiers locaux comme "une force d'occupation ".

Des milliers d'agents des forces de l'ordre étatsuniennes se rendent fréquemment dans l'un des rares pays où la police et le militarisme sont encore plus étroitement imbriqués qu'ici : Israël.

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, Israël a mis à profit ses décennies d'expérience en tant que force d'occupation pour se faire connaître comme un chef de file mondial de la lutte antiterroriste. Les forces de l'ordre étatsuniennes ont fait appel à l'expertise de l'État hébreu en participant à des programmes d'échange parrainés par divers groupes pro-israéliens comme l'AIPAC, l'Institut juif pour les affaires de sécurité nationale et la Ligue antidiffamation (LAD). Au cours des dix dernières années et demie, des dizaines d'officiers de la police fédérale, étatiques et locaux de haut niveau provenant de dizaines de départements des États-Unis sont allés en Israël pour se renseigner sur les services de police axés sur le terrorisme.

Pourtant, les prouesses policières d'Israël sont entachées par son but premier : l'occupation. Israël a mené à bien un demi-siècle de régime militaire dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, une occupation où les abus sont monnaie courante. La police et les forces de sécurité du pays violent aussi régulièrement les droits des Palestiniens et des immigrants à l'intérieur des frontières israéliennes de 1967.

"Une grande partie du travail policier que les gens observent et dont on parle dans le cadre de ces voyages est du maintien de l'ordre, ce qui se produit dans un contexte non démocratique", a déclaré Alex Vitale, professeur de sociologie au Brooklyn College et auteur d'un livre sur le maintien de l'ordre mondial. "Il s'agit soit de la police militaire, soit de la police des frontières, soit de la police des territoires occupés qui ne sont pas des sujets de droit à part entière dans le système juridique israélien."

Bien que l'attention portée à la militarisation des forces policières étatsuniennes se soit intensifiée au cours des dernières années, ce qui a stimulé certaines réformes que l'administration Trump a déjà annulées, les programmes d'échange de policiers entre les États-Unis et Israël se sont poursuivis sans que le public n'y prête une attention particulière.

Cette semaine, une délégation de hauts responsables étatsuniens de l'application de la loi se trouve en Israël pour le séminaire national de l'ADL sur la lutte contre le terrorisme, qui comprend une formation sur des sujets tels que " le leadership en période de terreur " et "l'équilibre entre la lutte contre le crime et le terrorisme", selon la littérature publiée par le groupe qui annonce le voyage. Plus de 200 cadres d'application de la loi provenant de plus de 100 départements aux États-Unis et à l'étranger, d'organismes d'application de la loi en immigration et même de services de police des campus ont participé au programme ADL depuis son lancement en 2004.

Parmi les participants de cette année, le commandant Morgan Kane, commandant de la police métropolitaine de D. C., qui a assisté à la formation et qui a eu une réprimande publique de David Grosso, membre du conseil municipal de D. C., a participé au séminaire. "Je crains que nous ne fassions pas assez pour empêcher la militarisation des forces de l'ordre dans le district de Columbia ", a-t-il écrit dans une lettre adressée au chef de la police métropolitaine Peter Newsham. "Apprendre des conseillers militaires n'est pas ce dont les forces de l'ordre ont besoin."